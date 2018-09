Kedden az Egyesült Államokba látogatott Andrzej Duda lengyel elnök. A politikus találkozott Donald Trumppal, akivel később közös sajtótájékoztatót tartottak. Az amerikai elnök itt jelentette be, hogy az USA fontolóra veszi a lengyel kérést, amely állandó katonai jelenlétet szorgalmaz Lengyelországban.

Nagyon komolyan tanulmányozzuk (a kérést), tudom, hogy Lengyelországnak nagyon tetszik az ötlet, és igen, fontolgatjuk

– mondta Trump. A sajtótájékoztatón Duda sürgette az amerikai kormányt, hogy még több katonát állomásoztasson Lengyelországban, szerinte ugyanis az amerikai haderő Lengyelország és az Egyesült Államok érdekeit egyaránt védelmezi. Varsó úgy látja, hogy Oroszország évek óta erősíti katonai jelenlétét és aktivitását a térségben, így a lengyelországi állandó amerikai katonai jelenlét biztonsági garancia lenne "az orosz agresszió ellen".

Varsó már korábban is többször kérte egy állandó bázis kialakítását, amelynek 2 milliárd dollárig terjedő finanszírozását is vállalta. Az Egyesült Államok rotációs alapon állomásoztat katonákat Lengyelországban, egy állandó támaszpont fenntartása azonban meglehetősen drága lenne, mivel az a katonák és családjaik elszállásolásával, a gyerekek iskoláztatásával, egészségügyi biztosítással, és egyéb költségekkel is járna.

Trump közölte, hogy egyetért vendégével Oroszországgal kapcsolatban, és kijelentette:

Oroszország csak az erőből ért, a lengyel elnök pedig joggal tart orosz agressziótól.

Hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok és Lengyelország szövetsége soha nem volt ilyen erős, és megígérte, hogy a védelmi kapcsolatokat" tovább erősítik.