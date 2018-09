Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"75 év alatt tudják majd törleszteni a teljes összeget a költségvetésnek.","shortLead":"75 év alatt tudják majd törleszteni a teljes összeget a költségvetésnek.","id":"20180918_Reszletekben_fizetheti_vissza_Salvini_partja_a_csalas_miatt_megallapitott_tartozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13045c70-6dfa-42f4-91da-38c3053748f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Reszletekben_fizetheti_vissza_Salvini_partja_a_csalas_miatt_megallapitott_tartozasat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:16","title":"Részletekben fizetheti vissza Salvini pártja a csalás miatt megállapított tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi első alapoktól villanyautónak szánt modellje valahova a Q5 és a Q7 közé ékelődik be. ","shortLead":"Az Audi első alapoktól villanyautónak szánt modellje valahova a Q5 és a Q7 közé ékelődik be. ","id":"20180918_feszultsegkelto_itt_az_elso_tisztan_elektromos_audi_az_etron_divatterepjaro_mercedes_eqc_tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c55a680-cbf2-4a70-b6f0-75469c7b96e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3c22e7-6d7b-492b-aeeb-9a6996d4d455","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_feszultsegkelto_itt_az_elso_tisztan_elektromos_audi_az_etron_divatterepjaro_mercedes_eqc_tesla","timestamp":"2018. szeptember. 18. 08:21","title":"Feszültségkeltő: itt az első tisztán elektromos Audi, az e-tron divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d3576d-ecf2-4f81-9ed4-1db7f3452ae3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 51 éves debreceni férfi mindkét vevővel szerződést kötött, és több millió forintot kért el tőlük.","shortLead":"Az 51 éves debreceni férfi mindkét vevővel szerződést kötött, és több millió forintot kért el tőlük.","id":"20180918_Ket_vevonek_adta_el_a_lakasat_a_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d3576d-ecf2-4f81-9ed4-1db7f3452ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4b5cb5-2562-4beb-abad-ad61803121be","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Ket_vevonek_adta_el_a_lakasat_a_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:44","title":"Két vevőnek is eladta a lakását a férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef298465-af24-404d-862f-094795c23b42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a Mercedesnek a sofőrjét a jelek szerint nem igazán hatották meg az aszfalton lévő felfestések.","shortLead":"Ennek a Mercedesnek a sofőrjét a jelek szerint nem igazán hatották meg az aszfalton lévő felfestések.","id":"20180919_a_nap_fotoja_a_pofatlan_parkolas_magasiskolaja_szekesfehervaron_mercedes_etterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef298465-af24-404d-862f-094795c23b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f06e1b-fd50-4c9b-af49-bb1d81152565","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_a_nap_fotoja_a_pofatlan_parkolas_magasiskolaja_szekesfehervaron_mercedes_etterem","timestamp":"2018. szeptember. 19. 06:41","title":"A nap fotója: a pofátlan parkolás magasiskolája Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amikor pár hete Macron francia elnök Angela Merkellel találkozott, a közös sajtóértekezleten a francia elnök hangsúlyozottan láthatóvá tette a kamerák számára a karóráját. Ez, egy, a Lip cég által gyártott, 169 euróért kapható óra volt, amit bármelyik átlagosan kereső francia megvehet magának. ","shortLead":"Amikor pár hete Macron francia elnök Angela Merkellel találkozott, a közös sajtóértekezleten a francia elnök...","id":"20180918_Macron_55_ezer_forintos_oraval_a_csuklojan_paradezott_igy_gyujt_az_elnoki_palota_felujitasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571afd21-53f4-43a8-90a3-d1daec670b3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Macron_55_ezer_forintos_oraval_a_csuklojan_paradezott_igy_gyujt_az_elnoki_palota_felujitasara","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:04","title":"Macron 55 ezer forintos órával a csuklóján parádézott, így gyűjt az elnöki palota felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de5d993-0cfc-44ee-b4a5-f99a071afe07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Bombardier cég olyan villamosmozdonyt fejlesztett, amelynek működéséhez se áramszedő, se magasfeszültségű felsővezeték nem kell.","shortLead":"A kanadai Bombardier cég olyan villamosmozdonyt fejlesztett, amelynek működéséhez se áramszedő, se magasfeszültségű...","id":"20180918_bombardier_talent_3_villanymozdony_elektromos_vonat_akkumulatoros_vonat_mitrac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4de5d993-0cfc-44ee-b4a5-f99a071afe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa84cc29-082c-47fa-adc9-21ac9148a5ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_bombardier_talent_3_villanymozdony_elektromos_vonat_akkumulatoros_vonat_mitrac","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:03","title":"Bárcsak a MÁV-nál lenne: 60 éve nem járt ilyen vonat Európában, a németek 2019-ben bevetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szerencsejátékban utaztak, havonta több százmillió rubeles forgalmat bonyolítottak, de csak lebuktak.","shortLead":"Szerencsejátékban utaztak, havonta több százmillió rubeles forgalmat bonyolítottak, de csak lebuktak.","id":"20180919_Felszamoltak_az_egyik_legnagyobb_orosz_bunbandat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07e2235-d7af-4a1c-9427-2df828b5ba86","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Felszamoltak_az_egyik_legnagyobb_orosz_bunbandat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:19","title":"Felszámolták az egyik legnagyobb orosz bűnbandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hosszan sorolta a számvevőszék, mekkora szabálytalanságokat találtak az intézménynél, amelyet az Országos Roma Önkormányzat alapított és tart fenn.","shortLead":"Hosszan sorolta a számvevőszék, mekkora szabálytalanságokat találtak az intézménynél, amelyet az Országos Roma...","id":"20180918_Az_ASZ_is_kiszurta_mekkora_a_korrupcioveszely_az_Orszagos_Roma_Foglalkoztatasi_Kozpontnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2fd7ce-09cc-4e1b-a16e-67534a62e859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Az_ASZ_is_kiszurta_mekkora_a_korrupcioveszely_az_Orszagos_Roma_Foglalkoztatasi_Kozpontnal","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:01","title":"Az ÁSZ is kiszúrta, mekkora a korrupcióveszély az Országos Roma Foglalkoztatási Központnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]