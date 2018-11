A gyerekeknek édesség, a szülőknek a különleges olasz ital, prosecco jár az 1763 méter magas ausztriai sípályán, ahol egyedülálló komornyik-szolgálattal kedveskednek a vendégeknek. Ha mindig is érdekelte, milyen érzés lehet az, mikor hétköznapjait egy komornyik segíti, érdemes kipróbálnia az Ausztria Nockberge régiójában található síkomplexumot. A síelés közbeni apró figyelmességekért és a rendszeres kedvességért ugyanis nem kell messzire menni. A Turracher Höhe pályáin síelők akár konkrét programot is igénybe vehetnek.

Napközben a sípályát járják, hogy bearanyozzák a téli sportot űző vendégek napjait, de ezen túl is találhatnak kedvükre valót azok, akiknek felkeltette érdeklődését ez a szolgáltatás. A kora reggeli hótalpas túrázásoktól kezdve a szánkózáson át a különleges gasztroélményekig számos programon vehetünk részt „személyes Hyppolitunk” vezetésével. Sőt, ezen túl is, személyre szabottan, egy egész napra is magunk mellett tudhatjuk készséges „támogatónkat”. Ha például egy céges eseményre, netán különleges alkalomra készülnénk, a komornyik mindenben segítségünkre lehet.

Hóbiztos hópark

A Turracher Höhe fennsíkon tölthető programok kínálata azonban még közel sem merül ki ennyiben. Fiatalok, idősebbek, az aktív kikapcsolódást kedvelők és a kényelmesebb kirándulók is megtalálják a számukra legérdekesebb időtöltést. De az se csüggedjen, aki először vágna bele síelésbe vagy snowboardozásba, mert a Turracher Höhe biztosít több sí- és snowboardiskolát is.

A fennsík (Stájerország és Karintia határán) akár 2400 méterre magasodó hegyei között kínál téli élményeket. A síelőknek és a snowboardosoknak 42 kilométernyi hóbiztos sípálya áll rendelkezésükre. A élménypályák között pedig szintén bőséges a választék. Funslope pálya, hópark, valamint új kidslope és funcross élménypálya is rendelkezésünkre áll. Például a 1,5 kilométer hosszú hópark kezdő, közepes és haladó pályája mellé az elmúlt évben építettek egy családi pályát is. Akik pedig nem ma kezdték, és bevállalósabbak, a funcross pályán bizonyíthatják sítudásukat.

© TMG Turracher Höhe/Simone Attisani

Mitől különleges a funslope pálya? Tulajdonképpen akadálypályáról van szó, amelyen hajtű kanyarok és látványos hóalagutak gyorsítják, de egyben nehezítik is a közlekedést. Az XXL Funslope nevű pálya garantált szórakozást nyújt. Ahogyan a gyerekek számára fenntartott új kidslope pálya is, ahol Nocky, a Nockberge régió kabalafigurája és barátai gondoskodnak a gyerekek jókedélyű síeléséről. Az 530 méter hosszú szakaszon persze vannak meredek kanyarok, amelyek aztán egy izgalmas hóalagútba vezetnek. © TMG Turracher Höhe/Sam Strauss

A szánkópartitól a romantikáig

A már hagyománnyá avanzsált szánkóestek (keddenként és csütörtökönként) különös élményt nyújthatnak a kalandra vágyóknak. A sötétben kivilágított Sonnalm sípályán fantasztikus élmény a 100 méteres szánkózás. Akit viszont ennél is tovább hajt a kíváncsiság, akár egy motorosszánt is kipróbálhat egy kétórás túra keretében – természetesen csak egy alapos felkészítést követően.

Ha nem lenne elég környezeti adottság a hatalmas hegyek és a havas fennsík látványa, ezek mellett még tó is van a Nockberge régióban. A Turrachi-tó téli szezonban természetesen jégpályává alakul át, így a korcsolyázni vagy éppen jégkorongozni kívánók sem maradnak lehetőségek nélkül. Aki viszont inkább kiszállna egy kis időre a téli sportok adta adrenalindömpingből, és egy kis nyugalomra vagy romantikára vágyna, lovas szánon is kirándulást tehet a tó körül.

Alpesi hullámvasút?

De maradjunk továbbra is a különleges kalandra vágyóknál. Mi az, ami még hiányozhat egy sípályáról? Például egy hullámvasút? A Turracher Höhén egy igazi alpesi hullámvasutat is kipróbálhat, mely Nocky Flitzer névre hallgat: ez egy 1,6 kilométer hosszú pálya, amely tulajdonképpen a Magyarországon is megtalálható bobpályákra hasonlít szerkezetében.

Az óriási élményhez hozzájárul még a gyönyörű panorámás kilátás a Turrachi-tóra és a cirbolyafenyő-erdőkre. A modern kialakításnak köszönhetően pedig télen és nyáron is egyaránt ki lehet próbálni. A hegyi állomás például 1978 méter magasan van, így az adrenalinfüggőknek fokozattan ajánlott a látogatás.

© TMG Turracher Höhe/Simone Attisani

Téli sportok kimaxolva: sífutás és sítúra

A Turracher Höhe remek lehetőséget nyújt a sífutáshoz és a sítúrához is. Négy különböző, összesen 15 kilométer hosszú sífutópályájával rendelkezik, de a sítúra is feladhatja a leckét a kirándulóknak: 24 kilométer téli túraútvonallal számolhatnak az odalátogatók.

A sífutás talán nem a legszélesebb körben gyakorolt téli sportok közé tartozik, de a Turracher Höhe erről a szűkebb rétegről sem feledkezik meg. Négy különböző pályán csiszolhatják tudásukat a kezdők, vagy száguldhatna a profik, és tehetik mindezt 15 kilométer hosszan. Érdemes észben tartani, hogyha most először próbálná ki ezt az izgalmas sportágat, mindenképpen készüljön fel előre, hiszen teljesen más felszerelést kíván, mint a „natúr” síelés.

A sítúrákra mindenképpen hótalpakkal érdemes indulni. A Nockberge régió Bioszféraparkjában 24 kilométernyi túraútvonal található, de a Turracher Höhe fenyőerdőiben, az egyébként három hegyi tó mentén számos más téli út is felfedezésre vár. Ehhez hasonló túrákon részt lehet venni a már említett komornyikokkal is, akik kiváló vezetőink lehetnek a kirándulás során, alapos tájékoztatást, színes történeteket csatolnak a táj és a környezet megannyi részletéhez.

A borítókép forrása: TMG Turracher Höhe/Simone Attisani