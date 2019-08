Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac8f856f-5b01-4eea-a511-3760037708a9","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201933__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_alkotmany_utja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac8f856f-5b01-4eea-a511-3760037708a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0603b21-818b-4d87-bbfe-c1f7cd3ca98a","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.33/201933__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_alkotmany_utja","timestamp":"2019. augusztus. 14. 00:00","title":"Az alkotmány útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Napközben azért nem lesz ilyen hideg, viszont zivatarokra több helyen is számítani kell. ","shortLead":"Napközben azért nem lesz ilyen hideg, viszont zivatarokra több helyen is számítani kell. ","id":"20190815_Ne_lepodjon_meg_ha_holnap_hajnalban_8_fokra_ebred","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71b8d41-2cf8-482c-bb86-ce73dcc9fe40","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ne_lepodjon_meg_ha_holnap_hajnalban_8_fokra_ebred","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:33","title":"Ne lepődjön meg, ha holnap hajnalban 8 fokra ébred","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd46d591-6e03-474e-9456-898413c17691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kasmír miatt egyre nagyobb a feszültség. ","shortLead":"Kasmír miatt egyre nagyobb a feszültség. ","id":"20190814_Surgosen_ossze_akarja_hivni_az_ENSZ_BTt_Pakisztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd46d591-6e03-474e-9456-898413c17691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a200150d-393e-4fca-82b9-914070818067","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Surgosen_ossze_akarja_hivni_az_ENSZ_BTt_Pakisztan","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:20","title":"Sürgősen össze akarja hívni az ENSZ BT-t Pakisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most biztossá vált. Emberek és állatok számára is biztonságos környéket teremtene.","shortLead":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most biztossá vált. Emberek és állatok számára is biztonságos környéket teremtene.","id":"20190815_Hivatalos_Nagy_Blanka_tenyleg_elindul_az_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632c4a83-493e-4eb4-a046-7bc850738bc2","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Hivatalos_Nagy_Blanka_tenyleg_elindul_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:49","title":"Hivatalos: Nagy Blanka tényleg elindul az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2d7e16-2d10-4012-831d-2ccafc594c90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szomorkodni mégsem kell, az Európa-ligában folytatják.","shortLead":"Szomorkodni mégsem kell, az Európa-ligában folytatják.","id":"20190813_Kiutotte_a_Fradit_a_Dinamo_Zagreb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d7e16-2d10-4012-831d-2ccafc594c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6812fe-6d59-4084-a13c-026b704f995c","keywords":null,"link":"/sport/20190813_Kiutotte_a_Fradit_a_Dinamo_Zagreb","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:56","title":"Kiütötte a Fradit a Dinamo Zagreb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A dánok ötlete most jónak tűnik, kérdés, mi lesz tíz év múlva.","shortLead":"A dánok ötlete most jónak tűnik, kérdés, mi lesz tíz év múlva.","id":"20190814_Vilagszenzacio_itt_a_jelzalogkolcson_negativ_kamattal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85c6b86-3a0c-4ffe-99cd-18e76e2e13f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Vilagszenzacio_itt_a_jelzalogkolcson_negativ_kamattal","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:26","title":"Világszenzáció: itt a jelzálogkölcsön negatív kamattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Az eddigi legkisebb kiterjedésű volt az északi- és a déli-sarki tengeri jég 2019 júliusában, amely a valaha mért legmelegebb júliusi hónap volt a világon az időjárási feljegyzések kezdete, 1880 óta - közölte az amerikai Nemzeti Óceán-és Légkörkutató Hivatal (NOAA).","shortLead":"Az eddigi legkisebb kiterjedésű volt az északi- és a déli-sarki tengeri jég 2019 júliusában, amely a valaha mért...","id":"20190815_A_tengeri_jeg_sose_volt_meg_ilyen_kicsi_se_az_eszaki_se_a_deli_sarkon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e2ea868-2174-40a5-8e23-80d9a7b3ed66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fde76c-05fc-4793-a5d0-0febe0b75105","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190815_A_tengeri_jeg_sose_volt_meg_ilyen_kicsi_se_az_eszaki_se_a_deli_sarkon","timestamp":"2019. augusztus. 15. 21:25","title":"A tengeri jég sose volt még ilyen kicsi se az északi, se a déli sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A manhattani börtönben komoly szabálytalanságok történtek. ","shortLead":"A manhattani börtönben komoly szabálytalanságok történtek. ","id":"20190814_Lecsereltek_a_borton_vezetojet_ahol_ongyilkos_lett_Epstein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdbffe8-6b10-426e-88cb-d80847ad473f","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Lecsereltek_a_borton_vezetojet_ahol_ongyilkos_lett_Epstein","timestamp":"2019. augusztus. 14. 06:13","title":"Lecserélték a börtön vezetőjét, ahol öngyilkos lett Epstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]