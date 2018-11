A technikai eszközök már csak olyanok, hogy idővel bizony érződik rajtuk, ha már kezdenek elavulttá válni. Ez az élet rendje, ahogy fejlődnek ugyanis a szoftverek, szépül a játékok grafikája, úgy lesz szükség egyre bikább hardverre is, hogy mindezt kezelni tudjuk. Sajnos azonban, ez nemcsak a csúcsélményekre vadászó megszállott gamerek problémája, hanem a hétköznapi felhasználóké is, akik nem is biztos, hogy kvantumfizikai számításokat végeznének laptopjukkal vagy okostelefonjukkal, de a szoftverfrissítések miatt előbb-utóbb kénytelenek lesznek belátni, hogy a „vas” már egyszerűen nem bírja.

Ilyenkor van, aki sóhajt egyet, feltöri a malacperselyt és a fogát szívva kifizeti a legújabb készülékek árát, de ha valaki nem szeretné eltapsolni a spórolt pénzét, néhány ügyes megoldással meghosszabbíthatja gépparkja élettartamát. Lássuk, mivel érdemes próbálkozni!

Laptopok, notebookok

Ha egykor szélvész gyorsaságú laptopunkon elkezdjük tapasztalni az öregedés jeleit, nem kell pánikba esni! Már csak azért sem, mert a számítógépek esetében sokszor tényleg a megfelelő karbantartás hiánya csökkenti inkább a teljesítményt, nem pedig a fejlesztők munkájába törik bele a processzorunk foga – ha ennyi képzavart megbocsát a kedves olvasó.

A lényeg, hogyha ilyesmit tapasztalunk, először érdemes átgondolni, hogy rendszeresen elvégeztük-e a gépen a szükséges „nagytakarítást”. Miközben ugyanis gondtalanul böngészgetünk a világhálón, a háttérben egy rakás adatot tölt le és tárol készülékünk, annak érdekében, hogy az egyes weboldalakat gyorsabban tudja betölteni. Normál esetben ezektől az adatoktól a gép igyekszik szabadulni, ha bezárjuk a böngészőt, de ha egyszer lefagy, vagy más hiba miatt nem törli időben ezeket az állományokat, bizony hamar tele lesz, nemcsak a felhasználó hócipője, de a számítógép merevlemeze is.

Érdemes ezért időről időre lefuttatni valamilyen karbantartó programot (a szorgalmasak egymás után többféle megoldással is kísérletezhetnek) a hasonló problémák elhárítására. A Windows-t futtató gépeken van beépített karbantartó is, ha azonban valami hatékonyabbra vágyunk, töltsük le a CCleaner nevű ingyenesen (freeware) is elérhető szoftvert, amely egy rakás, a fentiekben említett „holt terhet” képes letakarítani a gépünkről. Érdemes a töredezettség-mentesítésre is gondolni, ez ugyanis szintén felgyorsíthatja komputerünket. Amikor telepítünk egy szoftvert, akkor ugyanis előfordulhat, hogy a program részei nem „egymás mellé” kerülnek a merevlemezen, hanem ide is, oda is egy kicsi, ahol éppen elfér. Ha ez így történik, előfordulhat, hogy a program használata során lassulást tapasztalunk. Ez azért van, mert a számítógépnek így több helyről kell beolvasnia az adatokat. Képzeljük ezt el úgy, mintha a vasárnapi ebéd receptjét tartalmazó szakácskönyv lapjai más-más szobában lennének, nem volna egyszerű a főzés. A töredezettség-mentesítő ezeket a különböző helyeken lévő „lapokat” rendezi egymás mellé, ezzel gyorsítva a gépünket. Ilyen szoftverből is találni ingyenesen letölthető változatot, például a Defragglert, amelyet szintén a CCleaner fejlesztői készítettek.

Érdemes az általunk gyakran használt szoftverek ügyében is körülnézni, előfordulhat ugyanis, hogy az adott programnak van egy csomó olyan része, amit egyáltalán nem használunk. A Firefox böngészőt például sokan szeretik, de tény, hogy hajlamos rengeteg memóriát felemészteni, ami szintén lassíthatja az eszközt. Szerencsére, élelmes programozók elkészítették a Waterfox nevű változatot, amelyből kipakoltak minden olyan elemet, amire nem feltétlenül van szüksége a felhasználóknak. Az eredmény egy gyorsabb, a gépet kevésbé leterhelő böngésző, amely ettől függetlenül ugyanúgy „viselkedik”, mint a Firefox. Érdemes megnézni, hogy a kedvenc szoftvereinkből létezik-e hasonló könnyített, úgynevezett „lite” verzió.

Mi a helyzet a telefonnal?

Az okostelefonok valójában kisméretű számítógépek, így bizonyos, a fentiekben részletezett problémák itt is előfordulhatnak. Szerencsére, itt sem kell sokat tenni, hogy javítsunk teljesítményen.

Először is, gondoskodjunk róla, hogy készülékünk operációs rendszerének mindig a legfrissebb változatát használjuk, a frissítések során ugyanis sok korábbi problémát kiküszöbölnek a fejlesztők. Ezzel kapcsolatban csak annyi a teendőnk, hogy a telefon beállításai között megkeressük, hogy milyen verziószámú operációs rendszer fut rajta, és ha nem a legújabb, akkor frissítsük azt (erre a legtöbb készülék esetében a beállításokat vagy a verziószámot tartalmazó menüből lehetőségünk is van).

Gyakran előfordul, hogy a mobilszolgáltatók – vagy a gyártók – előre telepítenek bizonyos alkalmazásokat a készülékre, amit aztán vagy használunk, vagy nem. Utóbbi esetben lehet bosszantó, hogy ezek a típusú – úgynevezett bloatware – applikációk foglalják a helyet, letöltik a frissítéseiket, sőt, akár a készülék bekapcsolásakor elindulnak és lassítják a rendszert. Ha csak tehetjük, szabaduljunk meg ezektől! Távolítsuk el a nem használt alkalmazásokat – ez nem csak a bloatware-ekre vonatkozik, hanem azokra a játékokra is, amiket tavaly telepítettünk, használtunk kétszer, aztán feléjük sem néztünk többet. Az előre telepített alkalmazásokat lehet, hogy nem leszünk képesek eltávolítani – ehhez informatikus szakember segítségét kell kérnünk –, de ilyenkor is tehetünk annyit, hogy kikapcsoljuk az automatikus frissítést és megtiltjuk, hogy kezdéskor elinduljanak.

Azzal is gyorsíthatunk okostelefonunk teljesítményén, ha kikapcsolunk olyan funkciókat, amik lehet, hogy jól néznek ugyan ki, de nem túl gazdaságosak a készülék működése szempontjából. Ebbe a kategóriába esik a különféle grafikai megoldások használata: például ha az applikációk váltogatása közben a telefon szép áttűnésekkel dolgozik, ami időnként a sebesség kárára mehet. Ez tipikusan egy olyan dolog, ami a sebesség kárára mutat jól, de a jó hír, hogy (általában a kijelzőnél, esetleg a rendszerbeállításoknál) ki lehet kapcsolni, ami jelentősen növelheti a kapacitást.

Az applikációk mellett az androidos telefonokon jellemzőek az úgynevezett widgetek is, amelyek bizonyos programokat közvetlenül az indítóképernyőről eléretővé tesznek elérhetővé. Ez lehet naptár, zenelejátszó vagy bármi más, ami nem a hagyományos alkalmazások közé tartozik. A gond csak azzal van, hogy ezek a widgetek folyamatosan frissítik a tartalmukat, arról nem beszélve, hogy a működtetésükkel már önmagában processzoridőt és memóriát használunk fel. Gondoljuk végig, hogy valóban szükségünk van-e rá, hogy a naptárunkat mindig lássuk a képernyőn, nem elég-e, ha egy gombnyomással előhívjuk.

A számítógépek esetében említett „lite” verziós programok már okostelefonokon is elérhetőek. Például, aki a Facebook üzenetküldőjét, a Messengert valóban csak üzenetküldésre használja és nem kenyere a cicás-kutyás, izgő-mozgó gifek vagy épp a videóchat során használható álarcok és egyéb filterek alkalmazása, nyugodtan leválthatja az alkalmazást a Facebook Messenger Lite verziójára, amelyből kihagyták ezeket a memória- és háttértárrabló kiegészítéseket. De természetesen sok egyéb alkalmazásból is létezik hasonló, „könnyített” változat, érdemes körülnézni, hogy melyek azok, amelyek akár régebbi, kevésbé izmos hardveren is működnek.

Ma már nem kell csillagromboló!

Ha pedig nem szeretnénk technológiai bűvészkedéssel foglalkozni, ugyanakkor igényelnénk a minőséget és a kiváló teljesítményt, az a jó hírünk van, hogy ma már nem kell a prémium kategóriáig elmenni, ha hadra fogható hardvert szeretnénk a zsebünkben tudni. A technológia fejlődése ugyanis azt eredményezi, hogy a csúcskategóriás okostelefonokban megjelenő megoldások idővel az olcsóbb modellekben is helyet kaphatnak.

Kiváló példa erre az LG G7 Fit márkajelű okostelefonja, amely a dél-koreai gyártó zászlóshajójának, az LG G7 ThinQ-nak a legnépszerűbb funkcióit kínálja, a prémium kategória alatti árkategóriában. Vagyis, a csúcsmodellnél lényegesen olcsóbban lehet hozzájutni a felsőkategóriára jellemző kijelzőhöz, audio-élményhez, nem beszélve a mesterséges intelligenciával megtámogatott, csúcsminőségű kameráról.

Az LG G7 Fit ugyanúgy IP68-as por- és vízállósági szabvánnyal rendelkezik, mint a nagytesó, Qualcomm Snapdragon 821 jelű processzorával, 4 gigabyte RAM memóriával és 32 gigabyte háttértárral ez a készülék olyan hardverrel érkezik, amely nem is olyan régen még elérhetetlen csúcstechnológiának számított volna. Mindehhez egy 6,1 hüvelyk átlójú, 3120 x 1440 pixel felbontású, 19,5:9 képarányú QHD+ FullVision kijelző dukál, amely akár ragyogó napsütésben is tökéletesen látható marad. Az LG G7 Fit hardverének így nem okozhat gondot a legújabb játékok, a legszebb videók és a legteltebb hangok lejátszása sem, mindezt egy középkategóriás okostelefon áráért.