Ha ez a tűzvész nem változtatja meg az ausztrál klímapolitikát, akkor semmi

"Még javában előttünk vannak azok az időszakok, amikor a legtöbb tűzeset szokott történni" –

mondja Kröel-Dulay György az ausztrál tűzvésszel kapcsolatban. Az MTA kutatója szerint egy olyan országban történik a katasztrófa, ami nagyon nagy mértékben felelős a klímaváltozásért, de nagyon keveset hajlandó tenni ellene. Egy hasonló méretű tűzvész csak idő kérdése lehet Európában is. A szakértő szerint a mediterrán térségben akár az ausztráliainál is nagyobb léptékű tűz is kialakulhat.