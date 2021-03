Több mint tíz éve indította útjára a Samsung a Solve for Tomorrow nevű programját az Egyesült Államokban. A kezdeményezés lényege, hogy a 12-18 éves diákok különféle innovációs projekteket találhatnak ki és hozhatnak létre, lelkes, jövőbe tekintő tanáraik segítségével. A program a STEM betűszóval jelölt tudományágakat (természettudományok, technológia, mérnöki ismeretek, matematika) igyekszik népszerűsíteni, kiegészítve olyan, a XXI. században nélkülözhetetlen, úgynevezett „soft skillekkel”, mint a szociális készségek, a kritikai gondolkodás, a csoportmunka, a kreativitás vagy a problémamegoldás.

A Solve for Tomorrow most Magyarországra is megérkezett, igaz, részben már eddig is jelen volt nálunk a megmérettetés mögött álló szemlélet. A Bridge Budapest Egyesület ugyanis 2019-ben indította el Edisonplatform kezdeményezését, amely a gyerekek jövőre való́ felkészítésére fókuszál, és célja, hogy az ezzel a területtel foglalkozó́ civil, piaci, tudományos, oktatási szereplők jobban összekapcsolódjanak. Tavaly pedig elindították az EdisonKids kihívásaikat, amik a gyerekeket vonják be a jövőről való gondolkodásba és alkotásba. Éppen ezért a Samsung Solve for Tomorrow kezdeményezésének magyarországi megvalósulásakor adta magát, hogy az indulást az EdisonKids csapata koordinálja.

Innovatív diákokat és tanárokat is keresnek a programhoz

A Solve for Tomorrow program Magyarországon Megoldások a holnapért néven fut, és az ország leginnovatívabb, 12 és 18 év közötti diákjait, tanárait keresi, „akik szeretnének a jelen legfontosabb kérdéseire a jövő megoldásaival válaszolni”. A kezdeményezés azért jött létre, hogy teret adjon a fiatal tehetségeknek, illetve a technológiai fejlődésről, a tudatosságról vagy a közösségi alkotásról való gondolkodásuknak. A csapatok március 15-ig tudnak jelentkezni, hogy versenybe szállhassanak a 1,5 millió forint értékű fődíjért. A csapatok nemcsak versenyzőként mérhetik össze kreativitásukat és tudásukat, de olyan képzésekben is részt vehetnek, mint például a Design Thinking néven ismert kreatív problémamegoldási gondolkodásmód elsajátítása, vagy az úgynevezett Growth Mindset, amelynek lényege, hogy a folyamatos munkával a legalapvetőbb készségeink, képességeink is fejleszthetőek.

A versenyre annak hivatalos weboldalán lehet jelentkezni egy egyedi problémafelvetéssel, amelynek kidolgozására három hónap áll a csapatok rendelkezésére. A legjobb 50 pályaművet online műhelymunkával és képzésekkel segítik a szervezők. A pályázók az alábbi kategóriákból választhatnak: technológia, fenntarthatóság, jövő, közösség, digitális oktatás, egyéb társadalmi problémák. Az első három helyezett csapat komoly értékben választhat magának új termékeket a Samsung Megoldások eszközlistából.

A program ráadásul nemcsak a diákok, hanem azon tanárok előtt is nyitva áll, akik közösségük problémáiban nem megoldhatatlan akadályokat, hanem sokkal inkább potenciált látnak, és akik a diákokkal való csapatmunka elkötelezett hívei. A Solve for Tomorrow program egyik kifejezett célja, hogy kiemelje és elismerje a hasonló pedagógusok extra erőfeszítéseit és teljesítményét. Az első három helyezett csapat tanárai külön nyereményben részesülnek.

EdisonKids x Samsung Megoldások a holnapért összetevői:

- csapatok: 12-18 éves diákok és tanáraik

- ötletek: amitől jobb lehet a holnapunk

- össznyeremény: 2.5 millió forint Samsung eszközökből, a csapatoknak és az iskoláknak Jelentkezés március 15-ig.

Mobil tűzjelző rendszer és kartonbútor is készült már

Az alábbiakban bemutatunk néhány projektet, amely a Solve for Tomorrow kezdeményezés keretében ért el szép sikereket az elmúlt években. Ezek a projektek még az Egyesült Államokban jöttek létre, azonban a Solve for Tomorrow magyarországi indulását látva bizakodóak vagyunk, hogy jövőre akár már a hazai diákok kiváló ötleteiről is beszámolhatunk.

A tavalyi megmérettetés egyik legsikeresebb projektjének a kaliforniai Dougherty Valley gimnázium tűzjelző rendszere bizonyult. Valószínűleg sokan emlékeznek még az USA nyugati partját egy éve letaroló hatalmas tüzekre. A gimnázium diákjai közül sokan a saját bőrükön tapasztalták meg a katasztrófa hatásait, így nem csoda, ha a Solve for Tomorrow pályázatára egy olyan rendszer tervét adták be, amely már akkor képes értesíteni a tűzoltókat, amikor a lángok még a lakott területtől messze eső, emberek által ritkán, vagy egyáltalán nem látogatott régiókban csapnak fel. A diákok viszonylag olcsó, bármelyik elektronikai boltban kapható alkatrészekből építettek egy olyan szenzorhálózatot, amelynek érzékelői képesek jelezni, ha váratlanul megemelkedik a hőmérséklet, de azt is, ha kritikus szint alá csökken a páratartalom, ugyanis a száraz aljnövényzet a hasonló erdőtüzek egyik leggyakoribb kiváltó oka.

A rendszer tervezése során ráadásul arra is gondoltak, hogy a lakatlan területekre telepített szenzorokat ne kelljen gyakran felkeresni karbantartás miatt: az alacsony energiaigényű megoldás ugyanis egyetlen elemmel akár 5 éven át képes működni és a mobilhálózaton keresztül időben jelezni a tűzoltóknak, ha valahol tüzet észlel.

Hasonlóan ötletes a szintén tavalyi győztes North Carolina School of Science and Math diákjainak elgondolása. A tanulók rájöttek, hogy a hulladékok újrahasznosítása során a kidobott szemét negyede tönkremegy, mert a kevésbé tudatos emberek nem a megfelelő helyre dobják az adott típusú hulladékot. Ennek megoldására egy olyan okostelefonos applikációt fejlesztettek, amely a gépi látás és képfeldolgozás segítségével meg tudja állapítani, hogy a telefon kamerája milyen hulladékot lát, és így tud segíteni a felhasználónak, hogy a megfelelő kukába dobja a szemetet.

Életmentő lehet az ohiói Fairfield gimnázium diákjainak a fejlesztése is, akik megdöbbentek, hogy 2018-ban 51 kisgyerek halt meg azért, mert a szüleik bezárt autóban hagyták őket, ahol a nagy melegtől gutaütést kaptak. A diákok egy olyan rendszert fejlesztettek ki, amely érzékeli, ha a jármű ülésén valamilyen ismeretlen tömeg maradt, és jelzi ezt a tulajdonosnak, mielőtt túl messzire távolodna el az autójától.

Mint látható, ötletekben és kreativitásban nincs hiány a diákok között, ezért különösen kíváncsian várjuk, hogy mivel rukkolnak elő a magyar tanulók az első Megoldások a holnapért megmérettetés során.