Továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat Donald Trump főbírójelöltje: Brett Kavanaugh azt állítja, hogy soha nem zaklatott szexuálisan senkit, sem most, sem korábban. A jelölt meghallgatása a múlt héten fejeződött be, nem sokkal ezután viszont a nyilvánosság elé lépett az a nő, aki korábban egy demokrata szenátornak küldött bizalmas levélben vádolta meg a főbírójelöltet azzal, hogy még középiskolás korukban szexuálisan zaklatta őt.

Dianne Feinstein, a szenátus igazságügyi bizottságának demokrata párti tagja még a múlt héten közölte, hogy a főbírójelöltről szóló információkat adott át a Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI). Ezután Kavanaugh 65 volt iskolatársnője együttesen állt ki a nyilvánosság elé a bíró védelmében, és cáfolta, hogy a levélben foglaltak egyáltalán megtörténhettek, republikánus szenátorok pedig azzal utasították el a vádat, hogy azt névtelenül fogalmazták meg.

A levél írója, Christine Blasey Ford, egy 51 éves kaliforniai pszichológus vasárnap a The Washington Post című lapnak adott interjúban vállalta fel nevét és arcát, azért, hogy személyesen mondja el történetét, miután az beleegyezése nélkül került nyilvánosságra. A nő azt állítja, hogy Brett Kavanaugh több mint három évtizeddel ezelőtt részegen egy partin próbált erőszakoskodni vele, de végül sikerült elmenekülnie. A The Washington Postban megjelentek szerint Christine Blasey Ford először 2012-ben beszélt a történtekről, amikor férjével párterápián vett részt. Ford eljuttatta a lapnak a terapeuta jegyzeteinek egy részét, amelyek nem említik Kavanaugh-t és barátját név szerint, hanem egy elit fiúiskola diákjaiként írják el őket, akik később a washingtoni társadalmi elit magas rangú és tiszteletnek örvendő tagjai lettek. Kavanaugh már korábban is tagadta a vádat, és ezt a Fehér Házon keresztül vasárnap is megismételte.

Kategorikusan és egyértelműen tagadom ezt az állítást. Nem tettem ilyet, sem a középiskolában, sem bármikor máskor

- közölte. A szenátus igazságügyi bizottságának csütörtökön kellene szavaznia arról, támogatja-e Brett Kavanaugh kinevezését.