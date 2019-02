“Búcsúzni a szextől, ha eljön a klimax?”, “Változókor után rémálom a szex?” – ilyen és ehhez hasonló cikkek tömkelegét dobja fel a Google, ha rákeresünk a szex és menopauza szavakra. De tényleg ez az igazság? Ha jön a klimax, akkor biztosan nincs többé jó szex? Összegyűjtöttük az ilyenkor leggyakrabban jelentkező intim problémákat, azok okát és megoldásait is.

A menopauza nagy változás a legtöbb nő életében, amiről szerencsére egyre gyakrabban, nyíltabban és szabadabban tudunk beszélni: több szó esik a felboruló ciklusról, a komoly hangulatingadozásokról és egyéb, testi és lelki változásokról. Ugyanakkor még mindig van egy téma, ami tabunak számít. Ez pedig az, hogy a nők szexualitásában valójában milyen változásokat okoz a klimax, és hogy mire számíthatunk a testi örömök tekintetében a változókorban és azt követően.

Egy brit kutatásban vizsgált 2500, változókorban lévő nő 80%-a például továbbra is vágyik az aktív szexuális életre, viszont az ezzel összefüggő problémáikkal szégyellnek orvoshoz fordulni, illetve az is kellemetlenül érinti őket, ha erről a partnerükkel kell beszélniük. Nagyon fontos lenne viszont, hogy a nők minél tájékozottabbak legyenek és merjenek minden segítséget igénybe venni annak érdekében, hogy ezt az időszakot is gond nélkül átvészeljék, és az a párkapcsolatukban se okozzon komolyabb károkat. Nézzük meg a leggyakoribb nehézségeket, és azt, hogy ezeket hogyan lehet a legkönnyebben kezelni.

Fájdalmas együttlét

A változókor során a hüvelyfal védőhámja és az alatta lévő szövetek elvékonyodhatnak és rugalmatlanná válhatnak, vagyis elsorvadnak. Csökken a hüvely nedvességtartalma is, mivel a Bartholin-mirigyek – amelyek a hüvely nedvessé tételéért felelnek a szexuális aktus alatt – kevesebb váladékot termelnek, vagy teljesen leáll a működésük. A hüvely így száraz lesz, a szex pedig fájdalmat is okozhat. A legtöbb nőt ez riasztja el a szextől, pedig ezen egyáltalán nem nehéz segíteni.

A hüvely szöveteinek elvékonyodásába és a hüvelyizom elgyengülésébe nem kell belenyugodni. Már fiatalabb korban érdemes megtanulni és gyakorolni ezeknek a rejtett izmoknak az edzését, hiszen egészen egyszerű gyakorlatokkal nagyon komoly változásokat lehet elérni. Érdemes az elején szakember segítségét kérni és részt venni egy néhány órás intimtorna-tanfolyamon, de az interneten is számos gyakorlatot lehet találni szöveges és videós formában is.

A hüvelyszárazságra továbbá rengeteg készítmény kapható, amelyek feltöltik nedvességgel a hüvelyfalat, és erősítik a szöveteket. Érdemes több fajtát is kipróbálni, hogy kiderüljön, melyik felel meg leginkább az igényeinknek.

A menopauza a libidó elvesztéséhez vezet

Ez az állítás részben igaz, ugyanis sok nő tapasztal ilyenkor átmeneti libidócsökkenést. Ebben – ugyanúgy, mint a testben történő többi változásban is – az ösztrogénszint csökkenése az egyik legfőbb bűnös, amit aztán persze csak fokoz, hogy a nők többsége egyre kevésbé tudja magát vonzónak, igazán nőnek érezni. Sokan azt gondolják, hogy a folyamatos hangulatváltozásuk és az ingerlékenységük miatt sem kívánatosak a partnerük számára, mert mégis, ki szeretne egy házisárkánnyal szeretkezni?

Ezek összessége egy olyan negatív spirált képes létrehozni, ami a szexuális vágy totális megszűnéséhez vezethet. De hogyan előzhetjük meg mindezt?

Először is, érdemes ilyenkor beszélni a partnerünkkel arról, hogy milyen problémáink vannak, és aztán már akár közösen is lehet gondolkozni azon, hogy min és hogyan érdemes változtatni annak érdekében, hogy továbbra is jól működjön a szex. Ilyen lépés lehet például az elnyújtott előjáték, a masszázs, egy új pozíció, ami megkönnyíti a behatolásnál a hüvelyszárazság miatt fellépő kellemetlen érzést, illetve a folyamatos kommunikáció, hogy mi jó és mi nem.

Gyakoribb betegségek

A változókorban járó nők gyakran hajlamosabbak lesznek a különböző hüvelyi fertőzésekre, még akkor is, ha ez addig nem volt jellemző. Ez nem csak kellemetlen, de a szexuális életre is nagy hatással lehet. Viszont szerencsére számtalan lehetőség van arra, hogy ezeket megelőzzük. Érdemes kiemelten figyelni az alábbiakra:

- Járjunk többször nőgyógyászhoz, általános ellenőrzés céljából.

- Fokozottan figyeljünk az uszodai fertőzésekre. Ha a szokásosnál gyakrabban kapjuk el azokat, ideiglenesen érdemes lehet az úszást más sporttal kiváltani.

- Használjunk külön törölközőt, megfelelő pamut alapanyagú fehérneműt.

- A tisztálkodáshoz a legjobb választás a kímélő, pH-semleges tusfürdő vagy intim mosakodó. A lúgos szerek a hüvelybe kerülve ugyanis tönkretehetik az amúgy is gyenge baktériumflórát. A hüvelyflórát erősíthetjük a gyógyszertárakban és drogériákban recept nélkül kapható probiotikus kúpokkal, speciális tamponokkal is.

- Ha a hüvelyszárazság nem csak a szexuális együttlétek alkalmával okoz problémát, érdemes olyan készítményt keresni, amely tartós segítséget nyújt a mindennapokra is.

- Ha már nem kell félni a terhességtől, akkor is használjunk óvszert, ez ugyanis azoktól a hüvelybe jutó kórokozóktól is véd, amikre korábban nem reagáltunk volna.

A klimax nem a vég kezdete

A menopauza összetett hormonális változásokkal jár, amelyek testileg-lelkileg megviselik az embert. Azonban nem kell rá úgy tekinteni, mint a vég kezdetére, mert csak egy múló állapotról van szó. Nem szabad szégyellni, vagy tragédiának felfogni, hiszen szinte minden tünetét lehet kezelni, enyhíteni.

Ez egy nehéz időszak a nők életében, de gondolhatunk rá úgy is, hogy szimplán csak más feladatok kerülnek előtérbe az életben, elvégre a nőiesség nem azonos a termékenységgel. Annál nincs vonzóbb (szexuálisan sem!), ha egy nő harmóniában van önmagával. Ahelyett, hogy a változókor okozta negatívumokra koncentrálunk, ugyanezt az energiát fordítsuk inkább arra, hogy ebből a helyzetből is kihozzuk a lehető legtöbbet és legjobbat.