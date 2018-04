Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4549f1d4-0129-4c8e-bcb5-e21d0e39b059","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei most azon dolgozik, hogy a nevéhez kapcsolják a világ első összehajtható okostelefonját.","shortLead":"A Huawei most azon dolgozik, hogy a nevéhez kapcsolják a világ első összehajtható okostelefonját.","id":"20180412_novemberre_igeri_a_huawei_az_osszehajthato_telefont","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4549f1d4-0129-4c8e-bcb5-e21d0e39b059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791570e8-c99c-48b0-a630-abaa45289307","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_novemberre_igeri_a_huawei_az_osszehajthato_telefont","timestamp":"2018. április. 13. 10:00","title":"Lehet, hogy a Huaweié lesz az első igazi összehajtható telefon? Mutatjuk, mit lehet most tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c00fbb-bb14-41a5-b694-b1bec8e67833","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Navaz Saríf tavaly kényszerült távozni hivatalából korrupciósgyanús ügyek miatt, és a jelek szerint már soha nem is térhet vissza oda.","shortLead":"Navaz Saríf tavaly kényszerült távozni hivatalából korrupciósgyanús ügyek miatt, és a jelek szerint már soha nem is...","id":"20180413_egy_eletre_eltiltotta_a_politizalastol_a_birosag_pakisztan_volt_miniszterelnoket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0c00fbb-bb14-41a5-b694-b1bec8e67833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6be4f7-aa3e-4d94-b66b-90e41837ab57","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_egy_eletre_eltiltotta_a_politizalastol_a_birosag_pakisztan_volt_miniszterelnoket","timestamp":"2018. április. 13. 09:19","title":"Egy életre eltiltotta a politizálástól a bíróság Pakisztán volt miniszterelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1413e48-038b-4bc2-82b7-1662ba04f525","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan árverésre bocsátják Gábor Zsazsa személyes tárgyait, bútorait. A magyar származású amerikai színésznő hagyatékából az aukció előtt kiállítást rendeztek egykori otthonában, a kaliforniai Bel Airben. Portréknak, bundáknak, étkészleteknek, bútoroknak keresnek új tulajdonost, de vannak kínálatban személyesebb darabok is, például Zsazsa útlevele, amelybe természetesen csak tökéletes fotó kerülhetett. A hagyaték talán legstílusosabb darabja mégis egy arany nyaklánc, amely egyben a színésznő kedvenc szavát is megörökítette az utókornak. ","shortLead":"Hamarosan árverésre bocsátják Gábor Zsazsa személyes tárgyait, bútorait. A magyar származású amerikai színésznő...","id":"20180413_igazi_kincseket_arvereznek_el_gabor_zsazsatol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1413e48-038b-4bc2-82b7-1662ba04f525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457dc71c-8040-40ea-acd2-ce61f03b5002","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_igazi_kincseket_arvereznek_el_gabor_zsazsatol","timestamp":"2018. április. 13. 11:20","title":"Drágám, most figyelj, ha Gábor Zsazsa kincseire vágysz – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanazzal az operával nyitottak meg újra az operaházat, mint ami 1748-as megnyitón is műsoron volt. ","shortLead":"Ugyanazzal az operával nyitottak meg újra az operaházat, mint ami 1748-as megnyitón is műsoron volt. ","id":"20180412_ujra_szol_az_opera_nemetorszag_egyetlen_eredeti_barokk_szinhazaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80bcd53e-2b40-43f9-b41d-9f2854f90a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94fad3c-105e-43a1-beed-b46dddb1b872","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180412_ujra_szol_az_opera_nemetorszag_egyetlen_eredeti_barokk_szinhazaban","timestamp":"2018. április. 12. 21:56","title":"Újra szól az opera Németország egyetlen eredeti barokk színházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38456326-9b19-43c1-9c37-ddfad9c55bad","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Felbolydult a falu, miután Kissikátor polgármestere dühös Facebook-posztban kritizálta a falubelieket azért, mert a Jobbik helyben több szavazatot kapott, mint a Fidesz. A kevesebb mint 300 fős településen 170 ember ment el szavazni. Többen háborogtak a poszt miatt, a polgármester elsietett kameránk elől. Riport a határmenti kisfaluból.","shortLead":"Felbolydult a falu, miután Kissikátor polgármestere dühös Facebook-posztban kritizálta a falubelieket azért, mert...","id":"20180412_kissikator_polgarmester_facebook_poszt_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38456326-9b19-43c1-9c37-ddfad9c55bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3823601b-be5a-48ab-9ad8-1ad3b060f454","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_kissikator_polgarmester_facebook_poszt_valasztas","timestamp":"2018. április. 12. 14:50","title":"\"Nem minden magyar állampolgár az Orbán Viktor seggnyalója\" – riport Kissikátorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban tartandó szombati demonstráció miatt kora délután és este. A tüntetés több járat, az M3-as metrópótló, valamint a 2-es metró közlekedését is érinti. ","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban tartandó szombati demonstráció miatt kora délután és este. A tüntetés...","id":"20180413_Errol_tudjon_valtozik_a_kozlekedes_a_szombati_tuntetes_miatt_a_2es_metro_is_erintett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ec3020-117a-42ef-a0ad-1f812f5fecc5","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Errol_tudjon_valtozik_a_kozlekedes_a_szombati_tuntetes_miatt_a_2es_metro_is_erintett","timestamp":"2018. április. 13. 19:24","title":"Erről tudjon: változik a közlekedés a szombati tüntetés miatt, a 2-es metró is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábban gyilkossággal hencegő Rodrigo Duterte bilincset tenne a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészére.","shortLead":"A korábban gyilkossággal hencegő Rodrigo Duterte bilincset tenne a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészére.","id":"20180413_duterte_beintett_a_nemzetkozi_buntetobirosagnak_es_fenyegetozik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e55499f6-d91e-4238-aff4-93c4c559919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b91af43-f8ab-4cfe-abb5-852a45c9557b","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_duterte_beintett_a_nemzetkozi_buntetobirosagnak_es_fenyegetozik","timestamp":"2018. április. 13. 08:47","title":"Duterte beintett a Nemzetközi Büntetőbíróságnak és fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit kormány felhatalmazta Theresa May miniszterelnököt, hogy utasítást adjon a hadseregnek a Szíria elleni esetleges nyugati támadásban való részvételre, így Franciaországgal együtt már két nyugati hatalmon kész támogatni a kelet-gutai állítólagos vegyifegyver-támadás megtorlására tervezett amerikai akciót. Angela Merkel német kancellár viszont közölte, országa nem csatlakozik a koalícióhoz. Közben a hadseregek is készülnek az összecsapásra.","shortLead":"A brit kormány felhatalmazta Theresa May miniszterelnököt, hogy utasítást adjon a hadseregnek a Szíria elleni esetleges...","id":"20180413_Egyre_kozelebb_a_sziriai_legicsapas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6109ede8-cc73-46e2-bb7e-e7ba5d3c0c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Egyre_kozelebb_a_sziriai_legicsapas","timestamp":"2018. április. 13. 10:35","title":"Egyre közelebb a szíriai légicsapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]