Rendkívüli érdeklődés kísérte Koppenhágában a 47 éves Peter Madsen tárgyalását, amely a múlt héten azzal zárult, hogy a férfi életfogytiglani börtönt kapott. Dániában az utóbbi egy évtizedben 15 emberre mérték ki a törvény szerinti legsúlyosabb büntetést, ami nem jelenti azt, hogy az elítélt élete végéig rács mögött marad. Az előre megfontolt gyilkosságban, holttest meggyalázásában és szexuális támadásban bűnösnek bizonyult Madsen 16 év múlva feltételesen szabadlábra bocsátható, hacsak nem döntenek úgy, hogy biztonságosabb lenne elmegyógyintézetben tartani.

Peter Madsen a koppenhágai bíróságon © AFP / Anne Gyrite Schütt

A tárgyalás során a szakértők narcisztikus személyiségű, kóros hazudozónak, de beszámíthatónak minősítették Madsent, aki önmagát „szeretetre méltó pszichopataként” jellemezte. A sajtó hátborzongató részletességgel tudósított a bíróságon történtekről, ahol a szakértők azt nem tudták ugyan megmondani, hogyan is halt meg tavaly augusztusban a 30 éves svéd újságírónő, Kim Wall – akit megfojtottak vagy elvágták a torkát –, ám azt pontosan leírták, Madsen mit tett a holttestével. A férfi az általa épített tengeralattjáróra csalt nőt annak halála után feldarabolta, majd a testrészeket a koppenhágai öbölben szórta szét.

Peter Madsen (jobbra) vízből való kimentése után. Bevallottan pszichopata © AFP / Bax Lindhardt

A gyilkosságot mindvégig tagadta, a vallomása többi részét pedig változtatgatta. Először azt mondta, a tengeralattjáró zsilipnyílásának nehéz ajtaja véletlenül agyoncsapta Wallt. Majd amikor a nő megtalált fején ennek nem volt nyoma, azt állította, amíg ő a felszínen volt, addig a tengeralattjáró szellőzőjébe szén-monoxid került, és ez végzett az újságírónővel – akinek a tüdejében nem találtak erre utaló bizonyítékot. A holttestről előbb azt állította, hogy a balesetet követő pánik múltával „tengerésztemetést” adott neki, de amikor egymás után került elő a törzs, a fej és a négy végtag, azt mondta, zavarodottságában folyamodott a daraboláshoz.

Madsen Dániában ismert öntörvényű feltaláló volt, aki három mániájának élt: a tengeralattjáró-építésnek, az embert az űrbe röpítő rakéták fejlesztésének és a vad szexnek. A Koppenhágától száz kilométerre lévő Saebyben született, hatéves volt, amikor a szülei elváltak, és a férjénél három évtizeddel fiatalabb anya a 69 éves, fogadós apánál hagyta a fiút. Madsen a róla 2014-ben megjelent életrajzban úgy fogalmazott, hogy az őt egy koncentrációs tábor parancsnokára emlékeztető, erőszakos természetű apja kegyetlenül bánt az anyja előző házasságából származó féltestvéreivel. Az apa volt ugyanakkor, aki felkeltette a fia érdeklődését a rakéták iránt, mert sokat mesélt neki a német Wernher von Braunról, aki előbb Hitlert szolgálta, majd az amerikaiak Apollo űrprogramjában vett részt.

Madsen 18 éves volt, amikor az apja meghalt. Ipari iskolák között hányódott, tanult hegesztést és lakatosmunkát, de szakmát és végzettséget nem szerzett. Később műhelyt rendezett be az egykor a Burmeister & Wain dán hajógyárnak otthont adó koppenhágai negyed, Refshaleöen egyik elhagyott hangárjában. Hegesztőtudását a lázadó fiatalok által elfoglalt Christiania városrészben tanyát vert művészi csoportok is díjazták. Az inspirációként a nevadai sivatagban megrendezett Burning Man fesztivált említő Half Machine nevű tánckollektíva például a Madsen által készített installációkat használta az előadásaihoz.

A Half Machine volt az is, amely sajátos balettet adott elő 2008 májusában a koppenhágai öbölben, annak a vadonatúj tengeralattjárónak a fedélzetén, amelyet Madsen és munkatársai készítettek. A 18 méter hosszú, 40 tonna vízkiszorítású tengeralattjáró – amely a világ magánember építette legnagyobb ilyen tengeri járművének számított – a Jules Verne által megálmodott Nemo kapitány Nautilusának a nevét kapta. A sajtó érdeklődésének fényében fürdőző Madsen a Nautilust az egyéni szabadság megtestesüléseként jellemezte, és szenvedélye kiindulópontjaként a Wolfgang Petersen által rendezett 1981-es A tengeralattjáró (Das Boot) című filmet jelölte meg.

© AFP / Ritzau Scanpix

Még ugyanabban az évben Copenhagen Suborbitals néven rakétaépítő közösséget hozott létre Kristian von Bengtsonnal, aki az amerikai űrkutatási hivatalnak (NASA) is dolgozott. Bár 2011-ben nagy médiaérdeklődés közepette egy tengeren lebegő platformról 2800 méteres magasságba lőtték fel a Heat 1X névre hallgató rakétát, a hisztérikus kifakadásokra hajlamos, az ellentmondást gyerekesen nem tűrő Madsent kirúgták a Copenhagen Suborbitalsból, és a tengeralattjáró-építő társaival is összeveszett. A férfi – akinek feltalálói kalandjairól két dokumentumfilm is készült – „háborút” hirdetett a vele szakítókkal szemben, és erre a sajátos űrversenyre figyelt fel Wall. Az újságírónő a Svédországot és Dániát összekötő Öresund-szoros túloldalán, Trelleborgban született, Londonban és New Yorkban szerzett diplomát, s neves lapoknak írt a szokásostól elütő jelenségekről, személyiségekről.

A barátjával Dániában élő Wall tavaly márciusban próbált interjút kérni Madsentől, aki augusztus 10-én rövid üzenetben értesítette, hogy áll a rendelkezésére. Az újságírónő beszállt a tengeralattjáróba, majd nyoma veszett, és a másnap a Nautilust szándékosan elsüllyesztő Madsen – akit ki kellett menteni a tengerből – azt állította, épségben kitette a partra. A bíróság szerint azonban a nő a szadomazochizmushoz való vonzódását nem titkoló, swingerklubokba járó, s a feleségével nyitott házasságban élő férfi szexuális perverziójának áldozata lett. A nyomozás során Madsen számítógépén erőszakos szexuális aktusokról és gyilkosságokról szóló filmfelvételeket találtak, valamint egy orosz animációs filmet, amelyben nőket erőszakolnak meg, húznak karóba és vágják le a fejüket.

Kim Wall © AFP / Tom Wall

Az ügyészség szerint elképzelhető, hogy a férfi valódi gyilkosságot rögzítő, úgynevezett snuff filmet akart készíteni, s az előre megfontoltságra utal, hogy olyan eszközöket vitt a tengeralattjáróra, amikkel később a darabolást végezte. Madsen ezt tagadja, s azt is véletlennek tekinti, hogy Wall holttestének trancsírozása közben – amikor 14 szúrt sebet ejtett a nő nemi szervének környékén – David Fincher 1995-ös Hetedik című filmje ugrott be neki, amelyben a Brad Pitt játszotta nyomozó egy dobozban megtalálja a felesége levágott fejét.