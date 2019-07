Többmillió forint múlhat azon, ha valakinek van biztosítása, vagy ha nincs, amikor egy, a szokottnál is nagyobb vihar jelentős károkat okoz az otthonukban. Hiába a legprecízebb kivitelezés, mindig akadhat olyan rész, amely képtelen ellenállni a természeti katasztrófáknak, nem érdemes tehát spórolni a havonta alig pár ezer forintba kerülő óvintézkedéssel.

A globális felmelegedés következményeként évről-évre több és pusztítóbb vihart élünk át itt, már Európában is. Ennek hatására már most egyre több ingatlantulajdonos köt biztosítást és ez a tendencia csak egyre fokozódhat – vélik a szakemberek.

A mulasztás ára

Péter építőipari kisvállalkozó, akinek öt évvel ezelőtt elkészült ikerházát villámcsapás érte egy idén májusban Budapesten tomboló viharnak köszönhetően. Szakmabeliként úgy gondolta, ha centiről-centire, gondos odafigyeléssel építi fel a saját ingatlanát, akkor nem lesz szüksége biztosításra sem. A természeti katasztrófák azonban a legmodernebb technológiával épült házat sem kímélik… A vihar Péter ikerszomszédját is sújtotta, a villám szinte mértani pontossággal egyformán rongálta meg mindkét oldalon a tetőszerkezetet, s – ami rendkívül ritka – tette tönkre mindkét ház napelemeit. Azon a májusi délutánon az ikerházfelek szinte mindenben hasonlítottak, a minimál jellegét, az azonos beosztást, a burkolatok minőségét, a kert nagyságát, a kémények elhelyezkedését, a viharkárok nagyságát tekintve, és még sorolhatnánk – egy dologban azonban volt egy óriási különbség: Péter házán nem volt biztosítás, míg a szomszédjáén igen. Ez a differencia már másnap forintosítható lett, amikor a kárfelmérő a helyszínen kimondta a számot: ikerházanként 4 millióba kerül a károk rendbehozatala. Péternek persze saját zsebből...

Hozzávetőleg minden negyedik magyar ingatlan nem rendelkezik biztosítással – hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Holott tizennégy társaság kínálja több tucat lakástermékét, amelyek közül az elemi károk kockázatait fedező alapbiztosítások már havi 2-3 ezer forintért is elérhetőek. Az idehaza is érzékelhető klímaváltozás miatt úgy tűnik, tudatosabbá kell válnunk. Egy jól megválasztott biztosítással az otthonainkat, gépjárműveinket vagy nyaralóinkat ugyan nem óvhatjuk meg a természeti csapásoktól, de a családi kasszát megkímélhetjük a váratlan kiadásoktól. A nyári viharok egyébként átlagosan 90-100 ezer forint összegű kárt tesznek a biztosított ingatlanokban és egyéb javakban, de azért nagy a szórás: sok a kis összegű probléma, de, előfordulnak akár 3-4 milliós gondok is, s az elmúlt évek viharai ez utóbbiak felé billentik a mérleg nyelvét.

Erősödő viharok, szaporodó károk

Több árvizet is megélt már Norbert leányfalusi házikójában, mégis csak az utóbbi évek legnagyobb pusztítását hozó tavalyit követően szaladt másnap a biztosítóhoz. Nyugdíjasként már képtelen újra és újra rendbe hozatni az ingatlant, állni az újabb és újabb festések egyenként százezer forint körüli költségét, inkább áldoz a havi 2150 forintos biztosítási díjra. Mint mondja: „Beláttam ugyanis, hogy a klímaváltozás bármikor újra kibabrálhat velem, egyedül már nem tudok megküzdeni ennek hatásaival”.

A számok azt is mutatják, hogy 2010-2017 május-augusztusi időszakaiban, tehát nyolc szezon alatt több mint egymillió esetben térítettek meg károkat a biztosítótársaságok, a kifizetett károk összege meghaladta a 80 milliárd forintot. A legnagyobb pusztítást 2010-ben végezték a viharok. A szélsőséges időjárás, a felhőszakadásoknak, árvizek következtében csak a Generali Biztosítónál 100.000 elemi káreseményt regisztráltak – kétszer annyit, mint a megelőző vagy az azt követő években –, és az ezekhez kapcsolódó összes kifizetés megközelítette a 12 milliárd forintot. Ez a volumen a biztosítóktól is új lépéseket követelt meg: kárfelmérőiket átcsoportosították a leginkább érintett területekre annak érdekében, hogy akár már a vihar másnapján megkezdődhessenek a kárkifizetések.

Májusi eső aranyat ér?

Eszter szüleitől örökölt házában két éve, az egyik nyári viharban a tetőszerkezet megadta magát. A felnőtt gyerekei által lakott tetőtér egy pillanat alatt lett a víz martaléka. Másnap, a biztosítói szemle során szembesült azzal, hogy a tetőtér beépítése után a biztosítónál jeleznie kellett volna a házban elvégzett módosítást, hogy új biztosítást kötve, vészhelyzet esetén magasabb kártérítést kaphasson. E lehetőséggel azonban Eszter már csak a következő természeti csapást követően élhet, most még mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, 1,2 millió forintjába került, hogy ismét lakhatóvá tegye a sérült házrészt.

Az idei évnek még csak a felénél járunk, de a szélsőséges időjárás április-júniusban már „kitett” magáért. A viharkárok kapcsán a Generali Biztosítóhoz már közel 20.000 bejelentés érkezett, a károk összesített értéke mintegy 2 milliárd forintot tesz ki. A viharok leginkább a fővárost, illetve Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád és Békés megye településeit sújtották, sok ügyfél tetőbeázás miatt fordult a biztosítóhoz. Mindezek fényében a Mabisz elnöke tanulmányában arra hívja fel a figyelmet, hogy az éghajlatváltozás kihívása Magyarországon is jelentős kockázat, amely sürgősen továbbgondolást igényel.

A Generali Biztosító ügyfele számos csatornán – telefonon, interneten, Ügyfélpont applikáción, illetve személyesen biztosítási tanácsadón vagy ügyfélszolgálaton keresztül – tudja bejelenteni a kárt. A teljesen digitalizált folyamatoknak köszönhetően pillanatokon belül a megfelelő kárrendezési egységhez kerül az ügy. Lakásbiztosításokkal összefüggésben a Generali csak a kárbejelentések körülbelül felénél szemléz, a többi esetet telefonon vagy közvetlenül az irodában adminisztrálja, illetve már egy alkalmazás is segíti a feldolgozást. Gépjárműben vagy lakásban bekövetkező kisebb káreseteknél (pl. beázás vagy karosszéria-sérülés) a biztosító munkatársai felajánlhatják a mobileszközön keresztüli szemle lehetőségét. Így, ha a feltételek adottak, és ügyfelük szeretné, élő videóhívásban szemlézik a kárt. A Generali kárszakértőinek munkáját a legmodernebb okoseszközök segítik, így egyáltalán nem kell papírt használniuk, az egész kárkezelés elektronikusan történik. Egyszerűbb megítélésű esetekben, ha az ügyfél elfogadja a szemle során a kárszakértő által kalkulált kárösszeget, utóbbi már a helyszínen el tudja indítani a kárkifizetést. Ezt követően – banktól függően – rövid időn belül az ügyfél számláján lehet a pénz. A Generalinál a szemlés károknak közel a fele rendeződik ilyen módon. Gépjárműkárok esetén, ahelyett, hogy szervizbe mennénk, érdemes közvetlenül a biztosítónak bejelenteni a kárt, ahol a munkatársak segítenek a javítást kivitelező partner kiválasztásában, ahol extra kényelmi szolgáltatások mellett elvégzik a szükséges munkát.

A cikkben szereplő történetek valós esetek, a szereplők nevét megváltoztattuk.