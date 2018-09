Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"380dbe43-aa4e-42f2-bef5-3cb9cfa0e46c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Maps adataira támaszkodik egy új szolgáltatás, amely képes megbecsülni egy-egy város energiafelhasználását. A program akár komoly előrelépést is jelenthet a környezetvédelem terén.","shortLead":"A Google Maps adataira támaszkodik egy új szolgáltatás, amely képes megbecsülni egy-egy város energiafelhasználását...","id":"20180915_google_maps_okologiai_labnyom_szen_dioxid_kibocsatas_environmental_insights_explorer_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380dbe43-aa4e-42f2-bef5-3cb9cfa0e46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ada2eb-5e08-48f8-b89a-d0db29212844","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_google_maps_okologiai_labnyom_szen_dioxid_kibocsatas_environmental_insights_explorer_kornyezetvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:03","title":"A Google Maps már azt is megmutatja, milyen gyorsan tesszük tönkre a Földet magunk körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d21dc1-a960-4f83-ac36-30208823ec42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp hogy csak bejelentették a jubileumi iPhone utódját, máris láthatja a világ, hogyan készít különféle videókat a készülék.","shortLead":"Épp hogy csak bejelentették a jubileumi iPhone utódját, máris láthatja a világ, hogyan készít különféle videókat...","id":"20180914_apple_video_iphone_xs_videozas_4k","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98d21dc1-a960-4f83-ac36-30208823ec42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549b651a-da1e-422d-baf1-f611f3153da5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_apple_video_iphone_xs_videozas_4k","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:03","title":"Ilyen videót készít az új iPhone: itt az első hivatalos klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee34ac5-bb4f-4a33-bd84-5980ed989eb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka ezúttal a kompakt modelljeit vette kezelésbe, melyek új motorokkal és felszereltségi szintekkel próbálják pénztárca nyitogatásra csábítani a vásárlókat.","shortLead":"A bajor márka ezúttal a kompakt modelljeit vette kezelésbe, melyek új motorokkal és felszereltségi szintekkel próbálják...","id":"20180914_uj_1es_es_x2es_bmwk_mutatkoztak_be_m_sport_dizelmotor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee34ac5-bb4f-4a33-bd84-5980ed989eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b70c61c-1d45-4452-96ef-6ba9b3f4efaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_uj_1es_es_x2es_bmwk_mutatkoztak_be_m_sport_dizelmotor","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:21","title":"Új 1-es és X2-es BMW-k mutatkoztak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szombaton megnézhetjük az Öltözők című vígjátéksorozatban.","shortLead":"Szombaton megnézhetjük az Öltözők című vígjátéksorozatban.","id":"20180914_Tevesorozatban_vendegszerepel_a_francia_first_lady__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c99ddb-e652-499d-908f-80bf103f9762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08029479-77ce-4df9-8eb2-d79ae79cffe1","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Tevesorozatban_vendegszerepel_a_francia_first_lady__video","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:27","title":"Tévésorozatban vendégszerepel a francia first lady – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogyan változtatja meg az informatikai forradalom a technológiai haladást? Negyedik ipari forradalom vagy annál is több? Erről is szó lesz a szombaton kezdődő, Beszélgetések a jövőről című vitasorozatban. ","shortLead":"Hogyan változtatja meg az informatikai forradalom a technológiai haladást? Negyedik ipari forradalom vagy annál is...","id":"20180914_Holnaptol_lehet_vitazni_a_jovorol_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a108b96f-dcb2-47f7-b011-e92f5c96f86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7979c-f9e2-4d92-859d-e31da647310c","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Holnaptol_lehet_vitazni_a_jovorol_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:12","title":"Szombattól lehet vitázni a jövőről Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a17f2e4-a995-462f-a0eb-611d109a0329","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan csak kipattanunk a kocsiból az áruház előtt, a többit elvégzi az önvezető autó.","shortLead":"Lassan csak kipattanunk a kocsiból az áruház előtt, a többit elvégzi az önvezető autó.","id":"20180915_onvezeto_parkolas_daimler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a17f2e4-a995-462f-a0eb-611d109a0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3476eb2c-9ace-42e6-9d8a-2eb771b491fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_onvezeto_parkolas_daimler","timestamp":"2018. szeptember. 15. 16:29","title":"Kínában szintet léptek a sofőr nélküli parkolással – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eadc81-5660-43d6-9dfe-ecfba49e693e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön az Európai Autómentes Nap és a Nemzeti Vágta. A pénteki csúcsban meg a káosz. ","shortLead":"Jön az Európai Autómentes Nap és a Nemzeti Vágta. A pénteki csúcsban meg a káosz. ","id":"20180914_lezaras_andrassy_ut_hosok_tere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7eadc81-5660-43d6-9dfe-ecfba49e693e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5e3115-5541-4d2b-8a76-6b9f6b3218f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_lezaras_andrassy_ut_hosok_tere","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:32","title":"Már nem érdemes az Andrássy út, Hősök tere felé próbálkozni – lezárták az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1e06dc-5338-477f-b5f8-e114df006cff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fiatal magyar teniszező öt játszmában győzte le a cseh Jirí Veselyt a Magyarország–Csehország mérkőzésen a tenisz Davis-kupa Világcsoportjának osztályozóján.","shortLead":"A fiatal magyar teniszező öt játszmában győzte le a cseh Jirí Veselyt a Magyarország–Csehország mérkőzésen a tenisz...","id":"20180914_Bravuros_gyozelmet_aratott_Piros_Zsombor_a_Daviskupan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1e06dc-5338-477f-b5f8-e114df006cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275ec590-d45f-48f8-b6c1-2053d20fe5ae","keywords":null,"link":"/sport/20180914_Bravuros_gyozelmet_aratott_Piros_Zsombor_a_Daviskupan","timestamp":"2018. szeptember. 14. 20:06","title":"Bravúros győzelmet aratott Piros Zsombor a Davis-kupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]