Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57ee4d45-9726-49e6-b545-b6d06256c06e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szép a statisztika három nappal a kijárási tilalom ideiglenes feloldása előtt.","shortLead":"Nem szép a statisztika három nappal a kijárási tilalom ideiglenes feloldása előtt.","id":"20201221_koronavirus_halaleset_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57ee4d45-9726-49e6-b545-b6d06256c06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a14123d-ddc8-4fe5-ab48-d9a2cc59b054","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_koronavirus_halaleset_statisztika","timestamp":"2020. december. 21. 17:53","title":"Lakosságarányosan nálunk okozza a világon a legtöbb halálesetet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozások karácsonyi feloldása ellenére is csendes karácsonyra készülnek a magyar keresztény közösségek a koronavírus miatt. A lelkészek és papok komoly kihívással néznek szembe, hogy össze tudják tartani a rájuk bízott közösségeket, elmondásuk szerint eddig azonban sikerrel vették az akadályokat.","shortLead":"A kijárási korlátozások karácsonyi feloldása ellenére is csendes karácsonyra készülnek a magyar keresztény közösségek...","id":"20201221_karacsony_keresztenyek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dac435b-daf2-4f33-b82e-5af66269c0be","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_karacsony_keresztenyek_koronavirus","timestamp":"2020. december. 21. 15:33","title":"Mi lesz az idén az éjféli misével? Megkérdeztük az egyházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint háromezerrel csökkent az aktív esetszám.","shortLead":"Több mint háromezerrel csökkent az aktív esetszám.","id":"20201221_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01474ab-c01b-42b2-918c-3b8808d2ddfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2020. december. 21. 09:03","title":"183 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0591c4b3-cd7a-4b41-9e4d-e7cdb30ee3b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész önszántából ilyen hosszú időre soha nem szakította volna meg fizikailag a kapcsolatot a közönségével, mint idén, az alkotással azonban a járvány alatt sem állt le. Az év utolsó napjait pedig szeretné egy kicsit szebbé tenni. Például egy szendviccsel.","shortLead":"A zenész önszántából ilyen hosszú időre soha nem szakította volna meg fizikailag a kapcsolatot a közönségével, mint...","id":"20201222_Essemm_Vegetalunk_ezen_az_uton_de_tudjuk_hogy_egyszer_csak_vege_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0591c4b3-cd7a-4b41-9e4d-e7cdb30ee3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd9f89b-bd4f-4c91-a394-5ce7ddc3b016","keywords":null,"link":"/elet/20201222_Essemm_Vegetalunk_ezen_az_uton_de_tudjuk_hogy_egyszer_csak_vege_lesz","timestamp":"2020. december. 22. 12:00","title":"Essemm: Vegetálunk ezen az úton, de tudjuk, hogy egyszer csak vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4097ac-3181-40d7-a3a5-63cce0375ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdától jelentkezhetnek a pedagógusok online az ingyenes tesztelésre.","shortLead":"Szerdától jelentkezhetnek a pedagógusok online az ingyenes tesztelésre.","id":"20201222_pedagogusok_tesztelese_regisztracio_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe4097ac-3181-40d7-a3a5-63cce0375ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5618c81-93e6-4b4f-993d-870a413e54c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_pedagogusok_tesztelese_regisztracio_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 12:15","title":"Januárban folytatódik a pedagógusok tesztelése, de már regisztrációhoz kötik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f1543e-40e1-448b-9355-ccf68d6648e5","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A norvégok ugyanakkor feltételként szabták, hogy a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról egy független alapkezelő döntsön. Ha ebbe nem egyezik bele a kormány, egy fillér sem érkezik. ","shortLead":"A norvégok ugyanakkor feltételként szabták, hogy a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról egy független...","id":"20201221_Norveg_Alap_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89f1543e-40e1-448b-9355-ccf68d6648e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67f64ff-e1af-4a7d-87b3-2da81a1e1786","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_Norveg_Alap_megallapodas","timestamp":"2020. december. 21. 13:35","title":"Megállapodott a kormány: az utolsó pillanatban mégis jöhetnek a Norvég Alap pénzei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiberbiztonsági kutató figyelt fel egy hibára a Facebook rendszerében, amely végeredményben a közösségi oldalhoz ezer és egy szállal kapcsolódó Instagram képmegosztóra is hatással volt. ","shortLead":"Egy kiberbiztonsági kutató figyelt fel egy hibára a Facebook rendszerében, amely végeredményben a közösségi oldalhoz...","id":"20201221_facebook_hiba_instagram_uzleti_fiok_email_cimek_szuletesnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ed22ae-f83c-4035-9bd5-d16b99ea79e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_facebook_hiba_instagram_uzleti_fiok_email_cimek_szuletesnap","timestamp":"2020. december. 21. 08:33","title":"Egy Facebook-hiba miatt zárt fiókok mögé is be lehetett lesni az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806f3149-80a4-46a5-9c90-4c3c39570bca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kilauea vulkán legutóbb 2018-ban tört ki, óriási pusztítást végzett.","shortLead":"A Kilauea vulkán legutóbb 2018-ban tört ki, óriási pusztítást végzett.","id":"20201221_hawaii_vulkan_kilauea_lava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=806f3149-80a4-46a5-9c90-4c3c39570bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f677d72-6c64-4882-89b5-2b7d606e82d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_hawaii_vulkan_kilauea_lava","timestamp":"2020. december. 21. 14:40","title":"Kitört a vulkán Hawaiin, amelyik két éve 700 házat pusztított el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]