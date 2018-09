Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdekes megújulás zajlik az Állami Számvevőszéknél. ","shortLead":"Érdekes megújulás zajlik az Állami Számvevőszéknél. ","id":"20180917_Csoportos_leepites_nincs_a_dolgozok_10_szazalekanak_megis_masik_munkat_ajanlanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f11ad8b4-8180-4765-8a2d-a9038b976754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3a55af-35de-4be4-a4e9-773b13f6e0b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Csoportos_leepites_nincs_a_dolgozok_10_szazalekanak_megis_masik_munkat_ajanlanak","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:43","title":"Csoportos leépítés nincs, a dolgozók 10 százalékának mégis másik munkát ajánlanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220ee693-5b59-45d0-8798-48358e9d92f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nyolcadik alkalommal tarják a magyarországi Forma-1-es pályán a wolfsburgi márka legnagyobb itthoni rendezvényét. Lesz idén duplamotoros Golf, Pikes Peak-i versenyautó és két 40 éves elektromos Volkswagen is. Mellettük még vagy 300 zsűrizett VW az itthoni felhozatalból.","shortLead":"Már nyolcadik alkalommal tarják a magyarországi Forma-1-es pályán a wolfsburgi márka legnagyobb itthoni rendezvényét...","id":"20180917_volkswagen_talalkozo_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=220ee693-5b59-45d0-8798-48358e9d92f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bdb8b3-328d-45f6-878c-7dd2473c9c5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_volkswagen_talalkozo_2018","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:47","title":"Különleges gyári autókat hoznak a Hungaroringre, az idei Volkswagen-találkozóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fülöp-szigetek után Hongkongra csapott le az idei év legveszélyesebb viharaként számon tartott Manghut. Helyi szakértők szerint milliárdos károk keletkeznek. ","shortLead":"A Fülöp-szigetek után Hongkongra csapott le az idei év legveszélyesebb viharaként számon tartott Manghut. Helyi...","id":"20180916_Mar_Hongkongban_tombol_a_Manghut_tajfun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77fdfba6-bab0-4f97-833b-a553ca1ca6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ac4417-ad5f-4398-9f09-46ee5f62506f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Mar_Hongkongban_tombol_a_Manghut_tajfun","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:25","title":"Rémisztő látvány, ahogy beköszönt Hongkongba a Manghut tájfun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8e8e63-350f-4dc0-bc76-9f4df2a7b8ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Civilek írtak levelet Pintér Sándornak, hogy a minisztérium ne várja meg, amíg katasztrófa lesz, a tárca dolga éppen annak megelőzése volna. A hordók már tíz éve ott állnak a halasi udvarban, most a Greenpeace levele után, úgy tudjuk, hogy a katasztrófavédelem körülnézett ott.","shortLead":"Civilek írtak levelet Pintér Sándornak, hogy a minisztérium ne várja meg, amíg katasztrófa lesz, a tárca dolga éppen...","id":"20180918_A_belugyminisztert_surgetik_az_ezer_tonna_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa8e8e63-350f-4dc0-bc76-9f4df2a7b8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3114a6a3-ed42-42f7-8993-3e6877b2d8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_A_belugyminisztert_surgetik_az_ezer_tonna_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 18. 06:15","title":"A belügyminisztert sürgetik az ezer tonna kiskunhalasi veszélyes hulladék ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be64140c-e633-4e90-956c-1964f8688cd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a versenynek a szervezői a nézők biztonságával vélhetően egyetlen percig sem foglalkoztak.","shortLead":"Ennek a versenynek a szervezői a nézők biztonságával vélhetően egyetlen percig sem foglalkoztak.","id":"20180917_a_nap_videoja_need_for_speed_a_kozutakon_eletveszely_a_negyzeten_baleset_renault_seat_algeria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be64140c-e633-4e90-956c-1964f8688cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f072ef-c63a-4e0f-87d3-118d2c55c1e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_a_nap_videoja_need_for_speed_a_kozutakon_eletveszely_a_negyzeten_baleset_renault_seat_algeria","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:21","title":"A nap videója: Need for Speed a közutakon, életveszély a négyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8113af-1e95-466b-84d7-4a84c15c85dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tiltott módszerrel, sorhoroggal halászott. Őt elfogták, a halakat lefoglalták.","shortLead":"A férfi tiltott módszerrel, sorhoroggal halászott. Őt elfogták, a halakat lefoglalták.","id":"20180916_Kis_hal_orvhalaszt_fogott_a_balatoni_vizirendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8113af-1e95-466b-84d7-4a84c15c85dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17929882-75da-4f70-a395-90451810822b","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Kis_hal_orvhalaszt_fogott_a_balatoni_vizirendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 16. 14:13","title":"Kis hal: orvhalászt fogott a balatoni vízirendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokszor vádolták azzal, hogy a Fideszre nézve kedvező ítélteket hoz. Az NVB volt elnöke szerint „a valósággal vagy a jogi tényállással sokszor köszönő viszonyban sem voltak ezek a vádak”.","shortLead":"Sokszor vádolták azzal, hogy a Fideszre nézve kedvező ítélteket hoz. Az NVB volt elnöke szerint „a valósággal vagy...","id":"20180917_Patyi_A_jogallam_fenntartasa_penzbe_kerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=108dff3f-4118-4d27-8ccb-1c72398e9ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30c02be-48cc-4966-9f32-7f6fb4710cc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Patyi_A_jogallam_fenntartasa_penzbe_kerul","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:34","title":"Patyi: A jogállam fenntartása pénzbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403e90d4-5154-4bf2-af04-093b7db65d87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Cristina Kirchner a vád szerint állami beruházásokból pénzt kisajtoló korrupciós rendszert hozott létre, amiből mintegy 43 milliárd forintot nyert.","shortLead":"Cristina Kirchner a vád szerint állami beruházásokból pénzt kisajtoló korrupciós rendszert hozott létre, amiből mintegy...","id":"20180918_Korrupcio_miatt_vadat_emeltek_a_volt_allamfo_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=403e90d4-5154-4bf2-af04-093b7db65d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d670db7-ab32-474f-8de5-b2fd6099e2bc","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Korrupcio_miatt_vadat_emeltek_a_volt_allamfo_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 18. 06:41","title":"Korrupció miatt vádat emeltek a volt argentin államfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]