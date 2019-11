Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adc2c2ae-4fef-4c63-894c-b663555ad8f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Húsz év múlva a német nagyvárosokban az ott élők hetven százalékának lesz bevándorló háttere, ám az országnak mindenképpen új bevándorlókra van szüksége, hogy stabilan tarthassa a gazdaságot – állítják német szakértők.","shortLead":"Húsz év múlva a német nagyvárosokban az ott élők hetven százalékának lesz bevándorló háttere, ám az országnak...","id":"20191105_bevandorlas_nemetorszag_gazdasag_munkavallalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc2c2ae-4fef-4c63-894c-b663555ad8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f714db2-b17c-4aa4-b6c4-5125339decfd","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_bevandorlas_nemetorszag_gazdasag_munkavallalok","timestamp":"2019. november. 05. 14:14","title":"2040-re a németek harmada lesz bevándorló hátterű, de még hívják a külföldieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megindult a hivatalos kilépési folyamat, erről tájékoztatták az ENSZ-t – jelentette be Mike Pompeo külügyminiszter hétfőn, a legelső napon, amikor Washington jog szerint megtehette ezt a lépést.","shortLead":"Megindult a hivatalos kilépési folyamat, erről tájékoztatták az ENSZ-t – jelentette be Mike Pompeo külügyminiszter...","id":"20191105_parizsi_klimaegyezmeny_egyesult_allamok_ensz_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6003d27-2cc4-49cd-88a8-76b29d35dddc","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_parizsi_klimaegyezmeny_egyesult_allamok_ensz_donald_trump","timestamp":"2019. november. 05. 09:31","title":"Elkezdődött: kilép a párizsi klímaegyezményből az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismert ellenzéki politikusokkal működne együtt a Momentum, magyar biztosjelöltet dicsér a német külügyminiszter, világbajnok Hamilton. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ismert ellenzéki politikusokkal működne együtt a Momentum, magyar biztosjelöltet dicsér a német külügyminiszter...","id":"20191104_Radar360_Lassul_jovore_a_GDP_Handot_ma_megszavazhatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde1c225-4c53-4fab-8af0-e6a391799906","keywords":null,"link":"/360/20191104_Radar360_Lassul_jovore_a_GDP_Handot_ma_megszavazhatjak","timestamp":"2019. november. 04. 08:00","title":"Radar360: Lassul jövőre a GDP, Handót ma megszavazhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere az Alapjogokért és a Fideszért Központ tudósán élcelődik.","shortLead":"Józsefváros polgármestere az Alapjogokért és a Fideszért Központ tudósán élcelődik.","id":"20191105_Piko_Andras_arcon_rohogi_a_fideszes_elemzot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d44f75d-f381-41fd-9d4b-619290f99d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Piko_Andras_arcon_rohogi_a_fideszes_elemzot","timestamp":"2019. november. 05. 07:42","title":"Pikó András arcon röhögi a fideszes \"elemzőt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e91a73-df30-46c7-a08f-1257825dc8f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken a déli órákban Péterrévén, a temető melletti utcában kirabolták Lajkó Félix hegedűművészt.","shortLead":"Pénteken a déli órákban Péterrévén, a temető melletti utcában kirabolták Lajkó Félix hegedűművészt.","id":"20191104_Lajko_Felix_160_millios_hegedu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e91a73-df30-46c7-a08f-1257825dc8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8e6217-7059-4beb-a818-85613f370560","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Lajko_Felix_160_millios_hegedu","timestamp":"2019. november. 04. 13:57","title":"Ellopták Lajkó Félix 160 milliós hegedűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c636d93-f5f9-466f-81eb-936b729a64eb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Farkas Gyöngyi Megszállás vagy segítségnyújtás című könyvében Csehszlovákia 1968-as megszállásának magyarországi utóéletét dolgozta fel.","shortLead":"Farkas Gyöngyi Megszállás vagy segítségnyújtás című könyvében Csehszlovákia 1968-as megszállásának magyarországi...","id":"20191105_Farkas_Gyongyi_Megszallas_vagy_segitsegnyujtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c636d93-f5f9-466f-81eb-936b729a64eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20e940a-c79f-4241-8e6f-3d33e076cd80","keywords":null,"link":"/360/20191105_Farkas_Gyongyi_Megszallas_vagy_segitsegnyujtas","timestamp":"2019. november. 05. 12:30","title":"Amikor játék guminyomdával készült röplapokért börtön járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lengyelország megsértette az Európai Unió alapértékeit, amikor az igazságügyi reform keretében csökkenteni kívánta a bírák nyugdíjazási korát – így döntött az Európa Unió Bírósága. A varsói illetékesek közölték, mindenképpen véghez viszik az igazságszolgáltatási rendszer átalakítását.","shortLead":"Lengyelország megsértette az Európai Unió alapértékeit, amikor az igazságügyi reform keretében csökkenteni kívánta...","id":"20191105_europai_unio_birosaga_lengyelorszag_igazsagugyi_reform","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aca3f1ed-293e-4a09-a0ba-0debdcbd3818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0437f45c-bec5-45f8-8eb0-0673ecd9e896","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_europai_unio_birosaga_lengyelorszag_igazsagugyi_reform","timestamp":"2019. november. 05. 12:42","title":"Elmeszelte az EU bírósága a lengyel igazságszolgáltatási reformot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1633e93a-8667-4167-b12f-52a339149508","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben gratulált a miniszterelnök az új főpolgármesternek a megválasztásához, egyúttal meghívta őt a szerdai kormányülésre, ahol a budapesti fejlesztések jövőjéről is tárgyalnak – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Levélben gratulált a miniszterelnök az új főpolgármesternek a megválasztásához, egyúttal meghívta őt a szerdai...","id":"20191104_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester_kormanyules_gratulacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1633e93a-8667-4167-b12f-52a339149508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba9ba6-e706-4a02-9a7a-3936f7e7bf3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester_kormanyules_gratulacio","timestamp":"2019. november. 04. 15:52","title":"Orbán szerdára várja Karácsony Gergelyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]