[{"available":true,"c_guid":"eaec65d2-d7ff-4675-b4a0-a10c013a127b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"26,7 milliárd forintért került az Opus tulajdonába az ország egyik legnagyobb keményítőgyárának fele.","shortLead":"26,7 milliárd forintért került az Opus tulajdonába az ország egyik legnagyobb keményítőgyárának fele.","id":"20180917_Kemenyitogyarral_hizlaljak_Meszaros_Lorinc_tozsdei_ceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaec65d2-d7ff-4675-b4a0-a10c013a127b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14990564-1be3-43cd-9723-5c55d96c1520","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Kemenyitogyarral_hizlaljak_Meszaros_Lorinc_tozsdei_ceget","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:33","title":"Keményítőgyárral hizlalják Mészáros Lőrinc tőzsdei cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5baaca4-cb48-4f1b-a548-3779dd2ddd05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a családalapítás mindenkinek saját döntése, ott nincs helye a politikának.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szerint a családalapítás mindenkinek saját döntése, ott nincs helye a politikának.","id":"20180917_Kocsis_Mate_nem_volt_szerencses_Hoppal_Peter_Facebookposztja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5baaca4-cb48-4f1b-a548-3779dd2ddd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b994f132-2761-4732-8432-44b43df776d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Kocsis_Mate_nem_volt_szerencses_Hoppal_Peter_Facebookposztja","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:29","title":"Kocsis Máté: nem volt szerencsés Hoppál Péter Facebook-posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69644e9f-0fdb-4936-824c-10bf9815901d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két év múlva kezdődhet az M0-s hiányzó nyugati szakaszának építése, így 2022-re teljessé válhat a Budapest körüli körgyűrű. Ez komoly változásokat hozhat a környező települések ingatlanpiacán, de kérdés, kik lesznek a legnagyobb nyertesek.","shortLead":"Két év múlva kezdődhet az M0-s hiányzó nyugati szakaszának építése, így 2022-re teljessé válhat a Budapest körüli...","id":"20180917_Ezeken_a_telepuleseken_dobja_majd_meg_az_arakat_az_M0as_befejezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69644e9f-0fdb-4936-824c-10bf9815901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bf6572-295f-4ffc-bf41-3f64b83b6b1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180917_Ezeken_a_telepuleseken_dobja_majd_meg_az_arakat_az_M0as_befejezese","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:08","title":"Ezeken a településeken dobja majd meg az árakat az M0-s befejezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15256e8-9284-4961-b43b-10541c084b5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója nemrég maga nyilatkozott a német Die Weltnek arról, mikor érkezhet a cég hajlítható kijelzős mobilja. De egy másik érdekességet is felvetett.","shortLead":"Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója nemrég maga nyilatkozott a német Die Weltnek arról, mikor érkezhet a cég...","id":"20180917_huawei_hajlithato_kijelzos_okostelefon_mikor_mutatjak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f15256e8-9284-4961-b43b-10541c084b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc7ad00-0ce7-43f1-ae7b-e7467c4aeb15","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_huawei_hajlithato_kijelzos_okostelefon_mikor_mutatjak_be","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:03","title":"Nagyot dobna a Huawei a hajlítható telefonnal, szerintük igenis szüksége van rá az embereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Karolina kormányzója szerint a vihar teljesen tönkreteheti államát.","shortLead":"Észak-Karolina kormányzója szerint a vihar teljesen tönkreteheti államát.","id":"20180916_Amerikai_tropusi_vihar_A_legrosszabb_meg_csak_most_kovetkezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202d194d-3be8-4531-9c0f-aab4a591b3cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Amerikai_tropusi_vihar_A_legrosszabb_meg_csak_most_kovetkezik","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:10","title":"Amerikai trópusi vihar: \"A legrosszabb még csak most következik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi letelepedési engedélyhez.","shortLead":"A kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi letelepedési...","id":"20180917_Letelepedesi_kotveny_felulvizsgalhatjak_az_orosz_kemfonok_es_csaladja_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f997de8-a253-4c72-8bd3-729fccfaee86","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Letelepedesi_kotveny_felulvizsgalhatjak_az_orosz_kemfonok_es_csaladja_ugyet","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:21","title":"Letelepedési kötvény: felülvizsgálhatják az orosz kémfőnök és családja ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc830fa8-1ab1-4c33-b3fb-61a223ec539f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még csak a bontásnál tartanak az Operaház felújítási munkálatai, pedig egy év múlva újra kellene nyitnia. Drágult is a beruházás, 14-ről akár 50 milliárdra is nőhet a végösszeg. A csúszás fő oka az, hogy még nem tisztázódott, milyen legyen a rekonstrukció.","shortLead":"Még csak a bontásnál tartanak az Operaház felújítási munkálatai, pedig egy év múlva újra kellene nyitnia. Drágult is...","id":"20180917_Meg_nem_tudjak_milyen_legyen_de_mar_negyszer_annyiba_kerul_az_Operahaz_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc830fa8-1ab1-4c33-b3fb-61a223ec539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f351c1-9ad4-48b2-ae2f-9f6d19566f20","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180917_Meg_nem_tudjak_milyen_legyen_de_mar_negyszer_annyiba_kerul_az_Operahaz_felujitasa","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:30","title":"Még nem tudják, milyen legyen, de már négyszer annyiba kerül az Operaház felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36245ef-ca66-4701-b37f-cafa4225ec57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizalmas üzenetet küldött körbe a brit miniszterelnök hivatala, amiben arra kérte képviselőit, hogy határolódjanak el Orbán Viktortól, a kormányától, valamint annak politikájától is – tegyék világossá, nem támogatják azt.","shortLead":"Bizalmas üzenetet küldött körbe a brit miniszterelnök hivatala, amiben arra kérte képviselőit, hogy határolódjanak el...","id":"20180917_Theresa_May_hivatal_arra_keri_politikusait_hatarolodjanak_el_Orbantol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36245ef-ca66-4701-b37f-cafa4225ec57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa1beb1-2c92-42bd-ae75-d2081d20dd5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Theresa_May_hivatal_arra_keri_politikusait_hatarolodjanak_el_Orbantol","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:07","title":"Theresa May hivatala arra kéri politikusait, határolódjanak el Orbántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]