[{"available":true,"c_guid":"6c62fbc8-4ee1-42eb-9601-fda91e9bb3e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes megerősítette, hogy érkezik az ötödik gyerekük, és egyben reagált azokra a kritikákra, akik „hülyének nézik azt, akinek 1-2-nél több gyereke van”.\r

\r

","shortLead":"Az énekes megerősítette, hogy érkezik az ötödik gyerekük, és egyben reagált azokra a kritikákra, akik „hülyének nézik...","id":"20210624_Olah_Gergo_A_felesegem_nem_egy_szulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c62fbc8-4ee1-42eb-9601-fda91e9bb3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a1251d-e3b3-4e2f-bee4-b599054664b2","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Olah_Gergo_A_felesegem_nem_egy_szulogep","timestamp":"2021. június. 24. 12:32","title":"Oláh Gergő: „A feleségem nem egy szülőgép”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bc7428-4dcc-4cc5-9d58-e7342baf1d08","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter szerint a Münchenben szurkolókat folyamatosan provokálták, és ellenséges hozáállást tapasztaltak a bajor rendőrség részéről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a Münchenben szurkolókat folyamatosan provokálták, és ellenséges hozáállást tapasztaltak...","id":"20210624_Szijjarto_A_18_orizetbe_vett_magyar_szurkolobol_16ot_mar_elengedett_a_nemet_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc7428-4dcc-4cc5-9d58-e7342baf1d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c9ef7f-3242-41d7-9efd-4952ce8c4b90","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_Szijjarto_A_18_orizetbe_vett_magyar_szurkolobol_16ot_mar_elengedett_a_nemet_rendorseg","timestamp":"2021. június. 24. 21:38","title":"Szijjártó: A 18 őrizetbe vett magyar szurkolóból 16-ot már elengedett a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszter szerint Ferihegy lemaradt, az állam azonban biztosíthatná az elvárt minőséget. Egy adag gyurcsányozásra is futotta.","shortLead":"A miniszter szerint Ferihegy lemaradt, az állam azonban biztosíthatná az elvárt minőséget. Egy adag gyurcsányozásra is...","id":"20210625_palkovics_laszlo_liszt_ferenc_repuloter_budapest_airport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6c5ccf-266a-4046-b663-0f575ccafffd","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_palkovics_laszlo_liszt_ferenc_repuloter_budapest_airport","timestamp":"2021. június. 25. 18:07","title":"Megkérdezték Palkovicstól, mi szüksége az államnak a budapesti reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717f8977-f189-4ec4-8f97-11d87031946f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amilyen egyszerű bárhová eljutniuk a drónoknak és siklóernyősöknek, annyira nehéz védekezni a rossz szándékú behatolók ellen.","shortLead":"Amilyen egyszerű bárhová eljutniuk a drónoknak és siklóernyősöknek, annyira nehéz védekezni a rossz szándékú behatolók...","id":"20210624_sikloernyos_Munchen_dron_foci_eb_Greenpeace","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=717f8977-f189-4ec4-8f97-11d87031946f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c12a1bb-2079-44cc-aa51-ab37df4e2a74","keywords":null,"link":"/360/20210624_sikloernyos_Munchen_dron_foci_eb_Greenpeace","timestamp":"2021. június. 24. 19:00","title":"Stadionban landoló siklóernyős? Csoda, hogy eddig nem történt katasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 182 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 182 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210625_koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c71d6f0c-28a0-4671-9e3a-c22206f8fa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94ded6c-eb53-4978-a91e-77ae72db76dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. június. 25. 09:17","title":"Koronavírus: 8 beteg meghalt, 66 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már népszerűsítik a Fidesz politikusai az október 23-i újabb Békemenetet. A vonulásnak több apropója is van, például a Békemenet mögött álló CÖF-CÖKA felpörgetett gyurcsányozása: Civil Igazságtételi Bizottsággal és Őszödről szóló vándorkiállítással is készülnek.","shortLead":"Már népszerűsítik a Fidesz politikusai az október 23-i újabb Békemenetet. A vonulásnak több apropója is van, például...","id":"20210625_Felvonulok_fideszesek_Bekemenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f71068-a1d7-4943-a9d3-3e00c6ef57f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_Felvonulok_fideszesek_Bekemenet","timestamp":"2021. június. 25. 13:16","title":"Felvonulók kérték, fideszesek promózzák az újabb Békemenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dave Smith többször állt a halál küszöbén, a családjától is elbúcsúzott, ám egy kezelés végül meggyógyította.","shortLead":"Dave Smith többször állt a halál küszöbén, a családjától is elbúcsúzott, ám egy kezelés végül meggyógyította.","id":"20210624_koronavirus_korhaz_fertozes_immunhiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f0cfb4-7f17-4cfd-8b18-665433d1a373","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_koronavirus_korhaz_fertozes_immunhiany","timestamp":"2021. június. 24. 13:03","title":"Egy idős brit férfi 305 napon át volt koronavírusos, többször kórházba került, de túltélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2fe12ea-97af-45ab-828f-73a28b362925","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202125_szenvedelybetegsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2fe12ea-97af-45ab-828f-73a28b362925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fea4926-4d4c-420c-9942-9d0cc833348a","keywords":null,"link":"/itthon/202125_szenvedelybetegsegek","timestamp":"2021. június. 24. 17:45","title":"Farkas Zoltán: Szenvedélybetegségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]