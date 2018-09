Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"332b5a9d-ff85-4ff7-ac54-a392679396c5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjat, ezzel pedig újabb lépést tett pályafutása ötödik vb-győzelme felé.\r

","shortLead":"A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri...","id":"20180916_Hamilton_gyozott_es_kozelebb_kerult_otodik_vbcimehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=332b5a9d-ff85-4ff7-ac54-a392679396c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b53706-a7e6-4214-825a-38a09434a96f","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Hamilton_gyozott_es_kozelebb_kerult_otodik_vbcimehez","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:15","title":"Hamilton győzött és közelebb került ötödik vb-címéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején szivárgott ki, hogy a Google egy különleges, cenzúrázott keresőt fejleszt Kínának. A témát elsőként megíró lap most újabb részletekkel állt elő, melyek még sötétebb képet festenek a helyzetől. Ha igazak az értesüléseik, a kínai kormányzat konkrét személyekhez kötve is megnézheti majd, ki mire keres rá a neten.","shortLead":"Augusztus elején szivárgott ki, hogy a Google egy különleges, cenzúrázott keresőt fejleszt Kínának. A témát elsőként...","id":"20180917_kina_internet_cenzura_google_kereso_dragonfly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe75468f-aded-43df-9441-e947f4c4a5dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_kina_internet_cenzura_google_kereso_dragonfly","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:03","title":"Egészen durva dolgok szivárogtak ki arról, milyen netcenzúrára készül a Google és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szívroham vagy agyvérzés után szokták felírni idős embereknek, de valójában belső vérzést okozhat a tabletta 70 év felett. ","shortLead":"Szívroham vagy agyvérzés után szokták felírni idős embereknek, de valójában belső vérzést okozhat a tabletta 70 év...","id":"20180917_Nem_tesz_jot_a_napi_szinten_szedett_aszpirin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0f932c-79a8-4ab1-bb83-f27599564dd2","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Nem_tesz_jot_a_napi_szinten_szedett_aszpirin","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:16","title":"Idős korban nem tesz jót a napi szinten szedett aszpirin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324dd6ba-effe-49e3-bec6-273016eb670e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elfogytak a bérletek a Vidi hazai Európa-liga mérkőzéseire és a jegyek a Chelsea elleni találkozóra, így az angol sztárklubot várhatóan telt ház előtt fogadják a fehérváriak december 13-án, a Groupama Arénában.","shortLead":"Elfogytak a bérletek a Vidi hazai Európa-liga mérkőzéseire és a jegyek a Chelsea elleni találkozóra, így az angol...","id":"20180915_Elfogytak_a_berletek_a_Vidi_hazai_merkozeseire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=324dd6ba-effe-49e3-bec6-273016eb670e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ec4789-5c6d-4092-bc82-68a338707fb7","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Elfogytak_a_berletek_a_Vidi_hazai_merkozeseire","timestamp":"2018. szeptember. 15. 17:59","title":"Elfogytak a bérletek a Vidi hazai EL-mérkőzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még csak képzettség sem kell.","shortLead":"Még csak képzettség sem kell.","id":"20180917_Akar_1_millio_forintot_is_lehet_keresni_a_karacsonyi_vasarban_eladokent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a5bda6-b8b7-4394-afb2-905c5be9033c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Akar_1_millio_forintot_is_lehet_keresni_a_karacsonyi_vasarban_eladokent","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:11","title":"Akár 1 millió forintot is lehet keresni a karácsonyi vásárban, eladóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a0721f-43b5-4c47-b6fb-8098ceaa5888","c_author":"Riba István","category":"kultura","description":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben a nyelvészek abban egyetértenek: a magyar a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik. ","shortLead":"Százával fordulnak elő török jövevényszavak a magyar nyelvben. Ám a kormányfő hirtelen támadt ötletével szemben...","id":"201837__magyar_ostortenet__turk_nyelvek__nepvandorlas__torokot_fognanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0a0721f-43b5-4c47-b6fb-8098ceaa5888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b33a89-7ae5-49bc-8f57-5187a819493b","keywords":null,"link":"/kultura/201837__magyar_ostortenet__turk_nyelvek__nepvandorlas__torokot_fognanak","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:30","title":"Orbán és a türk nyelvrokonság: őrült beszéd, és nincs benne rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12dbc11-7e0a-4da0-abd4-b2040f755ee8","c_author":"Bojár Gábor","category":"tudomany","description":"Az informatikai forradalom korában Magyarországot műszaki-matematikai oktatási kultúrája emelheti fel. És ebben minden romlás ellenére még mindig maradt előnyünk. Vitaindító vélemény.","shortLead":"Az informatikai forradalom korában Magyarországot műszaki-matematikai oktatási kultúrája emelheti fel. És ebben minden...","id":"20180915_A_III_informatikai_forradalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e12dbc11-7e0a-4da0-abd4-b2040f755ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f10725-bb97-4a47-af9e-367249d50e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_A_III_informatikai_forradalom","timestamp":"2018. szeptember. 15. 12:30","title":"Bojár Gábor: A III. informatikai forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb58eee-3cd0-436c-a2ea-b50137245a27","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Most már keresnek annyit, amennyit tíz éve szerettek volna, kevesebb gyereket vállaltak, mint amennyit akartak, vagy épp rég elhagyták az országot. A válság megtépázta, de nem gyűrte le őket.","shortLead":"Most már keresnek annyit, amennyit tíz éve szerettek volna, kevesebb gyereket vállaltak, mint amennyit akartak, vagy...","id":"20180917_valsag_2008_palyakezdo_munka_hitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fb58eee-3cd0-436c-a2ea-b50137245a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432f549a-e5a8-460f-8a77-1abe58c821bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_valsag_2008_palyakezdo_munka_hitel","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:40","title":"\"Röhögtünk Gyurcsányon, ma már nem tennénk\" – mi lett a válságban edződött \"2008-as évfolyammal\"? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]