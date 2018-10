Schmied Andi egy három hónapos művészeti rezidenciaprogramon vett részt New Yorkban, és mint a legtöbb turista, ő is felment az Empire State Building tetetjére. A látvány egyfelől lenyűgözte, másfelől azon kezdett el gondolkodni, hogyan juthatna be azokba a felhőkarcolókba, amelyekről látszódik a Central Park is. Erre azonban csupán egyetlen mód adódott.

Billionaire’s Row, azaz Milliárdosor. Gyűjtőnevén így hívják azt az épületsort, amely New York belvárosában, Manhattanben, a Central Park környékén helyezkedik el – köztük számos 300 méternél magasabb ház is van. Az itteni lakások többsége üresen áll, hiszen tulajdonosaik jelentős része adócsalás vagy pénzmosás céljából fektetnek be a világ legdrágább ingatlanjaiba – 2014-ben a manhattani új építésű ingatlanok 54 százalékának rejtett volt a tulajdonosa, cégek, elsősorban olajtársaságok vásárolták meg őket. Ezért is volt óriási hír, amikor kiderült, hogy a 432 Park Avenue legfelső, 96. emeleti, 770 négyzetméteres penthouse lakását Fawaz Alhokair szaúdi milliárdos vásárolta meg 95 millliárd dollárért.

Olyan épületből azonban, ahová bárki felmehet a manhattani toronyházak közül, csupán három van: a Rockefeller Center, az Empire State Building és a One World Trade Center.

Önmagában ez a tény elegendő inspiráció volt Schmied Andi számára ahhoz, hogy feltérképezze, melyek azok a felhőkarcolók, amelyek zártak ugyan, de valamilyen szempontból érdekesek, különlegesek. A listára 35 épület került, köztük a Trump Tower vagy a 432 Park Avenue, amely a világ legmagasabb lakóépülete, és ahol az észai félteke leggyorsabb lifjte üzemel, az egyedi Frank Gehry Tower vagy a 15 Central Park West, ahol egész Amerikában a legmagasabb a lakások négyzetméterára, valamint a Time Warner Center, amelynek az az érdekessége, hogy ők az egyetlenek, akiket nem érdekel, honnan származik a vásárlóik pénze.

Gabriella Schmied megszületik

Schmied a következő lépésben azon kezdett gondolkodni, hogyan juthana be mégis az épületekbe – az egyetlen járható útnak az tűnt, ha úgy tesz, mintha ingatlant szeretne bérelni vagy vásárolni a toronyházakban. A lépésről lépésre fejlődő projekt következő fázisa a hitelesség megtalálása, kialakítása lett: arra volt szükség, hogy a speciális ingatlanügynökök el is higgyék, nem kukkolni érkezett, hanem komolyak a szándékai, hiszen minden lakásmutatás előtt ellenőrzik az érdeklődőket, felkészülnek az adott vevőből és a hátteréből. „Minden ügynök azt kérdezte, ki a férjem, más nem érdekelte őket” – mesél a sokkoló élményről Schmied, aki egy fiktív karaktert alakított ki, hogy bejusson a lakásokba. Így született meg Gabriella Schmied, akiről az interneten nem található semmilyen információ, viszont Andi útlevelében szerepel, hiszen a Gabriella a második neve. „A »férjem« egy magyar műkereskedő barátom volt, akiről a honlapján annyi derül ki, hogy kereskedett már a New York-i MoMA-val, de laikusok számára nem felmérhető, mekkora üzlet, pénz van mögötte. A hitelesség kedvéért, illetve azért, hogy minél nagyobb lakásokba jussak be, mert a gyerek eleve plusz két szobát jelent (egy a bébiszitteré), volt egy hatéves kislányunk is. Valóban lenyomozták a férjemet, volt olyan ügynök, aki egy vele készült interjúból is idézett nekem. Hiteles karaktert kellett felépítenem magam miatt is, hogy ne zavarodjak bele a saját válaszaimba.”

Schmied Andi a projekt elkezdése előtt alapos kutatást végzett azzal kapcsolatban, hogyan keresnek a vevők vagy bérlők ebben a kategóriában ingatlanokat, hogyan viselkednek az érdeklődők egy-egy lakásmegtekintésen – fontos például legtöbbjük számára, hogy nagy fehér falak legyenek a lakásban, hogy legyen hova akasztaniuk a festményeket. „Fokozatosan épült a karakterem, lépésről lépésre. Először izgultam, taxival mentem a helyszínre, de egy sarokkal arrébb kiszálltam, és odasétáltam, hogy ne lássák, mivel érkezem, de aztán rájöttem, hogy ebben a kontextusban sok minden átmegy. Lényegében minden luxusnak számít, bármilyen különcködést a luxus részének tekintik. Volt, aki megkérdezte, hogy ki a dizájnerem, pedig csak egy H&M nyaklánc volt rajtam.”

A projekt során több mint harminc lakást látogatott meg, közülük közül a legkisebb 250 m2-es volt – ennél kisebbek nincsenek, átlagosan 350 m2-es lakásokat térképezett fel. Az árak is éppen ilyen magasak: a bérleti díjak havi 20–80 ezer dollár között mozognak, a vételi ár 10–85 millió dollár között volt. A környéken lévő házak, lakások tulajdonosai között orosz oligarchák, színészek, politikusok is vannak, de az ingatlanügynökök különösen sokszor említették, hogy az adott házban sok diplomata él, bármit is takarjon ez.

A lakásvásárlásra szánt pénz forrását az ingatlanos cégek többnyire ellenőrzik, kivéve a Time Warner Center esetében, amelyről sokat elmond, hogy az ingatlanok valódi tulajdonosai közül 16 vagy börtönben van, vagy számos ország körözési listáján előkelő helyen szerepel. A rezsiköltség havi 15 ezer dollár körül van mindenhol, ebbe beletartozik az alsó 10–20 szinten működő szolgáltatóközpontok használata is – többek között az, hogy Michelin-csillagos séf hozza a reggelit.

Az ingatlanügynökök víziója

Különösen érdekes az ingatlanügynökök stratégiája: szinte mindenhol egy elképzelt életet festettek le Schmied számára, és legfőképpen arra biztatták, hogy győzze meg a férjét a költözésről. Volt, aki felidézte benne, milyen lesz majd, amikor a kislánya rohangál a lakásban, magyarul beszél, és gulyásleves illata terjeng… Olyan is volt, aki egy Edith Piaf-számot rakott be, hogy Gabriella átérezze, milyen a luxusélet. „A legbizarabb a Trump World Towerben (845 United Nations Plaza) volt, ahol egy celebrity, a plasztikai műtéteiről híres Jocelyn Wildenstein mutatta meg eladó ingatlanját. Ő bizalmaskodva elmondta, hogy a mi státuszunkban milyen jól jön majd, hogy Trumpot válaszották meg” – meséli Schmied Andi.

A Private Views anyagából több formában készült alkotás – 2017 áprilisában Szibériai márvány címmel mutatott be Schmied Andi egy performanszot, jelenleg egy könyvön dolgozik a projekt alapján.

Névjegy Schmied Andi Eredetileg városépítészként végzett: a londoni Bartlett School of Architecture, University College Londonban és a barcelonai Universitat Pompeu Fabrán tanult, ám hamar rájött, hogy nem neki való az irodai munka, és építészeti tudását és érdeklődését a képzőművészet területén kezdte kamatoztatni. Installációi és fotói építészeti anomáliákkal és olyan helyekkel foglalkoznak, amelyek valamilyen okból kifolyólag nem követik a hagyományos városi logikát – funkciójuktól megfosztott városok vagy utópisztikus építmények. Munkáiban az emberi viszonyokra és kölcsönhatásokra fókuszál, amelyek ezekben a meghatározhatatlan terekben jönnek létre. 2015-től 2017-ig Pécsi József-, 2018-ban Derkovits-ösztöndíjat kapott. Világszerte bemutatták műveit (London, Peking, Rotterdam, Szapporo). Számos művészeti rezidenciaprogramon vett részt, többek között New Yorkban a Triangle Arts Associationben a Visegrád Fund támogatásával, amelynek keretein belül a Private Views projekt is létrejött. Link

