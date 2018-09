Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A radikális francia politikus szerint az EU helyét \"az európai nemzetek Európájának\" kell felváltania.","shortLead":"A radikális francia politikus szerint az EU helyét \"az európai nemzetek Európájának\" kell felváltania.","id":"20180916_Le_Pen_Magyarorszagon_mar_hatalomra_jutottak_az_elkepzeleseink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1b77fc-fe14-4319-835b-7f78e2a5ab42","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Le_Pen_Magyarorszagon_mar_hatalomra_jutottak_az_elkepzeleseink","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:23","title":"Le Pen: Magyarországon már hatalomra jutottak az elképzeléseink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás első idei győzelme után lökdösődni kezdtek a felcsúti és a fehérvári játékosok.","shortLead":"A Puskás első idei győzelme után lökdösődni kezdtek a felcsúti és a fehérvári játékosok.","id":"20180917_puskas_akademia_vidi_balhe_lokdosodes_tizenegyes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23020476-567e-4ca0-b7e0-cd12b5acd470","keywords":null,"link":"/sport/20180917_puskas_akademia_vidi_balhe_lokdosodes_tizenegyes","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:40","title":"Balhé Felcsúton: vizsgálatot índított az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció kormányellenes tüntetéssorozatot indított, az ellenzéki párt két európai parlamenti képviselője pedig hazaárulás miatt önfeljelentést tesz – közölte Molnár Csaba ügyvezető alelnök, EP-képviselő hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció kormányellenes tüntetéssorozatot indított, az ellenzéki párt két európai parlamenti képviselője...","id":"20180917_Feljelentettek_magukat_a_DK_EPkepviseloi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98817ef-f038-4d13-8054-427e74e25a02","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Feljelentettek_magukat_a_DK_EPkepviseloi","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:08","title":"Feljelentették magukat a DK EP-képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b84fa09-82a5-46d5-986a-35e0fd568cd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tinderhez hasonló alkalmazást dob piaca egy kis oregoni bank: az ügyfelek végigpörgethetik a bank alkalmazottjainak adatlapjait, majd ki is választhatják a számukra szimpatikusat.","shortLead":"A Tinderhez hasonló alkalmazást dob piaca egy kis oregoni bank: az ügyfelek végigpörgethetik a bank alkalmazottjainak...","id":"20180917_Bankartinderrel_hoditana_egy_kis_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b84fa09-82a5-46d5-986a-35e0fd568cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbd942e-5f31-4b08-80cd-5da9040403a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Bankartinderrel_hoditana_egy_kis_bank","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:49","title":"Bankártinderrel hódítana egy kis bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB közleménye szerint a képek jó állapotban vannak, restaurálást nem igényelnek.","shortLead":"Az MNB közleménye szerint a képek jó állapotban vannak, restaurálást nem igényelnek.","id":"20180917_32_millio_forintert_vett_festmenyeket_a_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44932c74-9d60-4864-927e-0f1d33c1d59e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_32_millio_forintert_vett_festmenyeket_a_jegybank","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:40","title":"32 millió forintért vett festményeket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad9bd98-eb67-4f0c-b9fe-636e3ec55dd3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilencen pánikrohamot kaptak, hárman a belélegzett füsttől lettek rosszul. ","shortLead":"Kilencen pánikrohamot kaptak, hárman a belélegzett füsttől lettek rosszul. ","id":"20180917_Felrobbant_egy_tablagep_a_madridi_metron_sokan_panikba_estek__videok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aad9bd98-eb67-4f0c-b9fe-636e3ec55dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebcb2bc-09e9-4d9e-aa11-5ef9392693a4","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Felrobbant_egy_tablagep_a_madridi_metron_sokan_panikba_estek__videok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:34","title":"Felrobbant egy táblagép a madridi metrón, sokan pánikba estek – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017-es jelentéséből derült ez ki.","shortLead":"Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017-es jelentéséből derült ez ki.","id":"20180918_Azert_nem_nyithattak_szamlat_a_menekultek_a_bankokban_mert_rosszul_viselkedtek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b479b686-a8ac-45f6-ac2d-3436f6b2a05f","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Azert_nem_nyithattak_szamlat_a_menekultek_a_bankokban_mert_rosszul_viselkedtek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:23","title":"Azért nem nyithattak számlát a menekültek a bankokban, mert rosszul viselkedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36245ef-ca66-4701-b37f-cafa4225ec57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizalmas üzenetet küldött körbe a brit miniszterelnök hivatala, amiben arra kérte képviselőit, hogy határolódjanak el Orbán Viktortól, a kormányától, valamint annak politikájától is – tegyék világossá, nem támogatják azt.","shortLead":"Bizalmas üzenetet küldött körbe a brit miniszterelnök hivatala, amiben arra kérte képviselőit, hogy határolódjanak el...","id":"20180917_Theresa_May_hivatal_arra_keri_politikusait_hatarolodjanak_el_Orbantol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e36245ef-ca66-4701-b37f-cafa4225ec57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa1beb1-2c92-42bd-ae75-d2081d20dd5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Theresa_May_hivatal_arra_keri_politikusait_hatarolodjanak_el_Orbantol","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:07","title":"Theresa May hivatala arra kéri politikusait, határolódjanak el Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]