Az elnökfeleségek abban nem különböznek hétköznapi sorstársaiktól, hogy vérmérsékletük szerint reagálnak férjük félrelépéseire. Amikor az elnökválasztási kampányra készülő John F. Kennedyt 1959-ben lefényképezték egy Los Angeles-i bordélyból kijövet, Jacqueline elfogadta az apósa által felajánlott egymillió dollárt, hogy ne váljon el. A lépés véget vethetett volna fia elnöki álmainak. Hillary Clinton állítólag egy könyvet vágott Bill fejéhez, amikor ország-világ számára is bebizonyosodott férje és Monica Lewinsky viszonya. Jacqueline és Hillary tudta, hogy házastársuk csapodár, ahogy Melaniának sem lehettek illúziói Donald Trumppal kapcsolatban, akit most Karen McDougal egykori Playboy-modell, illetve a Stormy Daniels művésznéven ismert pornószínésznő fenyeget szaftos leleplezéssel.

Melania egyelőre hallgat, és az amerikai bulvársajtó most azt találgatja, mennyire fagyos a viszonya a férfiúi képességeivel is előszeretettel dicsekvő Trumppal. Aki leginkább nem azért fizethet politikai árat, ha bizonyossá válik, hogy röviddel a legkisebb fia születése után, tízhónapos viszonyt folytatott a Playboy-modellel vagy 2006-ban lefeküdt a pornócsillaggal. Akkor kerülhet bajba, ha kiderül, hogy az utóbbinak törvénysértő módon utalták át a 2016-os kampány idején a 130 ezer dollárt a hallgatásáért. A demokrata Clinton ellen sem tudtak volna a republikánus törvényhozók házasságtörésért alkotmányos vádemelési eljárást indítani, a sikertelennek bizonyult kísérlethez azt használták fel, hogy az elnök eskü alatt hazudott a viszonyáról.

© AFP / Saul Loeb

Alig volt elnök, aki nem lépett félre

Az amerikai elnökök közül többen a hivatali idejük előtt és alatt is félreléptek, amint azt Wesley Hagood történész összegezte. Már a függetlenségi háború főparancsnokát és az USA első elnökét, George Washingtont is a Potomac Csődöreként emlegették, ám nehéz megítélni, hogy ez mennyiben volt az ellenség, a britek karaktergyilkossága. Tény, hogy Washington azt írta: „ha egyszer egy nő kísértésbe vitt, és megízleltük a tiltott gyümölcsöt, az étvágyunkat már nem lehet kontrollálni, legyenek bármik is a következmények”. Az USA harmadik elnöke, a Függetlenségi nyilatkozat legfontosabb megszövegezője, Thomas Jefferson formailag nem követett el házasságtörést, mert fiatalon elhunyt felesége a halálos ágyán megeskette, hogy nem lép újra frigyre. Ám az új ország franciaországi nagyköveteként szerelembe esett a férjezett Maria Coswayjel. Röviddel később pedig néhai felesége rabszolgájaként a háztartásába került félvér Sally Hemingsszel kezdett viszonyt. A 38 éven át tartó kapcsolat Jefferson elnöksége alatt is folytatódott, Hemings hat gyerekének is ő volt az apja, majd a felnőttkort megért négyet felszabadította – az anyjukat viszont nem.

Akaratán kívül bigámiába keveredett Andrew Jackson, amikor 1791-ben elvette Rachel Donelson Robardsot, aki akkor még nem vált el az első férjétől, ám a kor bizonytalan anyakönyvi adminisztrációja miatt ez elsikkadt. A másik férj, Lewis Robards éppen ezért házasságtörésre hivatkozva kérte a frigy felbontását, ezt követően Jackson 1794-ben immár szabályosan is feleségül vette Rachelt. Az 1828-as elnökválasztási kampány az egyik legmocskosabb volt az USA történetében: politikai ellenfelei fölemlegették az ügyet, és Jackson az áskálódás lelki hatásának tulajdonította, hogy néhány nappal a megválasztása után meghalt a neje.

Abraham Lincoln állandó jelzője nem véletlenül volt „a tisztességes”: egy kortársa szerint annyira szavatartónak ismerték, hogy amikor fiatalkorában egy prostituáltnak nem tudta kifizetni a szolgálataiért járó öt dollárt, mert csak három volt nála, a nő biztos volt abban, hogy a hiányzó összeggel nem marad adós.

Alacsony, kopasz és kövér volt Grover Cleveland, mégis hódított a nők körében. Egyedülállóként kezdett viszonyt egy fiatal özvegyasszonnyal, és amikor annak 1874-ben fia született, elismerte a magáénak, noha nem volt biztos az apaságában. Amikor a nő inni kezdett, Cleveland elmegyógyintézetbe záratta, a fiút pedig árvaházba adta, ahonnan egy gazdag New York-i család örökbe fogadta. Az 1884-es elnökválasztást csaknem elbukta, mert kiderült, hogy házasságon kívül született gyereke, amit egy percig sem tagadott le. Két évvel a megválasztása után nősült meg először – az eddigi egyetlen elnökként a Fehér Házba költözését követően –, a nála 27 évvel fiatalabb, akkor 21 éves Frances Folsom pedig a legifjabb first ladyként került be a történelemkönyvekbe.

Cleveland vesszőfutása után az amerikai sajtó hallgatólagosan belement, hogy nem firtatja az elnökök magánéletét, hacsak az nem befolyásolja őket hivatali feladatuk ellátásában. Így csak a szerelmes leveleik 1963-as felfedezésekor bizonyosodott be, hogy Warren Harding másfél évtizeden át viszonyt folytatott a nála öt évvel idősebb, erős akaratú felesége, Florence DeWolfe legjobb barátnőjével. Amikor Harding 1920-ban megszerezte a republikánus elnökjelöltséget, a botrányt elkerülendő a párt vezetősége a nőt és a férjét hosszú japán útra küldte, a költségeken felül még 20 ezer dollárt is fizettek nekik. A snájdig Harding közben már a nála 30 évvel fiatalabb Nan Brittonnal esett szerelembe, akitől 1919-ben lánya született, a férfi bőkezű tartásdíjat fizetett neki. A viszonyt elnökként is folytatta, és egyszer a titkosszolgálat embere akadályozta meg, hogy felesége rátörje az ajtót, amikor az ovális iroda melletti gardróbszobában bonyolította le a légyottját a szerelmével. Váratlan halálakor, 1923-ban akadtak, akik kételkedtek a szívrohamban, arra gyanakodtak, hogy Florence mérgezte meg.

Franklin Delano Roosevelt szintén erős akaratú felesége, Eleanor megbánhatta, hogy 1913-ban a 22 éves Lucy Page Mercert választotta titkárnőjének. Férje viszonyt kezdett vele, öt évvel később buktak le, amikor Eleanor a férje táskájában megtalálta szenvedélyes leveleiket. Miután válással fenyegetőzött, Roosevelt szakított, de később újrakezdte. Az időközben férjhez ment Mercer számtalanszor megfordult – Eleanor távollétében – a Fehér Házban. Ott volt az elnök halálos ágyánál is 1945-ben, amíg a feleség meg nem érkezett. Roosevelt a titkárnőjével is intim kapcsolatba került. És a történészek között máig vita tárgya, hogy csupán flörtölt-e a második világháború idején az USA-ban menedéket kapott Márta norvég koronahercegnővel.

Az erkölcsi kérdésekben hajthatatlan Harry Truman elnök és George Marshall vezérkari főnök határozott közbelépésének köszönhető, hogy a második világháború idején az amerikai expedíciós csapatok főparancsnoka, Dwight D. Eisenhower nem hagyta el a feleségét, mert az a felettesei szerint rosszat tett volna a katonai morálnak. A később Truman utódjaként elnökké választott tábornok a hozzá sofőrnek, majd titkárnőnek kirendelt, 24 éves, ír Kay Summersbyvel esett szerelembe. Levelezésüket Truman utasítására megsemmisítették, és a második világháború után nem találkoztak többet.

A nőcsábász elnökök királya

A nőcsábász koronát vitathatatlanul Kennedy érdemli ki, akinek a szeretői között az időtlen szexszimbólum Marilyn Monroe vagy a Sam Giancana maffiafőnök barátnőjeként is futó Judith Campbell mellett számolatlanul voltak sztriptíztáncosnők, légiutas-kísérők, titkárnők. Az a hír járta, hogy az elnökválasztási kampány állomásain éppúgy válogathatott a magukat felkínáló nők között, mint 1961-es beiktatása előestéjén. A sajtó hallgatott, ám ez nem jutott ki Clintonnak, aki a jelek szerint nem csak politikai példaképének tekintette Kennedyt, hiszen már arkansasi kormányzó korában is a nőügyeiről pletykáltak. Az 1992-es elnökválasztási kampánya a hűtlenségétől volt hangos, ám ez nem akadályozta a megválasztását.

© AFP / DPA

Az 1963-ban Dallasban meggyilkolt Kennedyt az alelnöke és utóda, Lyndon B. Johnson férfiként is igyekezett túllicitálni. Azzal hencegett, hogy neki több nő adatott meg véletlenül, mint az elődjének szándékosan, és a férfiasságát szerénytelenül Jumbónak, Óriásnak becézte. Egy texasi lapkiadó barátnőjével három évtizedig tartott a viszonya: Alice Glass azért szakított vele, mert ellenezte az elnök által kiszélesített vietnami háborút. A nagy természetű elnök a környezetét zavarba hozva szeretett alsóneműben mutatkozni, ha melege volt, és gyakran vigasztalódott a titkárnőivel.

A kakukktojás

Az egyetlen amerikai elnök, akinek nem lehetett házasságon kívüli kapcsolata, James Buchanan, mivel soha nem nősült meg. A Fehér Ház 1857–1861 közötti uráról a történészek nem tudják eldönteni, hogy aszexuális vagy meleg volt. Az utóbbi jeleként említik szoros kapcsolatát William Kinggel, aki az 1853-ban bekövetkezett halála előtt hat hétig Franklin Pierce alelnöke volt. King 1834–1844 között együtt lakott Buchanannel, és társadalmi eseményeken is együtt jelentek meg.

A cikk a HVG 2018/12. számában jelent meg.