[{"available":true,"c_guid":"fe84d9a4-97df-4a4e-8f1c-b4c25f8a30b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint hétfőn este elérhetővé tette iPhone-okon és iPadeken futó iOS operációs rendszerének új, 12-es verzióját az Apple.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfőn este elérhetővé tette iPhone-okon és iPadeken futó iOS operációs rendszerének új, 12-es...","id":"20180917_apple_ios_12_letoltes_iphone_ipad_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe84d9a4-97df-4a4e-8f1c-b4c25f8a30b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8bc03b-5c00-4114-a497-795f186ba244","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_apple_ios_12_letoltes_iphone_ipad_frissites","timestamp":"2018. szeptember. 17. 19:38","title":"Ha iPhone-ja van, most frissítsen: már letölthető az új szoftver, benne új funkciókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552417e9-72c7-44cd-b4d5-456ad5b668e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először reagált a miniszterelnök a lánya egy hónappal ezelőtti pelenkabotrányára. Meg fog lepődni, hogy mit válaszolt. Vagy nem. ","shortLead":"Először reagált a miniszterelnök a lánya egy hónappal ezelőtti pelenkabotrányára. Meg fog lepődni, hogy mit válaszolt...","id":"20180917_Orban_megszolalt_pelenkaugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552417e9-72c7-44cd-b4d5-456ad5b668e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe6a808-653b-4dd6-aa98-0f52b15e2770","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_megszolalt_pelenkaugyben","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:29","title":"Orbán megszólalt végre Ráhel pelenkaügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017-es jelentéséből derült ez ki.","shortLead":"Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017-es jelentéséből derült ez ki.","id":"20180918_Azert_nem_nyithattak_szamlat_a_menekultek_a_bankokban_mert_rosszul_viselkedtek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b479b686-a8ac-45f6-ac2d-3436f6b2a05f","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Azert_nem_nyithattak_szamlat_a_menekultek_a_bankokban_mert_rosszul_viselkedtek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:23","title":"Azért nem nyithattak számlát a menekültek a bankokban, mert rosszul viselkedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22edf66f-603f-44d9-8d40-25ed5771335d","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"kultura","description":"Fölszólítjuk a kulturális (meg egyéb) állami intézmények munkatársait: tanúsítsanak polgári engedetlenséget, amelyet utólag igazolni fog az alkotmányos helyzet visszaállítása.","shortLead":"Fölszólítjuk a kulturális (meg egyéb) állami intézmények munkatársait: tanúsítsanak polgári engedetlenséget, amelyet...","id":"20180918_TGM_Ezt_mar_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22edf66f-603f-44d9-8d40-25ed5771335d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1364cb12-1865-4362-9a52-d80b0d3c7c67","keywords":null,"link":"/kultura/20180918_TGM_Ezt_mar_nem","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:15","title":"TGM: Ezt már nem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is tőlük függnek az újságírók.","shortLead":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is...","id":"20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370a83a-a249-4269-b7bd-85d0d2b4caa9","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:40","title":"Kiszolgáltatott helyzetbe hozta a szerkesztőséget az Index körüli cégek tulajdonosváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Spar saját márkás termékéről van szó.","shortLead":"A Spar saját márkás termékéről van szó.","id":"20180917_Szennyezett_tejet_vontak_ki_a_forgalombol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bb56f8-6961-4e3c-a583-48e7639b3785","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Szennyezett_tejet_vontak_ki_a_forgalombol","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:11","title":"Szennyezett tejet vontak ki a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7728a0f4-5023-4f48-bc3c-0489f8530a3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG posztolta ki közösségi oldalára a hamarosan bemutatásra kerülő újdonságát.","shortLead":"A Mercedes-AMG posztolta ki közösségi oldalára a hamarosan bemutatásra kerülő újdonságát.","id":"20180917_Mercedes_AMG_A35","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7728a0f4-5023-4f48-bc3c-0489f8530a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091cf809-048c-46ab-a101-2a480dea7017","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_Mercedes_AMG_A35","timestamp":"2018. szeptember. 17. 17:28","title":"Tuti tipp lehet belépőszintű sportautóban a hamarosan érkező Mercedes-AMG A35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn közleményben jelentette be, hogy 200 milliárd dollár értékű kínai importtermékekre készül 10 százalékos védővámot kivetni.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök hétfőn közleményben jelentette be, hogy 200 milliárd dollár értékű kínai importtermékekre...","id":"20180918_donald_trump_kina_import_vedovamok_kereskedelmi_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0840bbad-a428-4243-a8b3-92b86a8713b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_donald_trump_kina_import_vedovamok_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:27","title":"Tovább durvul Trump kereskedelmi háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]