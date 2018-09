Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97c15e9a-2c96-4c91-8200-82a9faf0311f","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A coaching szakmában 17 éves tapasztalattal rendelkező Wiesner Edittet faggattuk az ötvenes nőkről, önbizalom-építésről, karrierváltásról és a párkapcsolatok dilemmáiról.","shortLead":"A coaching szakmában 17 éves tapasztalattal rendelkező Wiesner Edittet faggattuk az ötvenes nőkről...","id":"remifeminplus_20171012_Munkam_legjava_az_ontudatositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97c15e9a-2c96-4c91-8200-82a9faf0311f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000c5dcb-86b6-4b08-af07-8c1df88bb43b","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20171012_Munkam_legjava_az_ontudatositas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:39","title":"„Lesz-e még új párom, karrierem?” Önbizalomépítés, karrierváltás és a párkapcsolat 50-en túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"baa80b77-5e8e-4423-8a7b-0ec035e0551d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy 1949-ben feloszlatott bíróság visszaállításával szólna bele az építéshatósági ügyekbe a Nemzeti Közszolgálati Egyetem augusztus végén leköszönt rektora.","shortLead":"Egy 1949-ben feloszlatott bíróság visszaállításával szólna bele az építéshatósági ügyekbe a Nemzeti Közszolgálati...","id":"20180917_Kozigazgatasi_birosaggal_allitana_le_az_epitkezeseket_Patyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baa80b77-5e8e-4423-8a7b-0ec035e0551d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb85ae3-32a6-4f79-bdd6-61a6c22a4df8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180917_Kozigazgatasi_birosaggal_allitana_le_az_epitkezeseket_Patyi","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:07","title":"Közigazgatási bírósággal állítaná le az építkezéseket Patyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa59c3d0-c42a-41d1-8be1-1d4a48d12ed4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit anyák méhlepényében találtak rá a kutatók az apró szemcsékre, elsőként szolgáltatva közvetlen bizonyítékot arról, hogy a légszennyező részecskék képesek a várandós nők szervezetén áthaladva a méhlepényt is elérni.","shortLead":"Brit anyák méhlepényében találtak rá a kutatók az apró szemcsékre, elsőként szolgáltatva közvetlen bizonyítékot arról...","id":"20180917_legszennyezesbol_szarmazo_reszecskek_mehlepenyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa59c3d0-c42a-41d1-8be1-1d4a48d12ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a2283f-33b3-482b-a310-980d3076c52e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_legszennyezesbol_szarmazo_reszecskek_mehlepenyben","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:05","title":"Megdöbbentő helyről mutattak ki légszennyezésből származó részecskéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b38d4df-bf04-46fb-b254-819eb3510203","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Jön az újabb amatőr pótcselekvés?","shortLead":"Jön az újabb amatőr pótcselekvés?","id":"20180917_Gati_Julia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b38d4df-bf04-46fb-b254-819eb3510203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bd8a5c-eb3c-41ab-9180-5ee4bf247b10","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Gati_Julia","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:58","title":"Gáti Júlia: Annyit ér, mint magyar beteg a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság jelenleg semmilyen olyan tevékenységet nem folytat, amit a törvény adóztatni rendel, írja a civil szervezet közleményében. Az új adó első lépésben egyébként is a donorokra vonatkozik, és a mi támogatóink, az Európai Unió és az ENSZ mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól.","shortLead":"A Helsinki Bizottság jelenleg semmilyen olyan tevékenységet nem folytat, amit a törvény adóztatni rendel, írja a civil...","id":"20180917_A_Helsinki_Bizottsag_nem_fizet_bevandorlasi_kulonadot_mert_ugyfeleik_nem_bevandorlok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea14e6f-9a72-44dd-bebc-36c54a959250","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_A_Helsinki_Bizottsag_nem_fizet_bevandorlasi_kulonadot_mert_ugyfeleik_nem_bevandorlok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:07","title":"A Helsinki Bizottság nem fizet bevándorlási különadót, mert ügyfeleik nem bevándorlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a nyári aszály miatti takarmányhiány hathat a tojásárakra. ","shortLead":"Most a nyári aszály miatti takarmányhiány hathat a tojásárakra. ","id":"20180917_Megint_dragulhat_a_tojas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec874049-1fe9-424a-b66a-af6934842e27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Megint_dragulhat_a_tojas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:05","title":"Megint drágulhat a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a88bac-cbaa-4db6-8fa7-8fea19ec3821","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyenes út a világhír felé.","shortLead":"Egyenes út a világhír felé.","id":"20180917_autos_video_mento","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a88bac-cbaa-4db6-8fa7-8fea19ec3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0a944a-6896-4b7e-bb77-9c29ff1cfb1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_autos_video_mento","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:24","title":"Videó: A játékosok tolták be a focipálya közepén lerobbant mentőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az IKEA tervei szerint 7 év alatt a kiszállításhoz használt teljes járműflottájuk környezetbarát lesz, ennek első lépését jelentették be nemrég.","shortLead":"Az IKEA tervei szerint 7 év alatt a kiszállításhoz használt teljes járműflottájuk környezetbarát lesz, ennek első...","id":"20180917_ikea_elektromos_auto_kiszallitas_nagyvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1d9a85-3a5d-494a-8326-c066490ce122","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_ikea_elektromos_auto_kiszallitas_nagyvaros","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:26","title":"Olyat lép az IKEA, amit minden cég követhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]