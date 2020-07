A Chicagói Egyetem egyik tekintélyes jogászprofesszora a New York Timesban kifejtette, nem tart attól, hogy Donald Trump nem tartja be az alkotmányos szabályokat, de azt nagyon is lehetségesnek tartja, hogy az elnök meggyőzi az amerikaiakat: nem működik a demokrácia, ezért nem is kell forszírozni.