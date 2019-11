Sok ingatlant csak úgy lehet felújítani, korszerűsíteni, bővíteni, ha az azt végző munkagépeket a szomszéd átengedi a telkén, vagy hozzájárul, hogy például a területén állítsák fel az állványt a felújításhoz. Csakhogy ezalatt még a legnagyobb odafigyelés esetén is keletkezhetnek kisebb, de akár nagyobb károk is. Hogy ezek rendezése ne torkolljon hosszas bírósági pereskedésbe, érdemes még az „első kapavágás” előtt mindent megfelelő módon rögzíteni.

„Kedves szomszédi gesztusnak tűnt a részünkről” – idézi fel kálváriájukat Nikolett. Mi sem volt természetesebb, mint hogy férjével, Ádámmal azonnal rábólintottak a mellettük lévő családi házat megvásárló, szimpatikusnak tűnő házaspár azon kérésére, engedjék át a telkükön a munkagépeket, hogy néhány, általuk szükségesnek tartott módosítást elvégeztessenek az új otthonukon. Megtették ezt már korábban is Nikolették az előző két tulajdonossal, miután a szomszédos ház úgy helyezkedik el, hogy annak egy részét csak az ő ingatlanjukon keresztül lehet elérni.

Kellemetlen meglepetések

Mivel az átengedésből korábban nem volt gond, fel sem merült Nikolettékben, hogy majd most lesz. Tévedtek. „Szóban megegyeztünk, hogy jelzik, mikor akarják használni a területünket, és mi beengedjük őket” – foglalja össze. Ezt még meg is tették, amikor a tető javításához azt be kellett állványozniuk. Egyik nap azonban a munkából hazaérve Ádám és Nikolett meglepődve konstatálta, hogy a fészerük feléjük eső oldala meg van bontva. Mikor ezt szóvá tették, a szomszédok arra hivatkoztak, napközben olyan hirtelen kellett egy munkát elvégeztetni, hogy már nem volt idejük engedélyt kérni. De ígérték, mindent rendbe hoznak. Ám másnap újabb meghökkentő eseményre ért haza a házaspár: munkások sertepertéltek az udvarukon, mondván, ajtót vágnak a fészerbe, hogy azon járjanak ki-be, tetszőleges időpontban, így nem kell megvárniuk, amíg Nikolették átengedik őket. Mikor a házaspár arra kérte őket, állítsák vissza az eredeti állapotot, abba vonakodva, de belementek, ám megjegyezték, hogy mivel valahol csak be kell jutniuk, majd lebontják a kerítés egyik elemét és ott fognak átmenni.

„Van ehhez joguk? Ha nem engednénk be őket, akkor még megérteném. De szerintem azt nem tehetik meg, hogy csak úgy ajtót építenek egy fészerre, amelyen keresztül bármikor át tudnak jönni a portánkra, és ott azt csinálnak, amit akarnak. Mint a szomszédjainktól megtudtuk, a munkásaik már többször is voltak az udvarunkon, amikor éppen senki sem volt otthon. Mit tehetünk ez ellen? Hova fordulhatunk ezzel a problémával?” – kérdezi a kétségbeesett házaspár.

Kötelező, de nem minden áron

Mindenekelőtt tisztában kell lennünk azzal, a Polgári Törvénykönyv szerint kötelesek vagyunk megengedni a szomszédunknak, hogy építkezéshez, bontási, átalakítási, karbantartási munkálatok elvégzéséhez, gyümölcs összegyűjtéséhez, az ágak és gyökerek eltávolításához vagy egyéb fontos tevékenységhez használhassa a tulajdonunkat, akár annak árán is, hogy abban a szükséges mértékig kárt okozzon. Ugyanakkor a szomszédnak a lehető legkisebb felfordulást okozva kell elvégeztetnie a munkát. A kellemetlenségért kártalanítást kérhetünk, emellett a szomszéd az általa szükségtelenül okozott károkért kártérítéssel is tartozik.

Mindenképpen érdemes valamennyi részletet megbeszélni a szomszéddal, előre megállapodni a feltételekről: mekkora területen mit használ, milyen célra, mikor és milyen gépek fognak közlekedni. Foglaljuk írásba, miben állapodtunk meg, hogy vita esetén egyértelműbben tudjuk igazolni a megállapodásunk tartalmát.

Pereskedés helyett

A szomszédoknak érdemes törekedni arra, hogy a kártalanítás összegében békés úton egyezzenek meg. Ha ez nem sikerül, akkor közjegyző előtti egyezségi eljárásban is megállapodhatnak ennek mértékéről. Ez az eljárás gyorsabb és egyszerűbb, mint a bírósági tárgyalás, és a közjegyző végzésével jóváhagyott egyezség azonos hatályú azzal, mintha bíróság hozott volna döntést. Ám ha így sem sikerül a feleknek megállapodniuk, akkor végső esetben a bíróság határozhat a kártalanítás összegéről. De a jószomszédi viszony fenntartása miatt általában egyik félnek sem érdeke, hogy idáig fajuljon a konfliktus.

Ha biztosítékot szeretnénk, kérhetjük a telkünket használó szomszédot, tegyen egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot közjegyzőnél, amelyben vállalja, hogy mekkora összegű kártalanítást fizet, és az esetlegesen okozott károkat is megtéríti. Egy ilyen közokirat rendkívül nagy biztonságot jelent annak, aki átengedi az ingatlanán a szomszédját. Ha ugyanis utóbbi mégsem tartaná be a vállalásait, azonnal végrehajtást indíttathatunk, ami azt jelenti, hogy hosszas pereskedés és bírósági eljárás nélkül, közvetlenül behajttathatjuk a kártalanítás összegét és az okozott kár helyreállításának az értékét. Az ilyen okirat előnye, hogy elegendő, ha a nyilatkozatot tevő fél keresi fel a közjegyzőt.