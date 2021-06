Az elmúlt években radikálisan megváltoztak a fogyasztói és tartalomfogyasztási szokások, ezzel együtt a távközlési piac palettáján jelentős átalakulás zajlott. Az adatforgalom exponenciális növekedése a következő évekre is borítékolható, így a globális piac átrendeződése is folytatódik. De hogyan tudnak a megváltozott viszonyok adta különböző és sokszor bonyolult lehetőségek között az egyes fogyasztók eligazodni? Nehezen, de az elsőre átláthatatlannak tűnő előfizetések rendszerezéséhez szerencsére megérkezett a szakszerű segítség, egy applikáció formájában.

Változó fogyasztás, változó piac

A telekommunikációs szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az okoseszközök egyre nagyobb térnyerése és a médiapiaci változások együttesen alakították át a fogyasztói szokásokat. Évről-évre egyre nagyobb adatmennyiséget használunk el havonta, a korábban természetesnek és mindennaposnak tűnő távközlési szolgáltatások, mint a telefonhívás vagy az SMS, mára már egyre több felhasználó számára inkább egzotikusnak számítanak, semmint a napi rutin szerves részének: egyes kutatások 2030-ra közel 2000 exabyte-ra teszik a havi adatfogyasztás mennyiségét (csak az összehasonlítás kedvéért: egy exabyte 11 millió 4K minőségű filmnyi adatmennyiség). Érdekes azonban, hogy a piac makroszintű alakulását mintha kicsit megkésve követné a mikroszintű változás, vagyis inkább a változtatási kedv a fogyasztói oldalról.

Az elmúlt egy évben a home office, a távoktatás és az online szocializáció mindannyiunk életében radikális változásokat hozott, s ezek nagy része a járvány lecsengésével is velünk marad. Ha csak egy négyfős családot nézünk, már ott is nagyon eltérő mobilozási szokásokkal szembesülhetünk: míg a szülők jóval gyakrabban használják valóban telefonálásra az okostelefonjukat, addig a gyerekek esetében ez már másként alakul: náluk nem a percdíjak, hanem a kilobájtok pörögnek jóval gyorsabban. Azonban a generációs különbségeket tovább vizsgálva arra juthatunk, hogy az egy korcsoportba tartozók között is különbségek lehetnek, aszerint, hogyan alakulnak a személyes tartalomfogyasztási szokásaik. Van, akit a social media különböző platformjai szippantanak be, más a streamelt videótartalmakat pörgeti egész nap, nem beszélve a különböző online játékokról, vagy a szülők esetében a különböző videós meetingekről.

A szolgáltatók egyre inkább az integrált szolgáltatások felé mozdulnak el, egyre több lehetőséget kínálva a fogyasztóknak, ez visszafogja a változtatási kedvet még akkor is, ha ezzel akár évente jelentős összeget is megspórolhatnának előfizetésenként. A fogyasztói tudatosság terén tehát még van hová fejlődni: egy nemrég készült reprezentatív kutatás érdekes eredményekre jutott ezzel kapcsolatban.

Mi a helyzet itthon?

Egy átlagos magyar mobilhasználó egy hónapban 4,4 GB adatot használ, 221 percnyi hívást kezdeményez és 9 db SMS-t küld el a telefonjáról, emellett 2,85 db internetezésre alkalmas eszközzel rendelkezik. A felhasználók 90%-ának van saját előfizetése, közülük 18% nem elégedett az előfizetésével. Ahhoz képest azonban, hogy az előfizetők közel egyötöde elégedetlen az általa használt szolgáltatással, a változtatási kedv, legyen szó egy másik előfizetésről vagy akár szolgáltatóváltásról, nagyon alacsony. A felmérés szerint ez több okra vezethető vissza.

A megkérdezettek 22%-a az ügyintézés nehézségeire, míg 35%-a a szolgáltatók különböző díjcsomagjainak átláthatatlanságára hivatkozik, amikor arról kérdezték őket, miért nem váltanak. Habár a felhasználók közel egynegyede folyamatosan elégedetlen a havidíjával – s a megkérdezettek szerint ez a legfontosabb szempont a választásnál –, sokan mégis éveket töltenek el egy-egy díjcsomagban. A megkérdezettek közel kétharmada nem figyeli intenzíven a szolgáltatók ajánlatait, és nem is vált gyakran. Emellett pedig rendkívül magas, 87% azok aránya, akik 5 évnél ritkábban váltanak mobilszolgáltatót. A díjcsomagváltási kedv egyik legnagyobb akadálya az, hogy sokuk számára átláthatatlan az egyes díjcsomagok leírása, az apró betűs részek átböngészésére kevesen veszik rá magukat, ennek ellenére a többség mégis a szolgáltatók weboldalain tájékozódik.

Felhasználóbarát applikáció formájában érkezik a segítség

Ha előfizetőként nem is látjuk át a sokszor oldalakon keresztül részletezett feltételeket, szerencsére már létezik olyan, androidos telefonhoz használható alkalmazás, amely egyéni mobilozási szokásaink alapján, algoritmusok segítségével keresi meg számunkra a legideálisabb díjcsomagot.

A BillKiller független hátterű magyar startup, amely a hazai és nemzetközi piacon egyedülálló módon, Android-okostelefonokon használható applikációjával lehetővé teszi, hogy a felhasználók valós telefonhasználati adataik alapján másodpercek alatt kalkulálják ki az igényeiknek leginkább megfelelő, legolcsóbb mobilcsomagot, majd az adott szolgáltató honlapján arra váltsanak. A céget Halmai Attila mérnök-informatikus és Sallai Ákos közgazdász alapították 2020-ban. Célkitűzésük, hogy újraírják a nem 100 százalékig transzparens és összehasonlító árazásra épülő hagyományos értékesítési modelleket.

„A BillKiller a telefon hívási-, SMS- és adatforgalmának mennyiségi mutatóit elemzi és veti össze a piacon aktuálisan elérhető összes ajánlattal. Mindezt egy egyedi fejlesztésű, összetett és intelligens algoritmus végzi, majd az adatokat összegezve megmutatja azokat a tarifákat, amelyek a felhasználó szokásaihoz illenek, valamint, hogy mennyit spórolhat meg egy esetleges váltással. Ez akár új árazási modellek létrehozását is szükségessé teheti a telekommunikációs szektorban” – magyarázta Halmai Attila, a cég társalapítója és ügyvezetője, aki mérnök-informatikusként korábban a bankszektorban szerzett több mint két évtizedes vezetői tapasztalatot.

„Évek óta foglalkoztat minket, hogy miként biztosítható, hogy a vásárlók tudatosabban döntsenek. Azt látjuk, hogy a fogyasztók jelentős része egyelőre még mindig nem a megfelelő információk birtokában választ, illetve a rengeteg, csak korlátozott mértékben összehasonlítható ajánlat közül nem tudják, melyik lenne a legjobb a számukra. Célunk nem kisebb, mint hogy a szükséges információk rendelkezésre bocsátásával forradalmasítsuk a hagyományos értékesítési modelleket” – tette hozzá Sallai Ákos társalapító, közgazdász, aki 20 éves üzletfejlesztési tapasztalatot mozgósít a cégépítésben.

Átlagos felhasználóból tudatos felhasználó

A magyarországi adatok alapján a mobilelőfizetéssel rendelkezőket korántsem nevezhetjük tudatos felhasználóknak, hiszen ahogy fent is írtuk, kevesen szánják rá magukat arra, hogy szokásaikhoz alkalmazkodva, gyakrabban váltsanak előfizetést vagy akár szolgáltatót.

Az okostelefonok világában már széleskörű választékkal találkozunk a tracking applikációk terén, amelyekkel könnyen ellenőrizhetjük, hogy mikor és mennyit neteztünk vagy éppen telefonáltunk. Sőt, ezek az információk sokszor már néhány lépesben kinyerhetők az eszközökből, mégis mindezek átböngészése, manuális vezetése, illetve mérlegelése megterhelő és időigényes az átlagfogyasztó számára. Főleg, ha még össze is kell vetni őket az aktuális tarifacsomag-ajánlatokkal. A BillKiller erre nyújt felhasználóbarát megoldást, hiszen mindezeket elvégzi helyettünk úgy, hogy közben személyes adataink is biztonságban vannak. Az applikáció átlagosan egy évre több mint 55 ezer forint megtakarítást kalkulált az eddig regisztrált felhasználók körében, ami egy előfizető számára sem elhanyagolható, de egy négyfős család esetében már jelentős összeg. Ez összességében az első 832 ügyfélnek 46,4 millió forint megtakarítást jelenthet.

A BillKiller célkitűzése, hogy segítsen a tudatosabb vásárlásban. Elhivatott munkatársak, profi fejlesztői csapat és független szakértői támogatás biztosítja, hogy ügyfeleink tényleg azt kapják, amit megérdemelnek: személyre szabott és a lehető legolcsóbb mobilszolgáltatást. A BillKiller a bevezetés időszakában ingyenes az első 15 000 regisztráló számára.

A tartalom a BillKiller megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.