[{"available":true,"c_guid":"ce555b6e-b806-40fd-b977-424061883885","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Mélyreható változások zajlanak a világ autóiparában: miközben megállíthatatlanul jön az elektromos és az önvezető járművek kora, az iparág koncentrációja is gyorsul. A háttérben olyan csúcsmenedzserek állnak, akik úgy néznek ki, mintha az életük csak a munkából állna.","shortLead":"Mélyreható változások zajlanak a világ autóiparában: miközben megállíthatatlanul jön az elektromos és az önvezető...","id":"201817__autoipari_nagykutyak__koltseggyilkosok__multikulti_hatter__az_emberi_tenyezo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce555b6e-b806-40fd-b977-424061883885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0266d3-ee1b-455d-abab-c113bc552462","keywords":null,"link":"/cegauto/201817__autoipari_nagykutyak__koltseggyilkosok__multikulti_hatter__az_emberi_tenyezo","timestamp":"2018. április. 28. 17:30","title":"Az autóipar cézárjai: az autóversenyző, a pulóveres és akiről egytálételt is elneveztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Lesz még más helyzet, más ellenzék, más világ","shortLead":"Lesz még más helyzet, más ellenzék, más világ","id":"201817_hurra_vesztettunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7e966-2f36-46d2-9c7e-6ff399c0e865","keywords":null,"link":"/itthon/201817_hurra_vesztettunk","timestamp":"2018. április. 30. 09:00","title":"Révész Sándor: Hurrá, vesztettünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe5cca7-39f2-4c74-882e-461c85e66ec8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hátulról egy autóbusznak ütközött egy autó, a járműben utazó nő életét vesztette a balesetben. A 8401-es utat szombat este a rendőrök lezárták.","shortLead":"Hátulról egy autóbusznak ütközött egy autó, a járműben utazó nő életét vesztette a balesetben. A 8401-es utat szombat...","id":"20180429_halalos_baleset_bakonygyepes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbe5cca7-39f2-4c74-882e-461c85e66ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ce6037-97bf-4644-99ec-f0ccdf689b4f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180429_halalos_baleset_bakonygyepes","timestamp":"2018. április. 29. 00:11","title":"Halálos baleset történt szombat este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c314bcf7-a10a-498b-adbc-b68114ab5948","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Létező problémára kínál megoldást egy új jelzés Németországban, igaz, az nem hivatalos.","shortLead":"Létező problémára kínál megoldást egy új jelzés Németországban, igaz, az nem hivatalos.","id":"20180428_kresz_tabla_kozlekedesi_tabla","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c314bcf7-a10a-498b-adbc-b68114ab5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cfd93f-b589-4bbb-b6f4-b426727a7d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_kresz_tabla_kozlekedesi_tabla","timestamp":"2018. április. 28. 13:06","title":"Itt egy új \"KRESZ-tábla\", amire idehaza is nagy szükség lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A környezetvédők egyáltalán nem örülnek az úszó atomerőműnek, amely a tervek szerint 2019-ben kezd majd áramot termelni a távol-keleti Csukcsföld közelében.","shortLead":"A környezetvédők egyáltalán nem örülnek az úszó atomerőműnek, amely a tervek szerint 2019-ben kezd majd áramot termelni...","id":"20180428_vizre_bocsatottak_oroszorszagban_a_lebego_csernobilt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c01ddbcd-8356-46ea-90f2-0d0d208ccc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabc7f44-3377-4679-9691-1cef09c41f2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180428_vizre_bocsatottak_oroszorszagban_a_lebego_csernobilt","timestamp":"2018. április. 28. 19:12","title":"Vízre bocsátották Oroszországban a \"lebegő Csernobilt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556008e6-e409-45a6-be08-5331c8913969","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól megy a Xiaominak, Kína új értékesítési kedvencének. Sikerének titka sajátos üzletpolitikája, amely elsősorban a felhasználóknak kedvez.","shortLead":"Jól megy a Xiaominak, Kína új értékesítési kedvencének. Sikerének titka sajátos üzletpolitikája, amely elsősorban...","id":"20180430_xiaomi_uzletpolitika_legfeljebb_5_szazalekos_nyereseg_profit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556008e6-e409-45a6-be08-5331c8913969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e0d0dc-b0c9-4a0d-8fe6-9f1c246d7813","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_xiaomi_uzletpolitika_legfeljebb_5_szazalekos_nyereseg_profit","timestamp":"2018. április. 30. 08:03","title":"5 százalék – kiderült a Xiaomi nagy titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1773e9f-c403-4a97-be05-7937b836e859","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis a magyar jégkorong-válogatott gólja ilyen reakciót vált ki belőle.","shortLead":"Legalábbis a magyar jégkorong-válogatott gólja ilyen reakciót vált ki belőle.","id":"20180428_Kosa_Lajos_exminiszter_tud_azert_meg_orulni__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1773e9f-c403-4a97-be05-7937b836e859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d85afb-4d68-4943-a46d-9d43a4efa7e6","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Kosa_Lajos_exminiszter_tud_azert_meg_orulni__foto","timestamp":"2018. április. 28. 21:37","title":"Kósa Lajos exminiszter tud azért még örülni - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2237ab4d-b35b-4a24-83a1-0813f6bd0f1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosi tömegközlekedéssel foglalkozó egyesület állítja: többször lettek már rosszul utasok a zsúfolt 100E buszokon.\r

","shortLead":"A fővárosi tömegközlekedéssel foglalkozó egyesület állítja: többször lettek már rosszul utasok a zsúfolt 100E...","id":"20180428_kozlekedo_tomeg_a_zsufoltsag_miatt_lett_rosszul_egy_utas_a_repteri_buszon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2237ab4d-b35b-4a24-83a1-0813f6bd0f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5dbeef-f6e9-42ef-9931-194d894c520e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_kozlekedo_tomeg_a_zsufoltsag_miatt_lett_rosszul_egy_utas_a_repteri_buszon","timestamp":"2018. április. 28. 14:32","title":"Közlekedő Tömeg: a zsúfoltság miatt lett rosszul egy utas a reptéri buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]