© http://semmelweis.hu „Gimnazista koromban találkoztam a Nobel-díjas fizikus, Richard Feynman egyik optikáról szóló könyvében a gondolattal, hogy a legegyszerűbben úgy érthetjük meg az agy működését, ha a szem működésében felfogjuk a látóhártya működését. Ez indított arra, hogy tudományos pályát és a gyógyítást, azon belül is a szemészetet válasszam” – meséli a 66 éves szemész professzor, aki a Szegedi Egyetem orvosi karának elvégzése után 1992-ig az ottani szemészeti klinikán praktizált és oktatott, majd tíz éven át vezette Budapesten a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját. Jelenleg is itt dolgozik, a munkája jelentős részét a betegellátás teszi ki. „A mai kutatási tevékenységem közel esik Feynmanhoz, ahonnan indultam. A látóhártya megértése kellett ahhoz, hogy ma olyan, Magyarországon egyedülálló retina chipbeültetésekkel foglalkozhassunk a Szemészeti Klinikán, melyek vissza tudják adni az elveszett látást” – magyarázza a professzor, aki jelenleg angolul és magyarul is tanítja a Semmelweis Egyemen hallgatóit, miközben saját magát is folyamatos képzi, most épp kínaiul tanul a Konfuciusz Intézetben.