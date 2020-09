Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9c8accc-2c54-4389-9467-bbb5a6f0c926","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A diplomaták próbálják megakadályozni az írónő letartóztatását.","shortLead":"A diplomaták próbálják megakadályozni az írónő letartóztatását.","id":"20200910_Nemet_diplomatak_Szvetlana_Alekszijevics_Nobeldijas_irono","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9c8accc-2c54-4389-9467-bbb5a6f0c926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e2e48f-f73c-49b7-a484-aaa7f11fb75c","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_Nemet_diplomatak_Szvetlana_Alekszijevics_Nobeldijas_irono","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:20","title":"Német diplomaták vigyáznak Szvetlana Alekszijevics Nobel-díjas írónőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e24b1a-8eaf-45b9-a68c-c114b9f0bb50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ilyen körítéssel is meg lehet rendezni egy babavárót.","shortLead":"Ilyen körítéssel is meg lehet rendezni egy babavárót.","id":"20200911_burdzs_kalifa_gyermekszuletes_influenszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8e24b1a-8eaf-45b9-a68c-c114b9f0bb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4ce6e-556b-4c12-bcda-5acea32641c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_burdzs_kalifa_gyermekszuletes_influenszerek","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:05","title":"A Burdzs Kalifára vetítve tudatták a világgal gyerekük nemét a dubaji influenszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rövid leállást követően, a közreműködőkre kiterjedő COVID-szűrés és a Barátok közt épületének fertőtlenítése után péntektől ismét forognak a kamerák a sorozat stúdiójában.\r

\r

","shortLead":"Rövid leállást követően, a közreműködőkre kiterjedő COVID-szűrés és a Barátok közt épületének fertőtlenítése után...","id":"20200911_Ujraindul_a_Baratok_kozt_forgatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9670d8bd-076e-4468-9038-adcf26dde156","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Ujraindul_a_Baratok_kozt_forgatasa","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:37","title":"Kiadós fertőtlenítés után újraindul a Barátok közt forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tarka keverék a németországi koronatagadók társasága: az egyszerű oltásellenesek mellett a legvadabb összeesküvés-elméletek hívei szintúgy megtalálhatók, mint a kemény szélsőjobboldaliak.","shortLead":"Tarka keverék a németországi koronatagadók társasága: az egyszerű oltásellenesek mellett a legvadabb...","id":"202037__nemet_virustuntetok__osszeeskuveshivok__szelsojobb__koronatagadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1993c710-46b3-4f6a-920c-7302a0790980","keywords":null,"link":"/360/202037__nemet_virustuntetok__osszeeskuveshivok__szelsojobb__koronatagadok","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:00","title":"Berlinben összefújta a politikai szél a vírustagadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google Térkép navigációja egyszerűnek tűnhet, azon, hogy minden adat és előrejelzés pontos legyen, igen összetett rendszer dolgozik a háttérben. Erről osztott most meg néhány kulisszatitkot a Google.","shortLead":"Bár a Google Térkép navigációja egyszerűnek tűnhet, azon, hogy minden adat és előrejelzés pontos legyen, igen összetett...","id":"20200910_google_terkep_mesterseges_intelligencia_utvonal_kivalasztasa_navigacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c4fd1b-d6ea-4fb7-9722-038128c8df88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_google_terkep_mesterseges_intelligencia_utvonal_kivalasztasa_navigacio","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:03","title":"Így mutatja meg a Google Térkép, hol nem keveredünk dugóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650578ea-7ace-42ba-969f-c1806c131a79","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Írdalá.hu Nonprofit Kft. a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését támogatja. Ebben egy platformra kerültek olyanok is, akik más ügyekben ádáz ellenfelek.","shortLead":"Az Írdalá.hu Nonprofit Kft. a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését támogatja. Ebben egy platformra...","id":"202037_irdalahu_film_aszekelyekert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=650578ea-7ace-42ba-969f-c1806c131a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30633ff1-9e9a-4aeb-8d74-f1e6412f32d1","keywords":null,"link":"/360/202037_irdalahu_film_aszekelyekert","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:00","title":"Pesty László új cégének neve elárulja, mivel foglalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2120fcc6-9b98-4c7a-959c-7df358ed2948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Schmall Rafael és Tóth Bence is díjat nyert a greenwichi királyi múzeum által szervezett Insight Investment Astronomy of the Year 2020 pályázaton.","shortLead":"Schmall Rafael és Tóth Bence is díjat nyert a greenwichi királyi múzeum által szervezett Insight Investment Astronomy...","id":"20200911_asztrofoto_schmall_rafael_fenykep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2120fcc6-9b98-4c7a-959c-7df358ed2948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213146d0-882c-4815-a80a-b3fff6a6a327","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_asztrofoto_schmall_rafael_fenykep","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:03","title":"Magyar asztrofotósok képei a világ legjobbjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc88da7a-fbab-4658-8d20-1d88517fa43a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az időgép kerekét egészen 1995-ig tekeri vissza ez a remek állapotnak örvendő Mercedes. ","shortLead":"Az időgép kerekét egészen 1995-ig tekeri vissza ez a remek állapotnak örvendő Mercedes. ","id":"20200912_nem_veletlenul_kernek_10_millio_forintot_ezert_a_regi_e200as_merciert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc88da7a-fbab-4658-8d20-1d88517fa43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faaeaf7-0100-4266-81aa-78d52b0be795","keywords":null,"link":"/cegauto/20200912_nem_veletlenul_kernek_10_millio_forintot_ezert_a_regi_e200as_merciert","timestamp":"2020. szeptember. 12. 06:41","title":"Nem véletlenül kérnek 10 millió forintot ezért a régi E200-as Merciért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]