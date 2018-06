Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kate Spade halála után megszólalt a férje.","shortLead":"Kate Spade halála után megszólalt a férje.","id":"20180608_Hatalmasat_kuzdott_a_depresszioval_az_ongyilkossagot_elkoveto_divattervezo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66a0cd0-6666-4d2a-a28a-4de3ffdf447a","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Hatalmasat_kuzdott_a_depresszioval_az_ongyilkossagot_elkoveto_divattervezo","timestamp":"2018. június. 08. 08:55","title":"Hatalmasat küzdött a depresszióval az öngyilkosságot elkövető divattervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2317d6-c0d5-4f33-b868-4b2c9ebf323c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Magyar Hangnak Sneider Tamás, a Jobbik új elnöke, aki arról is beszélt, hogy szerinte Toroczkai László a Fidesz felé sodródik, és a kormánypárt érdekeit szolgálja.","shortLead":"Interjút adott a Magyar Hangnak Sneider Tamás, a Jobbik új elnöke, aki arról is beszélt, hogy szerinte Toroczkai László...","id":"20180608_Politikai_elemzo_lehet_Vona_Gabor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b2317d6-c0d5-4f33-b868-4b2c9ebf323c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfad108-1ac2-41cb-bd0d-287c6aa810fb","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Politikai_elemzo_lehet_Vona_Gabor","timestamp":"2018. június. 08. 09:18","title":"Politikai elemző lehet Vona Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A CNN munkatársa, az egyik legismertebb televíziós séf, riporter és író 61 éves volt.","shortLead":"A CNN munkatársa, az egyik legismertebb televíziós séf, riporter és író 61 éves volt.","id":"20180608_ongyilkos_lett_anthony_bourdain","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9efa8a-185a-42ea-9405-58b8a2cbd4fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_ongyilkos_lett_anthony_bourdain","timestamp":"2018. június. 08. 14:02","title":"Öngyilkos lett Anthony Bourdain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c2e909-4cfb-4a12-a05c-b68ca58a923f","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"Amikor a most 92 éves Mahathir Mohamad másfél évtized után visszatért a hatalomba Malajziában, újra kellett rendeznie a „házat”. A legnagyobb meglepetést egy maláj-kínai megavállalkozó hazacsábítása jelentette.","shortLead":"Amikor a most 92 éves Mahathir Mohamad másfél évtized után visszatért a hatalomba Malajziában, újra kellett rendeznie...","id":"20180608_Nem_a_kor_a_kepesseg_szamit_a_92_eves_kormanyfo_95_eves_fotanacsadoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45c2e909-4cfb-4a12-a05c-b68ca58a923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eeec4b8-2538-42e3-92d8-be30471d45f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_Nem_a_kor_a_kepesseg_szamit_a_92_eves_kormanyfo_95_eves_fotanacsadoja","timestamp":"2018. június. 08. 17:05","title":"Nem a kor, a képesség számít: 95 évesen főtanácsadó a 92 éves kormányfő mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A május végi, parázs hangulatú közmeghallgatás után népszavazást írtak ki a paksi bővítés miatt Madocsára tervezett kavicsbányáról, de lehet, hogy még egy sikeres referendum sem állítja meg a beruházást.","shortLead":"A május végi, parázs hangulatú közmeghallgatás után népszavazást írtak ki a paksi bővítés miatt Madocsára tervezett...","id":"20180608_STOP_kavicsbanya__nepszavazast_rendeznek_vasarnap_Madocsan_a_Paks_II_miatt_nyitando_banyarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4163c5b6-1d00-4890-baa5-b03ee0ab192e","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_STOP_kavicsbanya__nepszavazast_rendeznek_vasarnap_Madocsan_a_Paks_II_miatt_nyitando_banyarol","timestamp":"2018. június. 08. 09:31","title":"„STOP kavicsbánya” – népszavazást rendeznek vasárnap Madocsán a Paks II. miatt nyitandó bányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e363ec58-ce20-4c41-9e62-f2285b93eca3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A környezetvédelmi abszurd minősített esetének tűnik az ügy.","shortLead":"A környezetvédelmi abszurd minősített esetének tűnik az ügy.","id":"20180608_Napelemeket_telepitettek_a_kispesti_ovodara_majd_kivagtak_a_fakat_mert_arnyekolta_azokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e363ec58-ce20-4c41-9e62-f2285b93eca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c35f04-e295-45e4-a645-67c24094706e","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Napelemeket_telepitettek_a_kispesti_ovodara_majd_kivagtak_a_fakat_mert_arnyekolta_azokat","timestamp":"2018. június. 08. 14:39","title":"Napelemeket telepítenek a kispesti óvodára, de nekiestek a fák lombjainak, mert árnyékolná azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A magyar mérnökök által meghatározott pénzügyi keret 525 milliárd forint, plusz 10 százaléknyi tartalék.","shortLead":"A magyar mérnökök által meghatározott pénzügyi keret 525 milliárd forint, plusz 10 százaléknyi tartalék.","id":"20180608_Szijjarto_Ot_ev_mulva_kesz_kell_legyen_a_BudapestBelgrad_gyorsvasut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc727df-75bd-4a8e-85f1-67f27972a55b","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Szijjarto_Ot_ev_mulva_kesz_kell_legyen_a_BudapestBelgrad_gyorsvasut","timestamp":"2018. június. 08. 10:01","title":"Szijjártó: Öt év múlva kész kell legyen a Budapest–Belgrád-gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Minden internetes kereskedővel előfordult már, hogy olyan termék iránt ugrik meg hirtelen a kereslet, melyet csak hébe-hóba rendelgettek addig. Nem elég, ha gyorsan rendel belőle, fogadja meg a tartalommarketing-specialista tanácsait is.","shortLead":"Minden internetes kereskedővel előfordult már, hogy olyan termék iránt ugrik meg hirtelen a kereslet, melyet csak...","id":"20180608_Panik_helyett_ezt_tegye_ha_a_webaruhaza_kifogy_egy_termekbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b64503-d62b-49ba-b931-830d3214529c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Panik_helyett_ezt_tegye_ha_a_webaruhaza_kifogy_egy_termekbol","timestamp":"2018. június. 08. 12:58","title":"Pánik helyett: ezt tegye, ha a webáruháza kifogy egy termékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]