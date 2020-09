Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86b200b3-dc86-4516-a927-cb4a139c23dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élőláncot alkotva juttatnák el a Színművészeti autonómiája mellett tüntetők az egyetem chartáját. ","shortLead":"Élőláncot alkotva juttatnák el a Színművészeti autonómiája mellett tüntetők az egyetem chartáját. ","id":"20200906_A_Szinmuveszeti_chartajat_juttatnak_el_a_Parlamentbe_az_SZFE_szabadsaga_mellett_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b200b3-dc86-4516-a927-cb4a139c23dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1759f368-b054-45c8-8d9a-d1420281b228","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_A_Szinmuveszeti_chartajat_juttatnak_el_a_Parlamentbe_az_SZFE_szabadsaga_mellett_tuntetok","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:40","title":"A Színművészeti chartáját juttatnák el a Parlamentbe az SZFE szabadsága mellett tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe14cd64-9eec-4b41-b818-4b2f5ce9bd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körülbelül ezren énekeltek együtt a Színház és Filmművészeti Egyetemet támogatva péntek délután.\r

\r

","shortLead":"Körülbelül ezren énekeltek együtt a Színház és Filmművészeti Egyetemet támogatva péntek délután.\r

\r

","id":"20200904_tuntetes_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_zeneakademia_kanon_egyetemi_autonomia_egyetemek_atalkitasa_vidnyanszky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe14cd64-9eec-4b41-b818-4b2f5ce9bd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c817b2-1931-4fa2-aaea-9c883aed107a","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_tuntetes_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_zeneakademia_kanon_egyetemi_autonomia_egyetemek_atalkitasa_vidnyanszky","timestamp":"2020. szeptember. 04. 16:26","title":"Kánon zengett a Színművészetiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71634a19-133f-47bf-86f8-cf6ea951a8d2","c_author":"","category":"itthon","description":"A támadás miatt a rendőrség eljárást indított.","shortLead":"A támadás miatt a rendőrség eljárást indított.","id":"20200905_Harom_eves_kislanyra_tamadt_egy_kutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71634a19-133f-47bf-86f8-cf6ea951a8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd21bf6-9500-4cdf-89fd-1c5382dbc48d","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Harom_eves_kislanyra_tamadt_egy_kutya","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:49","title":"Három éves kislányra támadt egy kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e055536-0057-4a36-93bf-dc16c3537ea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"D. Kovács Róbert csak nyár elején, két belföldi úton vett részt és se családi, se tömegrendezvényen nem volt.","shortLead":"D. Kovács Róbert csak nyár elején, két belföldi úton vett részt és se családi, se tömegrendezvényen nem volt.","id":"20200906_A_kobanyai_polgarmester_is_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e055536-0057-4a36-93bf-dc16c3537ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f58317-9fa9-43cd-a126-4a06f118d53c","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_A_kobanyai_polgarmester_is_koronavirusos","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:28","title":"A kőbányai polgármester is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31cdcf4-db18-4d94-970d-d0c4c1ce1e6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kisebbek lesznek a helyiségek, viszont külön kabinokat és átvételi pontokat terveznek. ","shortLead":"Kisebbek lesznek a helyiségek, viszont külön kabinokat és átvételi pontokat terveznek. ","id":"20200904_Burger_King_etterem_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f31cdcf4-db18-4d94-970d-d0c4c1ce1e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb88e37e-bb94-427d-8423-350325382a7f","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Burger_King_etterem_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 16:23","title":"A Burger King újratervezi az éttermeit a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef30ec8-f3f1-4b63-a405-63014bba728a","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Kilenc hónapja van ellenzéki polgármestere a 22 éve nagyon fideszes Mohácsnak. Szeptember végén új választás lesz a drogokkal, szegénységgel és unalommal küzdő városban. Helyszíni riport.","shortLead":"Kilenc hónapja van ellenzéki polgármestere a 22 éve nagyon fideszes Mohácsnak. Szeptember végén új választás lesz...","id":"20200905_O_sem_teljesen_tisztessegsen_nyert_de_a_Fidesz_meg_tisztessegtelenebbul_szokott__valasztasra_keszul_Mohacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef30ec8-f3f1-4b63-a405-63014bba728a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a58762-dfbd-449a-95f9-c383e4226706","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_O_sem_teljesen_tisztessegsen_nyert_de_a_Fidesz_meg_tisztessegtelenebbul_szokott__valasztasra_keszul_Mohacs","timestamp":"2020. szeptember. 05. 07:00","title":"\"Ő sem teljesen tisztességesen nyert, de a Fidesz még tisztességtelenebbül szokott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"15-20 perces késésekre lehet számítani a hegyeshalmi vonalon, amíg be nem fejeződik a baleset miatti helyszínelés. ","shortLead":"15-20 perces késésekre lehet számítani a hegyeshalmi vonalon, amíg be nem fejeződik a baleset miatti helyszínelés. ","id":"20200906_Halalos_baleset_miatt_kesnek_a_vonatok_a_hegyeshalmi_vonalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6dcb38-f958-4667-b60f-084c96104863","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Halalos_baleset_miatt_kesnek_a_vonatok_a_hegyeshalmi_vonalon","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:27","title":"Halálos baleset miatt késnek a vonatok a hegyeshalmi vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az alapvető demokratikus jogok elleni durva támadásnak nevezte a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij megmérgezését Jens Stoltenberg. A NATO-főtitkár nemzetközi fellépést szorgalmazott Oroszország ellen.","shortLead":"Az alapvető demokratikus jogok elleni durva támadásnak nevezte a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij...","id":"20200905_Nemzetkozi_fellepest_surget_a_NATO_es_az_EU_a_Navalnijugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b75f60-d9d5-4a48-b54e-852bcf46a78f","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Nemzetkozi_fellepest_surget_a_NATO_es_az_EU_a_Navalnijugyben","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:38","title":"Nemzetközi fellépést sürget a NATO és az EU a Navalnij-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]