Így lett Oroszország és Ukrajna világelső a drónháborúban
Eljött a drónok kora, ami alapjaiban változtatja meg a hadviselést. Ukrajna és Oroszország innovációban az USA előtt jár, egyre újabb, gyakran abszurd megoldásokkal próbálnak egymás elé kerülni. A helyi sajátosságok és a kényszer páratlan innovációs ökoszisztémát hozott létre. A kérdés, hogy kell-e menni az árral, vagy végleg kidurran a drónlufi, amint megtalálják az ellenszert.
Amióta az ellenség eldobott dárdája ellen elkészítették az első pajzsot, a hadviselés fejlődését a támadás és védekezés dinamikája határozza meg. Ebben új fejezetet nyitott az orosz–ukrán háború, amelyben egyre kevésbé vannak „klasszikus”, harckocsival és vadászbombázókkal végrehajtott támadások, hanem mindinkább – a rakéták mellett – a drónoké a főszerep.
Mára az orosz veszteségek kétharmadát a drónok okozzák
– mutat rá a Royal United Services Institute (RUSI), brit kutatóintézet, és ez még visszafogott becslés, más források 80 százalékról szólnak. De még az alacsonyabb szám is azt jelenti, hogy a drónok legalább kétszer annyi kárért felelősek, mint az összes többi katonai eszköz együttvéve. A háború első évében még a tüzérségi eszközök okozták a veszteségek kétharmadát.
A sebesülések helye is változott: három éve még a tüzérségi gránátokra jellemző módon a lábat és az alsó testrészt érték inkább találatok, manapság a fej és a felsőtest van kitéve az égből támadó drónoknak.
