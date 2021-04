Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sinopharm-vakcinát is hoz a kormánygép a hét második felében.","shortLead":"Sinopharm-vakcinát is hoz a kormánygép a hét második felében.","id":"20210420_szijjarto_peter_vakcina_szputnyik_v_szalliitmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a154649-c24e-4f5b-8749-0a088c2cba07","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_szijjarto_peter_vakcina_szputnyik_v_szalliitmany","timestamp":"2021. április. 20. 11:39","title":"Százezer második körös Szputnyik V érkezik kedd este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64269390-d956-4f56-b3f5-2c04af6ce53a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredeti Volkswagen Käferre erősen hasonlító újdonság nem meglepő módon egy új villanyautó.","shortLead":"Az eredeti Volkswagen Käferre erősen hasonlító újdonság nem meglepő módon egy új villanyautó.","id":"20210420_kina_vw_bogar_lemasolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64269390-d956-4f56-b3f5-2c04af6ce53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c046893a-c011-42ce-9096-35731799419e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_kina_vw_bogar_lemasolas","timestamp":"2021. április. 20. 11:21","title":"Kínában most látták elérkezettnek az időt az eredeti VW Bogár lemásolásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár trükközés nélkül, a Chrome böngésző alapfunkciójaként van rá lehetőség, hogy kiemeljünk egy számunkra fontos részt a weboldalon, amit linkként bárkinek elküldhetünk.","shortLead":"Immár trükközés nélkül, a Chrome böngésző alapfunkciójaként van rá lehetőség, hogy kiemeljünk egy számunkra fontos...","id":"20210420_google_chrome_bongeszo_kiemeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7e88e4-fcba-4829-81a4-ef5d1337a665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_google_chrome_bongeszo_kiemeles","timestamp":"2021. április. 20. 10:03","title":"Az utóbbi idők egyik leghasznosabb funkciójával bővült a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1c31db-d66d-4391-89e4-c9262e43f1d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a japán cég első olyan elektromos autójának koncepciója, amit Európában is árusítanak majd.","shortLead":"Bemutatkozott a japán cég első olyan elektromos autójának koncepciója, amit Európában is árusítanak majd.","id":"20210420_Nagyon_nem_szokvanyos_lesz_az_elso_elektromos_Toyota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1c31db-d66d-4391-89e4-c9262e43f1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e17fd-ea64-4819-bcfd-9d21097f200e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_Nagyon_nem_szokvanyos_lesz_az_elso_elektromos_Toyota","timestamp":"2021. április. 20. 11:59","title":"Itt a Toyota bZ4X – kódfejtőknek való a márka első elektromos modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ezúttal jól csinálta a bíróság, nem úgy, mint korábban, amikor annyi, de annyi fekete bőrű halt meg Amerikában a rendőrség keze által – írja a Washington Post vezércikke, miután az esküdtszék 12 órányi vita után minden vádpontban bűnösnek mondta ki a rendőrt, aki tavaly májusban megölt egy afroamerikait. 9 percig térdelt a nyakán, az hiába mondta, hogy nem kap levegőt, és könyörgött az életéért.\r

\r

","shortLead":"Ezúttal jól csinálta a bíróság, nem úgy, mint korábban, amikor annyi, de annyi fekete bőrű halt meg Amerikában...","id":"20210421_Washington_Post_Jo_itelet_szuletett_a_Flyodperben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55a40b-8fab-4b56-aa1a-08879dc88a79","keywords":null,"link":"/360/20210421_Washington_Post_Jo_itelet_szuletett_a_Flyodperben","timestamp":"2021. április. 21. 07:38","title":"Washington Post: Jó ítélet született a Floyd-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehetetlen vonattal közlekedni az újfehértói baleset helyszínén, ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be a záhonyi vasútvonalon, amíg nem állítják helyre a balesetben érintett pályaszakaszt.","shortLead":"Lehetetlen vonattal közlekedni az újfehértói baleset helyszínén, ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be a záhonyi...","id":"20210421_ujfeherto_vonat_baleset_menetrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13057085-7772-4140-bd31-db3a6780e7c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_ujfeherto_vonat_baleset_menetrend","timestamp":"2021. április. 21. 06:47","title":"Napokig tarthat a helyreállítás az újfehértói vonatbaleset után, új menetrendet vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyenként behívta az igazgató a pedagógusokat, akik megtagadták a jelenléti oktatást.","shortLead":"Egyenként behívta az igazgató a pedagógusokat, akik megtagadták a jelenléti oktatást.","id":"20210419_repcelak_iskola_fegyelmi_tanar_hianyzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46421fb4-054e-4377-a3b7-f12fdc427808","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_repcelak_iskola_fegyelmi_tanar_hianyzas","timestamp":"2021. április. 19. 16:05","title":"Mindössze egy tanár ment be tanítani Répcelakon, fegyelmit kaptak a hiányzók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokkal azután startol el a tájékoztató, hogy az ellenzék megjelentette az oltásra biztató videóját.","shortLead":"Nem sokkal azután startol el a tájékoztató, hogy az ellenzék megjelentette az oltásra biztató videóját.","id":"20210419_Telefonos_kampany_Fidesz_ellenzek_oltasellenesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5383a0-7db5-4b71-8010-c4c2318cc2ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Telefonos_kampany_Fidesz_ellenzek_oltasellenesseg","timestamp":"2021. április. 19. 16:37","title":"Telefonos kampányt indít a Fidesz az ellenzék oltásellenességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]