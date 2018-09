Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2db81c2-4869-41c4-9139-f93be5e92c0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyors kereséssel korábban is rá lehetett jönni, hogy miről is szól a hetek óta országszerte erős marketingkampánnyal megtámogatott Cherrisk, de pénteken hivatalosan is bemutatta új generációs biztosítási modelljét az Uniqa Biztosító.","shortLead":"Egy gyors kereséssel korábban is rá lehetett jönni, hogy miről is szól a hetek óta országszerte erős...","id":"20180914_mi_az_a_cherrisk_uniqa_biztosito_cseresznyek_insuretech","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2db81c2-4869-41c4-9139-f93be5e92c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9591630d-7b1d-463b-a7cf-317c3c0179e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_mi_az_a_cherrisk_uniqa_biztosito_cseresznyek_insuretech","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:33","title":"Kiderült, mi az a Cherrisk: \"percek alatti\" kárrendezést ígér az online biztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05583928-87cb-4434-9510-811cc633e81b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízen vehették át a díjat, amely mellé pénzjutalom, 10 billió értéktelen zimbabwei dollárt is járt.","shortLead":"Tízen vehették át a díjat, amely mellé pénzjutalom, 10 billió értéktelen zimbabwei dollárt is járt.","id":"20180914_Onkolonoszkopia_hullamvasutterapia_es_stresszlevezeto_vudubaba_atadtak_az_idei_antiNobeldijakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05583928-87cb-4434-9510-811cc633e81b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817e86a3-0398-42c6-863c-6ebac959d121","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Onkolonoszkopia_hullamvasutterapia_es_stresszlevezeto_vudubaba_atadtak_az_idei_antiNobeldijakat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 11:30","title":"Ön-kolonoszkópia, hullámvasút-terápia és stresszlevezető vudubaba: átadták az idei anti-Nobel-díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem, nem a T-Rexet akarta kiírni a filmből. ","shortLead":"Nem, nem a T-Rexet akarta kiírni a filmből. ","id":"20180913_Spielberg_szamuzni_akarta_a_Jurassic_Parkbol_a_film_legnepszerubb_karakteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1077a993-a69a-44c6-9dc3-50232a37ae68","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Spielberg_szamuzni_akarta_a_Jurassic_Parkbol_a_film_legnepszerubb_karakteret","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:42","title":"Spielberg száműzni akarta a Jurassic Parkból a film legnépszerűbb karakterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki rutinból keresgél egy-egy termék után az Amazonon, könnyen ráfázhat: nem biztos, hogy a legolcsóbbat és/vagy legjobbat kapja majd meg, a találati lista elején ugyanis egyre több a hirdetés.","shortLead":"Ha valaki rutinból keresgél egy-egy termék után az Amazonon, könnyen ráfázhat: nem biztos, hogy a legolcsóbbat és/vagy...","id":"20180915_amazon_kereses_hirdetes_szponzoralt_termek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16360103-bcc5-4d20-9138-ddf38e06b1c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_amazon_kereses_hirdetes_szponzoralt_termek","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:03","title":"Amikor rákeres valamire az Amazonon, vigyázzon, mire kattint a találatok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így akarják lassítani az itthoni kifizetések ütemét, mivel Brüsszel alig fizet Magyarországnak.","shortLead":"Így akarják lassítani az itthoni kifizetések ütemét, mivel Brüsszel alig fizet Magyarországnak.","id":"20180914_A_kormany_csendben_atirta_az_unios_penzek_elosztasarol_szolo_rendeletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b03d1f9-6384-410a-b7a8-6c3b901efe96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_A_kormany_csendben_atirta_az_unios_penzek_elosztasarol_szolo_rendeletet","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:24","title":"A kormány csendben átírta az uniós pénzek elosztásáról szóló rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlanul kemény hangvételű közleményt jelentetett meg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, üzentek az Egységes Magyarországi Zsidó Hitközségnek és Köves Slomónak a Sorsok Háza kapcsán.","shortLead":"Szokatlanul kemény hangvételű közleményt jelentetett meg a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, üzentek...","id":"20180914_Kemenyen_odaszolt_a_Mazsihisz_Koves_Slomonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5948c763-b3f4-4bc4-8c1a-b6ccd625f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca86ecb-7709-4722-819e-5d98f358348b","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Kemenyen_odaszolt_a_Mazsihisz_Koves_Slomonak","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:03","title":"Keményen odaszólt a Mazsihisz Köves Slomónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feabb2c1-907c-4958-83c0-ed2537580484","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Senki nem vádolhatja meg a magyar kormányt azzal, hogy ne lenne humora: az uniós alapszerződés jogállamiságról szóló pontjának megsértése miatti vizsgálat megszavazását azzal utasítja el, hogy maga a voksolás sérti az alapszerződést. Sőt, emiatt az Európai Bírósághoz fordul – éppen ahhoz a testülethez, amelynek egy ítéletét egy éve nem hajlandó végrehajtani.","shortLead":"Senki nem vádolhatja meg a magyar kormányt azzal, hogy ne lenne humora: az uniós alapszerződés jogállamiságról szóló...","id":"20180913_A_jog_moge_bujik_a_kormany_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan_de_minek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feabb2c1-907c-4958-83c0-ed2537580484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa460e1-99e4-43a1-be67-94137a883c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_A_jog_moge_bujik_a_kormany_a_Sargentinijelentes_megszavazasa_utan_de_minek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:47","title":"A jog mögé bújik a kormány a Sargentini-jelentés megszavazása után, de minek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy résztvevő szerint a miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen arról beszélt, hogy szerinte az EP azért szavazta meg a Sargentini-jelentést, mert Angela Merkel német kancellár büntetni akarja a magyar kormányt.","shortLead":"Egy résztvevő szerint a miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen arról beszélt, hogy szerinte az EP azért szavazta...","id":"20180913_Eselyesnek_tartja_Orban_Viktor_hogy_a_Fideszt_kizarjak_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69372bde-076f-4a9a-93f4-0eb3d059da46","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Eselyesnek_tartja_Orban_Viktor_hogy_a_Fideszt_kizarjak_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. szeptember. 13. 20:26","title":"Esélyesnek tartja Orbán Viktor, hogy a Fideszt kizárják az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]