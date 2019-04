Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d95543cd-e9f8-431e-bc01-bfed4c71f67b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Olympique Lyon és az FC Barcelona jutott a női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe, melyet május 18-án rendeznek Budapesten.","shortLead":"A címvédő Olympique Lyon és az FC Barcelona jutott a női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe, melyet május 18-án...","id":"20190428_LyonBarcelona_donto_lesz_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95543cd-e9f8-431e-bc01-bfed4c71f67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cd0465-8971-43b0-9fa5-5df4b7850f2e","keywords":null,"link":"/sport/20190428_LyonBarcelona_donto_lesz_Budapesten","timestamp":"2019. április. 28. 17:45","title":"Lyon-Barcelona döntő lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190428_huawei_telefonok_emui_91_frissites_google_thanos_27_ev_koma_felebredt_ejszakai_repulesi_tilalom_samsung_galaxy_s10plus_huawei_p30_pro_sebessegteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18d599a-d79d-4386-91ad-8cc3d5fd252a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_huawei_telefonok_emui_91_frissites_google_thanos_27_ev_koma_felebredt_ejszakai_repulesi_tilalom_samsung_galaxy_s10plus_huawei_p30_pro_sebessegteszt","timestamp":"2019. április. 28. 12:03","title":"Ez történt: becsempésztek egy szót a Google-be, ami feje tetejére állítja a keresőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff97617-a44d-4804-9e7d-af1e7bb024f9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"3500 ház dőlt romba, 700 ezer ember került veszélybe az óriási vihar miatt.","shortLead":"3500 ház dőlt romba, 700 ezer ember került veszélybe az óriási vihar miatt.","id":"20190427_Hetszazezer_ember_kerult_veszelybe_a_mozambikban_pusztito_ciklon_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bff97617-a44d-4804-9e7d-af1e7bb024f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d450a5-5556-4fcd-9647-fc59eb4c897a","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Hetszazezer_ember_kerult_veszelybe_a_mozambikban_pusztito_ciklon_miatt","timestamp":"2019. április. 27. 19:50","title":"Apokalipszist hagyott hátra a Kenneth ciklon Mozambikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b83e15-ae6e-45e4-b697-cab7b58907fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vaddisznóagyarból készült, 5000 éves selyemhernyó-faragványt találtak a régészek a közép-kínai Honan tartományban.","shortLead":"Vaddisznóagyarból készült, 5000 éves selyemhernyó-faragványt találtak a régészek a közép-kínai Honan tartományban.","id":"20190428_5000_eves_selyemhernyo_faragvany_vaddisznoagyar_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b83e15-ae6e-45e4-b697-cab7b58907fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8846332b-38cf-4e28-90b8-19ccdaf7dae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_5000_eves_selyemhernyo_faragvany_vaddisznoagyar_kina","timestamp":"2019. április. 28. 14:03","title":"5000 éves selyemhernyó-faragványt találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7396711-ad3b-49da-a3a1-c6d8dffafcb7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek szombaton Szentendrén, amikor két autó frontálisan ütközött.","shortLead":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek szombaton Szentendrén, amikor két autó frontálisan ütközött.","id":"20190427_Itt_tortent_a_tragikus_szentendrei_baleset__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7396711-ad3b-49da-a3a1-c6d8dffafcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e9a6b5-aa2b-4731-a6bd-7410e742a2e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Itt_tortent_a_tragikus_szentendrei_baleset__fotok","timestamp":"2019. április. 27. 13:06","title":"Itt történt a tragikus szentendrei baleset - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha sokkal több bokorlakó énekesmadár – mint a barátposzáta, a kis poszáta, a fülemüle vagy a vörösbegy – élne például Budapesten, akkor biológiai úton lehetne védekezni a poloskainvázió ellen – véli Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője. Amerikai kutatók pedig nemrég egy másik, hasonlóan egyszerű védekezési felfedezést tettek.","shortLead":"Ha sokkal több bokorlakó énekesmadár – mint a barátposzáta, a kis poszáta, a fülemüle vagy a vörösbegy – élne például...","id":"20190428_poloska_elleni_vedekezes_madarak_bokorlako_enekesmadar_zoldterulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce99543-805b-4a2c-9c38-c3c185322137","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_poloska_elleni_vedekezes_madarak_bokorlako_enekesmadar_zoldterulet","timestamp":"2019. április. 28. 20:03","title":"Tényleg ilyen pofonegyszerű lenne a megoldás a poloskák ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton két autó frontálisan ütközött Szentendrén a Szentlászlói úton, s az első jelentések szerint a járművekben tartózkodó négy személy egyike a helyszínen az életét vesztette. A rendőrség azonban később közölte, hogy a helyszínre érkezett mentőhelikopter személyzetének sikerült újraélesztenie az áldozatot, akinek életéről már lemondtak a mentősök.","shortLead":"Szombaton két autó frontálisan ütközött Szentendrén a Szentlászlói úton, s az első jelentések szerint a járművekben...","id":"20190427_Sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_karambol_halottnak_itelt_aldozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453f1e30-0156-4b10-ab90-544af7d89f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_karambol_halottnak_itelt_aldozatat","timestamp":"2019. április. 27. 15:09","title":"Sikerült újraéleszteni a szentendrei karambol halottnak ítélt áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Egy miniszter és egy államtitkár is megkönnyezte a hortobágyi tájat, de az MTI Szent György-napi tudósítása amúgy is egy időutazás.","shortLead":"Egy miniszter és egy államtitkár is megkönnyezte a hortobágyi tájat, de az MTI Szent György-napi tudósítása amúgy is...","id":"20190427_Miert_is_telne_el_kampanyolas_nelkul_a_Szent_Gyorgynapi_unnepseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212d6817-d681-4e68-a9d4-d3915bf60d99","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Miert_is_telne_el_kampanyolas_nelkul_a_Szent_Gyorgynapi_unnepseg","timestamp":"2019. április. 27. 18:30","title":"Úgy csergettek a csikósok, hogy belereccsent a Hortobágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]