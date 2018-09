Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e2921f4-b3b3-484e-89e6-a5e991a56a0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai rendellenességeket okoznak egereknél az egészségre káros biszfenol-A (BPA) nevű vegyület helyettesítésére használt anyagok is – állapították meg amerikai kutatók.","shortLead":"Genetikai rendellenességeket okoznak egereknél az egészségre káros biszfenol-A (BPA) nevű vegyület helyettesítésére...","id":"20180916_biszfenol_a_bpa_helyettesito_muanyaghulladek_difenil_szulfon_bpaf_egeszsegtelen_genetikai_rendellenessegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e2921f4-b3b3-484e-89e6-a5e991a56a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7758701-00a3-4a00-a699-1d74c35f3c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20180916_biszfenol_a_bpa_helyettesito_muanyaghulladek_difenil_szulfon_bpaf_egeszsegtelen_genetikai_rendellenessegek","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:03","title":"Amikor azt hiszi, egészséges ásványvizes palackot vesz le a polcról, lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány álláspontja szerint a voksoláson – a Lisszaboni Szerződéssel ellentétes módon – a tartózkodó szavazatok figyelmen kívül hagyásával született kétharmados többség. Ezért az Európai Unió Bíróságához fordul.","shortLead":"A kormány álláspontja szerint a voksoláson – a Lisszaboni Szerződéssel ellentétes módon – a tartózkodó szavazatok...","id":"20180917_birosagon_tamadja_meg_a_kormany_a_sargentini_szavazast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c913c86-29d8-4cbc-b30f-9a7f9f3971a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_birosagon_tamadja_meg_a_kormany_a_sargentini_szavazast","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:21","title":"Bíróságon támadja meg a kormány a Sargentini-szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c80ec45-338b-4017-a7e9-7bf50c0d9f0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most a kolozsvári állami magyar színház melletti épület falára fújták fel a művet.","shortLead":"Most a kolozsvári állami magyar színház melletti épület falára fújták fel a művet.","id":"20180917_Megerkezett_Kolozsvarra_a_kisvonatozo_Orban__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c80ec45-338b-4017-a7e9-7bf50c0d9f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5552fc88-84ce-4679-a8ba-a1d82bce56b2","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Megerkezett_Kolozsvarra_a_kisvonatozo_Orban__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:16","title":"Megérkezett Kolozsvárra a kisvonatozó Orbán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476be92f-3f4b-49e9-911d-3e89be73db96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Betoppant az azonnali kérdések órájára a miniszterelnök, a jószándékú kérdésekre adott csak normális választ. Demeter Márta elvett tőle egy jó poént.","shortLead":"Betoppant az azonnali kérdések órájára a miniszterelnök, a jószándékú kérdésekre adott csak normális választ. Demeter...","id":"20180917_Orban_Mit_kerestem_volna_a_Priedeon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=476be92f-3f4b-49e9-911d-3e89be73db96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84f7714-6e98-40dc-8a1c-ec3f5a5398e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_Mit_kerestem_volna_a_Priedeon","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:51","title":"Orbán: \"Mit kerestem volna a Pride-on?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd2983-7883-4323-8c0c-0b71c9c6f1c3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ vizeiben élő tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet egy ausztrál kutatás szerint.","shortLead":"A világ vizeiben élő tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet...","id":"20180917_tengeti_teknosok_muanyageves_csiro_muanyag_darabok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edfd2983-7883-4323-8c0c-0b71c9c6f1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43cf998-8af2-421a-8818-7a12907b65c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_tengeti_teknosok_muanyageves_csiro_muanyag_darabok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:03","title":"A tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kuangtung tartomány partjait óránkénti 162 kilométeres sebességgel érte el a Mangkhut.","shortLead":"Kuangtung tartomány partjait óránkénti 162 kilométeres sebességgel érte el a Mangkhut.","id":"20180916_Milliokat_telepitenek_ki_elerte_Kina_deli_reszet_a_tajfun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c194071b-ca30-4cd4-a826-4642594dba1b","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Milliokat_telepitenek_ki_elerte_Kina_deli_reszet_a_tajfun","timestamp":"2018. szeptember. 16. 18:31","title":"Milliókat telepítenek ki: elérte Kína déli részét a tájfun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a4dbd-7c50-49ba-a54a-ffd035f6c0f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös figyelmeztető ablak bukkant fel a Windows 10 egyik utolsó tesztváltozatában (teszt buildjében), s megpróbálta akadályozni a harmadik fél böngészőjének telepítését. Szerencsére a Microsoft hamar visszavonulót fújt.","shortLead":"Különös figyelmeztető ablak bukkant fel a Windows 10 egyik utolsó tesztváltozatában (teszt buildjében), s megpróbálta...","id":"20180917_microsoft_edge_konkurens_bongeszo_figyelmeztetes_letiltas_visszavonas_chrome_firefox_opera_safari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=410a4dbd-7c50-49ba-a54a-ffd035f6c0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0385c1d-ecb5-4f1d-8482-16f366db3168","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_microsoft_edge_konkurens_bongeszo_figyelmeztetes_letiltas_visszavonas_chrome_firefox_opera_safari","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:03","title":"Olyan figyelmeztetést tett a Windowsba a Microsoft, amelytől aztán maga is megijedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a7aca1-75bb-4dc1-8cfe-7a96de49987e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Star Wars in Concert, avagy a Star Wars: Egy új remény október 16-án lesz Budapesten.\r

\r

","shortLead":"A Star Wars in Concert, avagy a Star Wars: Egy új remény október 16-án lesz Budapesten.\r

\r

","id":"20180917_Harom_emelet_magas_kivetiton_a_Star_Wars__koncert_es_filmshow_az_Arenaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02a7aca1-75bb-4dc1-8cfe-7a96de49987e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e35319-63da-4939-82d2-9ce2bc837459","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Harom_emelet_magas_kivetiton_a_Star_Wars__koncert_es_filmshow_az_Arenaban","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:17","title":"Három emelet magas kivetítőn a Star Wars – koncert és filmshow az Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]