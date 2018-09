Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ef495bb-9395-4ffc-983f-450bbd7adfb7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mezőgazdasági vállalkozásokat figyelmezteti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, mivel a fertőzésben már 64 állattartó telep érintett. A Nébih elsősorban a lovakért aggódik.","shortLead":"A mezőgazdasági vállalkozásokat figyelmezteti a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, mivel...","id":"20180918_Errol_simerheti_fel_a_nyugatnilusi_lazat_az_allattarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ef495bb-9395-4ffc-983f-450bbd7adfb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c6f37d-d309-47cd-b239-36059556463f","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Errol_simerheti_fel_a_nyugatnilusi_lazat_az_allattarto","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:48","title":"Beteg a lova? Erről ismerheti fel, hogy nyugat-nílusi láza van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első bevallás benyújtási határideje a hétfő volt, az adót is mostanáig kellett befizetni.","shortLead":"Az első bevallás benyújtási határideje a hétfő volt, az adót is mostanáig kellett befizetni.","id":"20180917_szigort_iger_a_nav_a_bevandorlasi_kulonado_ellenorzeseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da411c6f-20bf-4121-94c4-14549a4b79a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_szigort_iger_a_nav_a_bevandorlasi_kulonado_ellenorzeseben","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:42","title":"Szigort ígér a NAV a bevándorlási különadó ellenőrzésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e7afe5-9261-437f-9de8-0564cfd1e0ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tűt találtak egy sydney-i szupermarketben vásárolt almában, és miután az elmúlt napokban Queensland államban eperben is többször találtak tűket, a botrány miatt máris komoly bajba került az ausztrál gyümölcstermelő ágazat.","shortLead":"Tűt találtak egy sydney-i szupermarketben vásárolt almában, és miután az elmúlt napokban Queensland államban eperben is...","id":"20180918_alma_eper_varrotu_ausztralia_gyumolcsterrorizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92e7afe5-9261-437f-9de8-0564cfd1e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c929cb-5e92-4dcf-aa6f-d9d194d8b641","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_alma_eper_varrotu_ausztralia_gyumolcsterrorizmus","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:14","title":"Gyümölcsökbe rejtett varrótűktől rettegnek az ausztrálok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63e5884-385b-425e-aba7-25dc3ec723a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jön a BrewDog a helyére.","shortLead":"Jön a BrewDog a helyére.","id":"20180918_Bezar_az_Anker_Klub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a63e5884-385b-425e-aba7-25dc3ec723a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221891e0-966e-4481-b94f-54a394fc2c86","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Bezar_az_Anker_Klub","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:11","title":"Bezár az Anker Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Egy darabig még kitart a szeptemberi nyár.","shortLead":"Egy darabig még kitart a szeptemberi nyár.","id":"20180919_Nyarias_ido_lesz_ma_is_de_egyket_futo_zapor_is_elofordulhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77e6981-1b35-4fad-a678-b0c58e5c8a61","keywords":null,"link":"/idojaras/20180919_Nyarias_ido_lesz_ma_is_de_egyket_futo_zapor_is_elofordulhat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 05:10","title":"Nyárias idő lesz ma is, de egy-két futó zápor bezavarhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9318f3fb-d67b-4951-9c8d-08792c950770","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos találkozó után teljesen váratlanul négyszemközti megbeszélésre hívta az orosz államfő Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Azt nem tudni, miről diskuráltak.","shortLead":"A hivatalos találkozó után teljesen váratlanul négyszemközti megbeszélésre hívta az orosz államfő Orbán Viktor magyar...","id":"20180919_putyin_orban_negyszemkozti_talalkozo_megbeszeles_moszkva_kreml","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9318f3fb-d67b-4951-9c8d-08792c950770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef6ce59-c6a4-4c6a-b019-6f3bb278884b","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_putyin_orban_negyszemkozti_talalkozo_megbeszeles_moszkva_kreml","timestamp":"2018. szeptember. 19. 07:18","title":"Putyin akart még valamit Orbántól, 45 percre el is rabolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Az Index most így általánosan ellenzékeset játszik, vagy lesz még belőle érdemi lap valaha?\" – kérdezte Oltyán József egy poszt alatt korábban az Index Facebookján. Nem nehéz kitalálni ez után, milyen jövőt szeretne a lapnak.","shortLead":"\"Az Index most így általánosan ellenzékeset játszik, vagy lesz még belőle érdemi lap valaha?\" – kérdezte Oltyán József...","id":"20180918_Nagy_elannal_kritizalta_az_ellenzeki_mediumokat_az_Index_moge_kerult_uj_KDNPs_tulajdonos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6eb47f-b16a-4588-86c9-49abd1a27cbf","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Nagy_elannal_kritizalta_az_ellenzeki_mediumokat_az_Index_moge_kerult_uj_KDNPs_tulajdonos","timestamp":"2018. szeptember. 18. 07:22","title":"Nagy elánnal kritizálta az ellenzéki médiumokat az Index mögé került új KDNP-s tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Befejeződtek az újabb laborvizsgálatok, a készítmény összes gyártási tételét ki kell vonni a forgalomból.","shortLead":"Befejeződtek az újabb laborvizsgálatok, a készítmény összes gyártási tételét ki kell vonni a forgalomból.","id":"20180917_Vegleg_kivonjak_a_forgalombol_az_osszes_CalciumSandoz_pezsgotablettat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167fd5bc-9682-4eaf-8aaa-321d0ae471a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Vegleg_kivonjak_a_forgalombol_az_osszes_CalciumSandoz_pezsgotablettat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:08","title":"Végleg kivonják a forgalomból az összes Calcium-Sandoz pezsgőtablettát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]