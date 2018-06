Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ccee89a-d9ce-48dc-ac5a-abf0b9b35a26","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Négyszáz múzeum csaknem kétezer programja közül válogathatnak az érdeklődők.","shortLead":"Négyszáz múzeum csaknem kétezer programja közül válogathatnak az érdeklődők.","id":"20180623_Ma_van_a_Muzeumok_Ejszakaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ccee89a-d9ce-48dc-ac5a-abf0b9b35a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1ae3f7-d130-462b-91d0-44fd9d1cd408","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Ma_van_a_Muzeumok_Ejszakaja","timestamp":"2018. június. 23. 08:12","title":"Ma van a Múzeumok Éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ebd98e-3f44-47ec-b733-abfe576094d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svéd lakberendezési vállalat vállalása értelmében 2030-ig minden termékük megújuló és újrahasznosított anyagból készül majd. Jelenleg több olyan fejlesztésen is dolgoznak, melyek a tiszta levegő előállításában segíthetnek, mint például a levegőtisztító függöny, vagy az otthoni levegőtisztító berendezés.","shortLead":"A svéd lakberendezési vállalat vállalása értelmében 2030-ig minden termékük megújuló és újrahasznosított anyagból...","id":"20180622_Vega_hotdoggal_es_levegotisztito_fuggonnyel_ujit_az_IKEA","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24ebd98e-3f44-47ec-b733-abfe576094d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa348ca9-fc5c-4e49-9a44-f10bef4b1bcf","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Vega_hotdoggal_es_levegotisztito_fuggonnyel_ujit_az_IKEA","timestamp":"2018. június. 22. 10:16","title":"Vega hot-doggal és levegőtisztító függönnyel újít az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc54a2c-cebf-4b9e-9f87-b07bd38119ee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Részben neki köszönhetjük az első magyar nagyjátékfilmes Oscart. Később megszorongatta James Bondot, és Meryl Streepet vitte Afrikába. ","shortLead":"Részben neki köszönhetjük az első magyar nagyjátékfilmes Oscart. Később megszorongatta James Bondot, és Meryl Streepet...","id":"20180620_Az_ordoggel_is_lepaktalt_a_kedvunkert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc54a2c-cebf-4b9e-9f87-b07bd38119ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465643ad-e504-4aa6-bc00-53339d193491","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Az_ordoggel_is_lepaktalt_a_kedvunkert","timestamp":"2018. június. 22. 08:55","title":"Az ördöggel is lepaktált a kedvünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd128b5d-f392-4eff-8257-32bb59a0e292","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A több évtizede a szakmában dolgozó Mák Istvánné azt mondta: nem volt számára kérdés, hogy tanulni fog újra, csak azt kellett megoldania, hogy minden hétfőn eljusson az oktatásra Budapestről Debrecenbe.","shortLead":"A több évtizede a szakmában dolgozó Mák Istvánné azt mondta: nem volt számára kérdés, hogy tanulni fog újra, csak azt...","id":"20180621_77_evesen_szerzett_gyogyszerkiado_szakasszisztensi_bizonyitvanyt_mak_istvanne","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd128b5d-f392-4eff-8257-32bb59a0e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dea6bb-ed00-44ad-bd86-d09bb362ad90","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_77_evesen_szerzett_gyogyszerkiado_szakasszisztensi_bizonyitvanyt_mak_istvanne","timestamp":"2018. június. 21. 19:25","title":"77 évesen szerzett gyógyszerkiadó szakasszisztensi bizonyítványt Mák Istvánné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kezdő francia bórker, Harouna Traoré a Valbury Capital brókerplatformját választotta a gyakorláshoz. Már 1 millió dolláros veszteséget hozott össze, mikor rájött, hogy élesben kereskedik.","shortLead":"A kezdő francia bórker, Harouna Traoré a Valbury Capital brókerplatformját választotta a gyakorláshoz. Már 1 millió...","id":"20180622_10_millio_eurot_keresett_a_tozsden_a_broker_aki_azt_hitte_tesztprogramot_hasznal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdc0d40-dc1c-4bde-9baa-3167cde83ebf","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_10_millio_eurot_keresett_a_tozsden_a_broker_aki_azt_hitte_tesztprogramot_hasznal","timestamp":"2018. június. 22. 15:04","title":"10 millió eurót keresett a tőzsdén a bróker, aki azt hitte, tesztprogramot használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ce4125-7431-4d67-a9a6-423baf8cff2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs szó fairtásról, az ellenzéki sajtó valótlanokat állít – ezt mondta a kormánypárti szócsőnek Váczi János, a XII. kerület alpolgármestere.","shortLead":"Nincs szó fairtásról, az ellenzéki sajtó valótlanokat állít – ezt mondta a kormánypárti szócsőnek Váczi János, a XII...","id":"20180622_Magyar_Idok_Kamu_hogy_fairtas_zajlana_a_Normafan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce4125-7431-4d67-a9a6-423baf8cff2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac01fcb-5997-4b6c-a8d5-9836f41125f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Magyar_Idok_Kamu_hogy_fairtas_zajlana_a_Normafan","timestamp":"2018. június. 22. 09:25","title":"Magyar Idők: Kamu, hogy fairtás zajlana a Normafán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc01d36-32e6-4a41-ade5-615d59db48e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a kezdet is bíztató volt, és azóta nincs megállás: mindössze három hónap alatt 100 millió dollárnyi bevételt termelt egy iOS-es játék.","shortLead":"Már a kezdet is bíztató volt, és azóta nincs megállás: mindössze három hónap alatt 100 millió dollárnyi bevételt...","id":"20180621_epic_games_fortnite_100_millio_dollar_harom_honap_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc01d36-32e6-4a41-ade5-615d59db48e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854ef5e7-3e35-43f9-aa6c-fc48a82a8144","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_epic_games_fortnite_100_millio_dollar_harom_honap_alatt","timestamp":"2018. június. 21. 20:03","title":"Ön már letöltötte? Csak úgy dől a pénz az iPhone-os játékból, tarol a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emiatt kell spórolni, nem egy vizionált válság miatt.","shortLead":"Emiatt kell spórolni, nem egy vizionált válság miatt.","id":"20180622_Itt_a_pofon_350_milliardos_kiigazitast_var_el_az_EU_Magyarorszagtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14417c7-77c1-44d6-91b2-1551707749a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Itt_a_pofon_350_milliardos_kiigazitast_var_el_az_EU_Magyarorszagtol","timestamp":"2018. június. 22. 18:19","title":"Itt a pofon: 350 milliárdos kiigazítást vár el az EU Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]