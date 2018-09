Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e5ef721-864c-4004-8bda-3f56d36f5608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Ráhel és Tiborcz István második gyermekéről eddig csak azt lehetett tudni, hogy hétfő reggel született, a neméről még nem írt az eseményről elsőként tudomást szerző Blikk. ","shortLead":"Orbán Ráhel és Tiborcz István második gyermekéről eddig csak azt lehetett tudni, hogy hétfő reggel született, a neméről...","id":"20180918_Kislany_lett_a_harmadik_Orbanunoka_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e5ef721-864c-4004-8bda-3f56d36f5608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61477091-5021-40d5-aa13-4e559cc833aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Kislany_lett_a_harmadik_Orbanunoka_is","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:53","title":"Kislány lett a harmadik Orbán-unoka is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d42a9d9-b7a5-4f74-bc5c-80a4aac6670c","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Nem csak politikai értelemben, a képviselők szociográfiai összetételét tekintve is tömbösödött, egyszínűbbé vált a parlament – derül ki a HVG kutatásából. ","shortLead":"Nem csak politikai értelemben, a képviselők szociográfiai összetételét tekintve is tömbösödött, egyszínűbbé vált...","id":"201829__parlamenti_szociografia__politikai_elit__hvgkutatas__az_ajtok_zarodnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d42a9d9-b7a5-4f74-bc5c-80a4aac6670c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bc1faf-72a9-494b-ac55-c3af33f36065","keywords":null,"link":"/itthon/201829__parlamenti_szociografia__politikai_elit__hvgkutatas__az_ajtok_zarodnak","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:50","title":"Tudja, kik döntenek Magyarország sorsáról? Megnéztük \"A\" képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a6b6c3-bd08-4429-8f28-bc6a84686671","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Project Blue Book címmel készülő munka az amerikai Wright-Patterson Légibázis környékén történt rejtélyes eseményeket járja végig. ","shortLead":"A Project Blue Book címmel készülő munka az amerikai Wright-Patterson Légibázis környékén történt rejtélyes eseményeket...","id":"20180918_Izgalmas_UFOsorozattal_ter_vissza_a_Forrest_Gump_rendezoje_itt_az_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a6b6c3-bd08-4429-8f28-bc6a84686671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe74549-83eb-4784-a7a9-30c5c26430af","keywords":null,"link":"/kultura/20180918_Izgalmas_UFOsorozattal_ter_vissza_a_Forrest_Gump_rendezoje_itt_az_elozetes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:47","title":"Izgalmas ufósorozattal tér vissza a Forrest Gump rendezője, itt az előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cfbe70-d475-4db8-9b4c-d3cef8294505","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Augusztus végén rántotta le a leplet a Panasonic a legújabb fényképezőgépéről, szeptember közepén Magyarországon is bemutatkozott a készülék. A Lumix LX100 második generációs változata a kompakt fényképezőgépek piacát igyekszik felrázni.","shortLead":"Augusztus végén rántotta le a leplet a Panasonic a legújabb fényképezőgépéről, szeptember közepén Magyarországon is...","id":"20180918_panasonic_lumix_lx100ii_kompakt_fenykepezogep_specifikacio_arak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81cfbe70-d475-4db8-9b4c-d3cef8294505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b489f7-f8ee-498a-891d-daaa02491a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_panasonic_lumix_lx100ii_kompakt_fenykepezogep_specifikacio_arak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:03","title":"A Panasonic új fotógépe felrázná a kompakt fényképezők piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db088ae3-1a18-4335-aa96-c6c980f27495","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az éghajlatváltozás csak egy, más is fenyegetést jelent az élővilágra – jelentette ki egy San Franciscó-i konferencián Harrison Ford, utalva egyes politikusokra, akik tudományos témákban próbálnak meg tudás nélkül okoskodni.","shortLead":"Az éghajlatváltozás csak egy, más is fenyegetést jelent az élővilágra – jelentette ki egy San Franciscó-i konferencián...","id":"20180917_harrison_ford_parizsi_klimaegyezmeny_eghajlatvaltozas_kornyezetvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db088ae3-1a18-4335-aa96-c6c980f27495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8b281b-f5b3-412f-a59b-52b0b876c32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_harrison_ford_parizsi_klimaegyezmeny_eghajlatvaltozas_kornyezetvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:02","title":"Harrison Ford gyújtó hangú beszédben szólt be a tudománytalan, populista politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 20-án két budapesti helyszínen is elcsíphetjük a sztárt.","shortLead":"Szeptember 20-án két budapesti helyszínen is elcsíphetjük a sztárt.","id":"20180918_Jovok_Budapest__ismet_magyarul_uzent_rajongoinak_Terence_Hill","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b31142-a673-4d0f-bfb2-7807288977a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cfd77c-d828-4fd8-98b7-9cba9a3347a1","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Jovok_Budapest__ismet_magyarul_uzent_rajongoinak_Terence_Hill","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:19","title":"\"Jövök, Budapest!\" – ismét magyarul üzent rajongóinak Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Áttörést értek el a skizofrénia kutatásában ausztrál tudósok, akik felfedezték, hogy az agyban megnövekedett számú immunsejtek nagy szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában.","shortLead":"Áttörést értek el a skizofrénia kutatásában ausztrál tudósok, akik felfedezték, hogy az agyban megnövekedett számú...","id":"20180917_skizofrenia_kialakulasanak_okai_megnovekedett_szamu_immunsejtek_az_agyban_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c60df5-964e-4508-b22f-09ef8fdd1254","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_skizofrenia_kialakulasanak_okai_megnovekedett_szamu_immunsejtek_az_agyban_kutatas","timestamp":"2018. szeptember. 17. 00:03","title":"Áttörést értek el a tudósok: lehet, hogy megvan, mi okozza a skizofréniát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi első alapoktól villanyautónak szánt modellje valahova a Q5 és a Q7 közé ékelődik be. ","shortLead":"Az Audi első alapoktól villanyautónak szánt modellje valahova a Q5 és a Q7 közé ékelődik be. ","id":"20180918_feszultsegkelto_itt_az_elso_tisztan_elektromos_audi_az_etron_divatterepjaro_mercedes_eqc_tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3c22e7-6d7b-492b-aeeb-9a6996d4d455","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_feszultsegkelto_itt_az_elso_tisztan_elektromos_audi_az_etron_divatterepjaro_mercedes_eqc_tesla","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:21","title":"Feszültségkeltő: itt az első tisztán elektromos Audi, az e-tron divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]