Az eurózóna első populista kormányának vezetőjeként is aposztrofált, 53 éves jogászprofesszor nem tagja a parlamentnek, és a politikában teljesen újonc. Annak a kormányprogramnak a megvalósítására kérték fel, amelyet a koalíciót alkotó, elitellenes Ötcsillagos Mozgalom és a szélsőjobboldali Liga állított össze. A két politikai erő vezetője, Luigi Di Maio és Matteo Salvini mohón áhítozott a miniszterelnöki posztra, de egyik sem engedett a másiknak, így került a képbe Conte. Aki máris belekóstolhatott az olasz politika finomságaiba: első, két héttel ezelőtti próbálkozása kudarcot vallott, mert a gazdaságiminiszter-jelöltjét a köztársasági elnök visszautasította.

© AFP / Tiziana Fabi

Az ötcsillagosokhoz közel álló Conte a déli Puglia régió egyik kis falujában született, ahol a nagy többség a március 4-ei választáson győztes mozgalomra szavazott. Az ország szegényebb felében, de középosztálybeli családban nőtt fel, apja önkormányzati tisztviselő, anyja tanár volt. Egy környékbeli városkában végezte a középiskolát, volt tanára „csodagyerekként” jellemezte, aki szorgalmasan és kiváló eredményekkel tanult. A római La Sapienza Egyetemen 1988-ban szerezte jogászdiplomáját. A buzgó katolikus Conte szegény diákként a Vatikán által fenntartott kollégiumban, a Villa Nazarethben lakott, ahol igen motivált egyetemistaként ismerték meg. Az egyház egy-két befolyásos bíborosával ma is jó kapcsolatot ápol, a szentté avatott, stigmáiról híressé vált Pio atya elkötelezett híve.

Conte a saját maga erejéből emelkedett felfelé, ügyvédi irodát nyitott, és belevágott a tanításba. Több olaszországi egyetemen oktatott, a szakterülete a polgári jog, ma a Firenzei Egyetem professzora. Talán a nemzetközi tapasztalat hiánya miatt hosszúra nyújtott önéletrajzában féltucatnyi híres egyetemet is felsorolt, ahol továbbképezte magát. De több esetben is túlozhatott, az érintett intézmények vagy cáfolták, vagy megkérdőjelezték az állításait, amit az olasz és a nemzetközi sajtó könyörtelenül ki is pellengérezett.

Conte például azt írta, hogy 1992-ben tanulmányokat folytatott az amerikai Yale és a Duquesne Egyetemen. Az előző ezt nem erősítette meg, az utóbbi pedig annyit közölt, hogy diákként nem iratkozott be, de egy program keretében kutatott ott. A kormányfőjelölt felsorolta, hogy 1997-ben oktatott a Máltai Egyetemen, amely azonban tudatta, hogy nem volt tagja a tanári karnak, de elismerte, hogy az egyetemmel korábban együttműködő, de mára megszűnt egyik alapítvány nyári kurzusain előadásokat tarthatott. A párizsi Sorbonne, illetve az angliai Cambridge sem tudta megerősíteni, hogy Conte – ahogy lajstromozta – 2000-ben, illetve 2001-ben tudományos kutatást végzett náluk.

© AFP / Tiziana Fabi

Conte neve felmerült egy őssejtbeültetéssel foglalkozó, de csalással vádolt alapítvány támogatása kapcsán is, valamint be nem fizetett adók és nagy összegű bírság miatt is vitába keveredett a hatóságokkal. A koalíciós pártok sárdobálással vádolják a sajtót, és elvált felesége – akitől van egy tízéves fia – szintén megvédte Contét. Egy barátja figyelmesnek és nagyvonalúnak nevezte őt, akit soha nem látott mérgesnek. Az új kormányfő gyerekkorában is elegánsan öltözködött, ma is öltönyt és mellényt hord, mandzsettagombbal, díszzsebkendővel. Az AS Roma futballcsapatának szurkolója. Azt ígérte, hogy „az olasz nép ügyvédje” lesz, és bár a baloldalról érkezett, szerinte a XX. század ideológiái idejétmúltak. A bürokrácia bírálójaként több száz törvény eltörlését helyezte kilátásba. Conte a szolgálati autó helyett szívesen jár taxival, vagy pattan kerékpárra.