[{"available":true,"c_guid":"036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína és az Egyesült Államok megállapodott, hogy lemond a kereskedelmi háborúról, és nem emel további vámokat - jelentette be vasárnap Pekingben Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes.","shortLead":"Kína és az Egyesült Államok megállapodott, hogy lemond a kereskedelmi háborúról, és nem emel további vámokat...","id":"20180520_Liu_Ho_kinai_miniszterelnokhelyettes_Washington_egyezseg_kereskedelem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0990cf8-433c-451e-bdd6-bc1d996f5763","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Liu_Ho_kinai_miniszterelnokhelyettes_Washington_egyezseg_kereskedelem","timestamp":"2018. május. 20. 08:16","title":"Áttörés: elmarad a kereskedelmi háború, megegyezett az Egyesült Államok és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vélhetően a pénteki kormányülésen derül ki, hogy mi lesz a pontos hatáskör.","shortLead":"Vélhetően a pénteki kormányülésen derül ki, hogy mi lesz a pontos hatáskör.","id":"20180518_Lett_egy_Fovarosi_Allamtitkarsag_csak_meg_nem_tudni_minek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3ec11a-8e6b-40b5-9df8-3a605ffe12e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Lett_egy_Fovarosi_Allamtitkarsag_csak_meg_nem_tudni_minek","timestamp":"2018. május. 18. 09:42","title":"Lett egy Fővárosi Államtitkárság, csak még nem tudni, minek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy bárka ringott a Sárga- tengeren, benne a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság őrnagya és egy civil- nagy valószínűség szerint a felesége. 