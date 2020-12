Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85592e40-c5e1-4c8e-afd3-729471d9c484","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatvanpusztai majorságon, amely a miniszterelnök apjának nevén van, nem állt le a munka.","shortLead":"A hatvanpusztai majorságon, amely a miniszterelnök apjának nevén van, nem állt le a munka.","id":"20201203_orban_viktor_orban_gyozo_hatvanpusztai_majorsag_birtok_dronvideo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85592e40-c5e1-4c8e-afd3-729471d9c484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f12b40-94de-4929-bb7e-d2d2362b6d76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_orban_viktor_orban_gyozo_hatvanpusztai_majorsag_birtok_dronvideo","timestamp":"2020. december. 03. 19:06","title":"Drónvideón látni, mekkora építkezés zajlik az Orbán-család birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A volt külügyi államtitkár, jelenleg Mediaworks-vezér Szabó László rokonai más üzletekben is fantáziát látnak.","shortLead":"A volt külügyi államtitkár, jelenleg Mediaworks-vezér Szabó László rokonai más üzletekben is fantáziát látnak.","id":"202049_fourcardinal_kutatasfejleszto_lelegeztetogepbiznisz_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6210632-ee59-4dd3-95fb-c31b1a2472d7","keywords":null,"link":"/360/202049_fourcardinal_kutatasfejleszto_lelegeztetogepbiznisz_utan","timestamp":"2020. december. 05. 08:30","title":"A 17 milliárdos lélegeztetőgép-biznisz elnyerője kutatásba fektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8326dbe-827e-481d-88fd-873d59d3534e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban több cég is meglátta az ingyenreklám lehetőségét a utah-i sivatagban talált fémoszlopban – pontosabban az azt övező hírnévben –, ami a mémgyárat is beindította.","shortLead":"Az elmúlt napokban több cég is meglátta az ingyenreklám lehetőségét a utah-i sivatagban talált fémoszlopban –...","id":"20201204_femoszlop_momolit_utah_kalifornia_romania_memek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8326dbe-827e-481d-88fd-873d59d3534e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae80ce89-d34d-4ddd-9f9a-0f408651d048","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_femoszlop_momolit_utah_kalifornia_romania_memek","timestamp":"2020. december. 04. 09:03","title":"Mémesedik a rejtélyes fémoszlop, mutatjuk a legjobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Néhány napon belül megérkezhet egy kínai vakcinagyártó ellenanyagának dokumentációja Magyarországra - jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szombaton a Facebookon. ","shortLead":"Néhány napon belül megérkezhet egy kínai vakcinagyártó ellenanyagának dokumentációja Magyarországra - jelentette be...","id":"20201205_Kulugy_hamarosan_megerkezhet_egy_kinai_gyarto_vakcinajanak_dokumentacioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ccd93d-4b0d-4823-95f3-fadb970b8a2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Kulugy_hamarosan_megerkezhet_egy_kinai_gyarto_vakcinajanak_dokumentacioja","timestamp":"2020. december. 05. 12:05","title":"Menczer: Hamarosan megérkezhet egy kínai gyártó vakcinájának dokumentációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76173c2e-1133-4f34-b1ee-9e222259c53d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elsőként oltatná be családját és magát az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal vezetője.","shortLead":"Elsőként oltatná be családját és magát az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal vezetője.","id":"20201204_pfizer_vakcina_amerika_tomeges_oltas_decemberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76173c2e-1133-4f34-b1ee-9e222259c53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd24619-83d2-47a7-a74b-52ea9ea2a5ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_pfizer_vakcina_amerika_tomeges_oltas_decemberben","timestamp":"2020. december. 04. 20:02","title":"20 millió amerikai még idén megkaphatja a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus miatt még inkább kiszolgáltatottá teszi a szegény országokat a drágulás.","shortLead":"A koronavírus miatt még inkább kiszolgáltatottá teszi a szegény országokat a drágulás.","id":"20201204_Hateves_csucson_az_elelmiszerarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea0595f-1dde-46df-be1f-2c524c14827c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_Hateves_csucson_az_elelmiszerarak","timestamp":"2020. december. 04. 18:37","title":"Hatéves csúcson az élelmiszerárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e216dc2-8bd0-4c24-9093-9f38ed522612","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Most jó esély kínálkozik arra, hogy a kereszténydemokraták szembeforduljanak saját szélsőjobboldalukkal – írja az EUobserverben a Berlinben működő független civil szervezet, a Democracy International Reporting igazgatója.","shortLead":"Most jó esély kínálkozik arra, hogy a kereszténydemokraták szembeforduljanak saját szélsőjobboldalukkal – írja...","id":"20201204_Az_Europai_Neppartnak_most_kell_kitennie_a_Fideszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e216dc2-8bd0-4c24-9093-9f38ed522612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1028ed-632d-4dc2-b43a-42dd33fc7b91","keywords":null,"link":"/360/20201204_Az_Europai_Neppartnak_most_kell_kitennie_a_Fideszt","timestamp":"2020. december. 04. 08:15","title":"„A Néppártnak most kell kitennie a Fideszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"HVG","category":"360","description":"Koronavírus elleni oltások terítésére alakítottak vállalkozást azok, akik már hetek óta 5000 forintért kínálják a sorban állást a vakcináért. ","shortLead":"Koronavírus elleni oltások terítésére alakítottak vállalkozást azok, akik már hetek óta 5000 forintért kínálják...","id":"202049_eurovac_medical_vakcinaravarva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0fbda-0278-42f3-8ae8-3323e012f232","keywords":null,"link":"/360/202049_eurovac_medical_vakcinaravarva","timestamp":"2020. december. 04. 12:00","title":"Bár még nincs is vakcina, egy magyar cég már a fizetős oltásra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]