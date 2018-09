Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d4ab263-2551-4ffa-822e-ec86649c64c1","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Vadmacska smink, művészien kócos frizura, cigarettától érdes hang: a II. Budapesti Klasszikus Film Maraton díszvendégeként a Volt egyszer egy vadnyugat felújított változatának a vetítésére a lányával érkező Claudia Cardinale inkább kelti vagány divattervező, mint díva benyomását. Áprilisban töltötte be a nyolcvanat. Pályakezdő olasz filmesekkel forgat, színpadon játszik, az UNESCO női jogokért felelős nagykövete.","shortLead":"Vadmacska smink, művészien kócos frizura, cigarettától érdes hang: a II. Budapesti Klasszikus Film Maraton...","id":"20180907_Claudia_Cardinale_Mindig_a_szabadsag_partjan_alltam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d4ab263-2551-4ffa-822e-ec86649c64c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f45cadc-bca8-4427-a68c-bb170cae59a6","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Claudia_Cardinale_Mindig_a_szabadsag_partjan_alltam","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:00","title":"Claudia Cardinale: Mindig a szabadság pártján álltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c203dda7-e8a4-47d3-8522-acd47be1e5c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank arra próbálja ösztönözni az ügyfeleket, hogy biztonságosabb kamatozású hiteleket válasszanak.","shortLead":"A jegybank arra próbálja ösztönözni az ügyfeleket, hogy biztonságosabb kamatozású hiteleket válasszanak.","id":"20180907_Jo_ha_tudja_szigorit_a_hitelfelvetel_szabalyain_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c203dda7-e8a4-47d3-8522-acd47be1e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81befd1-0bb8-49f1-b0ce-7fce081b12d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180907_Jo_ha_tudja_szigorit_a_hitelfelvetel_szabalyain_az_MNB","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:56","title":"Jó ha tudja: szigorít a hitelfelvétel szabályain az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Mindenkinek a saját döntése, hogy hová járatja a gyerekét.”","shortLead":"„Mindenkinek a saját döntése, hogy hová járatja a gyerekét.”","id":"20180907_Megvedte_a_gyerekeiket_draga_maganiskolaban_tanittato_kormanytagokat_az_Emmi_allamtitkara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398bc8e8-7d70-4489-941f-ccac41cd83ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21fc9ed-b9f0-4f67-a7f6-115686d3e1bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Megvedte_a_gyerekeiket_draga_maganiskolaban_tanittato_kormanytagokat_az_Emmi_allamtitkara","timestamp":"2018. szeptember. 07. 08:05","title":"Megvédte a gyerekeiket drága magániskolában taníttató kormánytagokat az Emmi államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64919a2-75e9-4d0e-9300-4676d0459a1c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vállalat óvatosságra inti a távfűtéses házak lakóit. ","shortLead":"A vállalat óvatosságra inti a távfűtéses házak lakóit. ","id":"20180907_Figyelem_Fotavosnak_alcazott_emberek_probalnak_lakasokba_bejutni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d64919a2-75e9-4d0e-9300-4676d0459a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53c1064-c5d2-48bd-becc-38a666726808","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Figyelem_Fotavosnak_alcazott_emberek_probalnak_lakasokba_bejutni","timestamp":"2018. szeptember. 07. 15:37","title":"Figyelem! Főtávosnak álcázott emberek próbálnak lakásokba bejutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e5350f-8b07-46b9-8534-8d86da3467d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy világbajnoki győzelem nem csak dicsőséget, hanem hatalmas pénzt is hoz.","shortLead":"Egy világbajnoki győzelem nem csak dicsőséget, hanem hatalmas pénzt is hoz.","id":"20180907_Megeri_foci_vilagbajnoknak_lenni_mar_csak_anyagi_szempontbol_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6e5350f-8b07-46b9-8534-8d86da3467d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d618f5a0-e6cb-4345-9cbf-36896194caf4","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Megeri_foci_vilagbajnoknak_lenni_mar_csak_anyagi_szempontbol_is","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:30","title":"Megéri focivilágbajnoknak lenni, már csak anyagi szempontból is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafe21da-59ea-4d70-8f5d-05e9da40c79e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tervezett leállásról van szó.","shortLead":"Tervezett leállásról van szó.","id":"20180907_Nehany_szolgaltatas_nem_lesz_elerheto_az_OTP_netbankjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eafe21da-59ea-4d70-8f5d-05e9da40c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8662192-4121-4743-8c30-6314e8bac34d","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Nehany_szolgaltatas_nem_lesz_elerheto_az_OTP_netbankjaban","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:24","title":"Néhány szolgáltatás nem lesz elérhető az OTP netbankjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A milliárdos Jack Ma már 2013-ban lemondott az Alibaba vezetéséről, most pedig bejelentette, hogy visszatér eredeti szakmájához: angoltanár lesz.","shortLead":"A milliárdos Jack Ma már 2013-ban lemondott az Alibaba vezetéséről, most pedig bejelentette, hogy visszatér eredeti...","id":"20180907_Kina_leggazdagabb_embere_inkabb_visszamegy_tanitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a71963-c0e8-4922-b727-e6b9c5c99084","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Kina_leggazdagabb_embere_inkabb_visszamegy_tanitani","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:40","title":"Kína leggazdagabb embere inkább visszamegy tanítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a csatorna költözésére gyanakodtunk, de valójában minden ott székelő cég emblémáját levették.","shortLead":"Már a csatorna költözésére gyanakodtunk, de valójában minden ott székelő cég emblémáját levették.","id":"20180908_hir_tv_bontas_echo_tv_szinergiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81563ab1-4657-4ef2-af18-872b24707581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b89de9-b765-458b-acfc-6f5c89ba5565","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_hir_tv_bontas_echo_tv_szinergiak","timestamp":"2018. szeptember. 08. 13:08","title":"A Hír Tv logóját is lebontották a székháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]