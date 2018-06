Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegnap éjjel véget ért a legbarátságosabb hazai fesztivál, ami ismét bebizonyította, hogy erős alternatívája a nyári zenei gigarendezvényeknek.","shortLead":"Tegnap éjjel véget ért a legbarátságosabb hazai fesztivál, ami ismét bebizonyította, hogy erős alternatívája a nyári...","id":"20180624_Fishing_on_Orfu_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6a3fe3-3ef6-4988-8113-284a25fde8e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180624_Fishing_on_Orfu_fotok","timestamp":"2018. június. 24. 07:45","title":"Ahová a zenészek is bulizni járnak: ilyen volt az idei Fishing On Orfű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MÁV szerint műszaki hiba történt.","shortLead":"A MÁV szerint műszaki hiba történt.","id":"20180623_Nyitott_ajtokkal_robogott_a_vonat_ket_allomas_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e110bd9f-7538-4bd2-bc57-dc49a5066509","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Nyitott_ajtokkal_robogott_a_vonat_ket_allomas_kozott","timestamp":"2018. június. 23. 21:34","title":"Nyitott ajtókkal robogott a vonat két állomás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e2daf5-4286-439b-b00c-ff6408b06aaa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Owen Jones, a brit The Guardian publicistája nem kertelt, szerinte a közösségnek lépnie kell, és ki kell raknia Magyarországot az EU-ból a sorozatos normaszegések miatt.","shortLead":"Owen Jones, a brit The Guardian publicistája nem kertelt, szerinte a közösségnek lépnie kell, és ki kell raknia...","id":"20180622_Guardian_Itt_az_ideje_kirugni_Magyarorszagot_az_EUbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22e2daf5-4286-439b-b00c-ff6408b06aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1146a0bc-2cef-4345-b232-ddd54ed4f533","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Guardian_Itt_az_ideje_kirugni_Magyarorszagot_az_EUbol","timestamp":"2018. június. 22. 16:55","title":"Guardian: Itt az ideje kirúgni Magyarországot az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","shortLead":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","id":"20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3dd395-9b29-404f-9b65-f2752d378ac3","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","timestamp":"2018. június. 23. 13:52","title":"Addisz-abebai robbantás: 83 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd226673-bc58-458b-807b-6e10cb0d0a75","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU két vezetője látszólag külön próbálja megoldani a migrációs politika három éve megoldatlan kérdéseit.","shortLead":"Az EU két vezetője látszólag külön próbálja megoldani a migrációs politika három éve megoldatlan kérdéseit.","id":"20180622_Az_osztrak_kancellarnak_sem_tetszik_Juncker_minicsucsa_de_elmegy_ra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd226673-bc58-458b-807b-6e10cb0d0a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bbcf31-4a52-415c-9b83-b96fd9b7b5fe","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Az_osztrak_kancellarnak_sem_tetszik_Juncker_minicsucsa_de_elmegy_ra","timestamp":"2018. június. 22. 14:49","title":"Az osztrák kancellárnak sem tetszik Juncker minicsúcsa, de elmegy rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horst Seehofer kizártnak tartja, hogy menesztené Angela Merkel kancellár.","shortLead":"Horst Seehofer kizártnak tartja, hogy menesztené Angela Merkel kancellár.","id":"20180622_A_koalicio_felbontasaval_fenyeget_a_nemet_belugyminiszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf5a006-8c1b-44f1-aad8-57ccd1bf1d63","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_A_koalicio_felbontasaval_fenyeget_a_nemet_belugyminiszter","timestamp":"2018. június. 22. 15:10","title":"A koalíció felbontásával fenyeget a német belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A globális olajkitermelés napi egymillió hordós emeléséről határoztak a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamai Bécsben.","shortLead":"A globális olajkitermelés napi egymillió hordós emeléséről határoztak a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC...","id":"20180623_Ezt_mi_is_megerezzuk_az_OPEC_noveli_a_kitermelest_az_olajar_csokkenhet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55054a0-9cdf-4c6b-ad97-f31759c6bb90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Ezt_mi_is_megerezzuk_az_OPEC_noveli_a_kitermelest_az_olajar_csokkenhet","timestamp":"2018. június. 23. 16:53","title":"Ezt mi is megérezzük: az OPEC növeli a kitermelést, az olajár csökkenhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18051995-176b-482c-8f29-9329c153eb40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány 2016-os határozata szerint 2018 és 2020 között évi legfeljebb 6 millió euró, vagyis 2 milliárd forint közpénzt költhet a Hungaroring Zrt. a Red Bull műrepülő-világbajnokságának Budapesten való megrendezésére.","shortLead":"A kormány 2016-os határozata szerint 2018 és 2020 között évi legfeljebb 6 millió euró, vagyis 2 milliárd forint...","id":"20180622_2020ig_biztosan_dolnek_a_kozpenzmilliardok_a_Red_Bull_Air_Racere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18051995-176b-482c-8f29-9329c153eb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c961f4e-62c2-4324-a0b5-36688ee038e5","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_2020ig_biztosan_dolnek_a_kozpenzmilliardok_a_Red_Bull_Air_Racere","timestamp":"2018. június. 22. 14:08","title":"2020-ig biztosan dőlnek a közpénz-milliárdok a Red Bull Air Race-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]