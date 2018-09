Nemrég mi is megírtuk, hogy eprekbe szúrt varrótűk tartják rettegésben az ausztráliai Queensland lakóit. Az ismeretlen tettes közönséges varrótűket szúrt a gyümölcsökbe, úgy hogy azt ne lehessen észrevenni, a gyanútlan vevő pedig hazavitte az árut, beleharapott, és nagy eséllyel meg is sérült. A botrány még a múlt héten robbant ki, amikor egy férfit hasi fájdalmakkal vittek kórházba, miután szupermarketben vásárolt epret evett: kiderült, hogy egy tű van a gyomrában. Azóta többen posztoltak képeket a közösségi médiában, amelyeken olyan eprek láthatók, amelyekbe valaki tűt rejtett el, később pedig valaki egy banánban és egy almában is talált éles tárgyat.

Most megoldódni látszik a rejtély: a Yahoo News szerint a rendőrök őrizetbe vettek egy kiskorú fiút az üggyel kapcsolatban. Az életkorát pontosan nem lehet tudni, de a leírások alapján a portál arra következtet, hogy egy gyerekről van szó. A fiú mindent bevallott, vele szemben a gyermekvédelem intézkedik majd. Ha nagykorú lenne, akár 10 év börtönbüntetést is kaphatna.

A fiút Új-Dél-Walesben fogták el, vagyis valószínűleg nem ő robbantotta ki a pánikot, csak utánozhatta az eredeti elkövetőt. A rendőrség már korábban is gyanította, hogy fiatalok csínytevéseiről lehet szó, akik egymást utánozzák. Az elfogott fiú tettét is csínytevésnek minősítették, annak ellenére, hogy akár meg is ölhetett volna valakit.