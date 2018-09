Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15a88bac-cbaa-4db6-8fa7-8fea19ec3821","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyenes út a világhír felé.","shortLead":"Egyenes út a világhír felé.","id":"20180917_autos_video_mento","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a88bac-cbaa-4db6-8fa7-8fea19ec3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0a944a-6896-4b7e-bb77-9c29ff1cfb1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_autos_video_mento","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:24","title":"Videó: A játékosok tolták be a focipálya közepén lerobbant mentőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0468270e-0605-42f6-9ba1-9f4b7a37cd9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korlátlan ételfogyasztás mégsem volt annyira korlátlan.","shortLead":"A korlátlan ételfogyasztás mégsem volt annyira korlátlan.","id":"20180917_Kitiltottak_egy_all_you_can_eat_etterembol_egy_triatlonistat_mert_megevett_szaz_tal_szusit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0468270e-0605-42f6-9ba1-9f4b7a37cd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9224fbc6-7e15-4521-bc7c-5a27d267074f","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Kitiltottak_egy_all_you_can_eat_etterembol_egy_triatlonistat_mert_megevett_szaz_tal_szusit","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:52","title":"Kitiltottak egy all you can eat étteremből egy triatlonistát, mert megevett száz tál szusit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbeca351-568b-413d-9eb7-54c6f1bc0532","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jönnek zsoldosok?","shortLead":"Jönnek zsoldosok?","id":"20180917_Hatarorizet_kozlemenyben_cafolja_Orban_Viktort_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbeca351-568b-413d-9eb7-54c6f1bc0532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74422e3b-a64a-44aa-b7f1-a14305b88ce3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Hatarorizet_kozlemenyben_cafolja_Orban_Viktort_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:23","title":"Határőrizet: közleményben cáfolja Orbán Viktort az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6a3123-a132-4aba-aa3c-9c55353e5d15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"16 év óta most nőttek a legintenzívebben a Hennes & Mauritz AB részvényei. A svéd divatcég értékesítési adatai az elemzőket is meglepték, akik szerint lehet, hogy a H&M végre túljutott a krízisen.","shortLead":"16 év óta most nőttek a legintenzívebben a Hennes & Mauritz AB részvényei. A svéd divatcég értékesítési adatai...","id":"20180917_Sajat_hajanal_fogva_huzta_ki_magat_a_HM_a_bajbol__On_is_segitett_nekik_mikor_leertekelt_ruhat_vasarolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c6a3123-a132-4aba-aa3c-9c55353e5d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2dc4ea5-ec55-4e13-b184-a1ac99745a3d","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Sajat_hajanal_fogva_huzta_ki_magat_a_HM_a_bajbol__On_is_segitett_nekik_mikor_leertekelt_ruhat_vasarolt","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:09","title":"Saját hajánál fogva húzta ki magát a H&M a bajból – Ön is segített nekik, mikor leértékelt ruhát vásárolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35a6de9-4c94-4de2-8046-06d524d45218","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimentek a meghívók, így vége a találgatásoknak: pontosan tudni, melyik nap jelenik meg a Razer újabb, elsősorban játékosoknak szánt okostelefonja.","shortLead":"Kimentek a meghívók, így vége a találgatásoknak: pontosan tudni, melyik nap jelenik meg a Razer újabb, elsősorban...","id":"20180917_razer_phone2_bemutato_gamer_mobil_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35a6de9-4c94-4de2-8046-06d524d45218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d2a346-ff7f-4788-bfe7-42feaf8690c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_razer_phone2_bemutato_gamer_mobil_android","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:03","title":"Jegyezze fel a dátumot: jön az ütős androidos telefon még erősebb utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök felszólalásával kezdi meg őszi ülésszakát az Országgyűlés.","shortLead":"A miniszterelnök felszólalásával kezdi meg őszi ülésszakát az Országgyűlés.","id":"20180916_Hetfon_Orban_napirend_elott_elemzi_a_helyzetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca7b982-2223-4986-bad3-940ba7b927cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34134e28-59b7-4c4c-92a5-8d0628ba2df3","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Hetfon_Orban_napirend_elott_elemzi_a_helyzetet","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:09","title":"Hétfőn Orbán napirend előtt elemzi a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nikolics Nemanja két gólt szerzett a Chicago Fire csapatában az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"Nikolics Nemanja két gólt szerzett a Chicago Fire csapatában az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS...","id":"20180917_Nikolics_ket_golt_lott_a_Chicago_julius_utan_nyert_ismet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16f42dd-39bf-4033-a94e-59517b9d5a68","keywords":null,"link":"/sport/20180917_Nikolics_ket_golt_lott_a_Chicago_julius_utan_nyert_ismet","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:07","title":"Nikolics két gólt lőtt, a Chicago július után nyert ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad69d056-f6e5-4355-b7c0-10483c7ca1d8","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Minden irodalmi művet ki lehet parodizálni, de csak akkor, ha ismerjük és szeretjük azokat – mondja a nemrég megjelent Sortalanság szerzője. Ördögh Ottó a kötelező irodalomnak állít görbe tükröt, és középiskolai tanárként állítja, humorral bármely szöveg közel hozható a gyerekekhez. Kell-e változtatni a kötelezőlistán? Van-e bármilyen keresnivalója a politikának az irodalmi életben? Mi az ember egyetlen isteni tulajdonsága? Interjú.","shortLead":"Minden irodalmi művet ki lehet parodizálni, de csak akkor, ha ismerjük és szeretjük azokat – mondja a nemrég megjelent...","id":"20180917_oktatas_parodia_irodalom_konyv_tanulas_diakok_erettsegi_tanitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad69d056-f6e5-4355-b7c0-10483c7ca1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c536fee3-55bb-42b9-b4bc-a40b236688c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_oktatas_parodia_irodalom_konyv_tanulas_diakok_erettsegi_tanitas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:10","title":"\"Ne az döntsön, hogy most épp valaki jól fekszik az oktatásirányításnál, vagy sem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]