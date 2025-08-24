Így lett Oroszország és Ukrajna világelső a drónháborúban

Amióta az ellenség eldobott dárdája ellen elkészítették az első pajzsot, a hadviselés fejlődését a támadás és védekezés dinamikája határozza meg. Ebben új fejezetet nyitott az orosz–ukrán háború, amelyben egyre kevésbé vannak „klasszikus”, harckocsival és vadászbombázókkal végrehajtott támadások, hanem mindinkább – a rakéták mellett – a drónoké a főszerep.

Soha nem látott haditechnikai szörnyeket szült Ukrajnában a megváltozott hadviselés A ukrajnai harctéren zajló ötletelésnek (és sok esetben sufnituningnak) kevés dolog szab határt, még akkor is, ha a megoldás néha éppenséggel a sebezhetőséget növeli a védelem helyett.

Mára az orosz veszteségek kétharmadát a drónok okozzák

– mutat rá a Royal United Services Institute (RUSI), brit kutatóintézet, és ez még visszafogott becslés, más források 80 százalékról szólnak. De még az alacsonyabb szám is azt jelenti, hogy a drónok legalább kétszer annyi kárért felelősek, mint az összes többi katonai eszköz együttvéve. A háború első évében még a tüzérségi eszközök okozták a veszteségek kétharmadát.

A sebesülések helye is változott: három éve még a tüzérségi gránátokra jellemző módon a lábat és az alsó testrészt érték inkább találatok, manapság a fej és a felsőtest van kitéve az égből támadó drónoknak.