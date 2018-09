A mondás, miszerint „Gyakorlat teszi a mestert”, jó kiindulópont a sikerhez vezető úton. De mit várhatunk magunktól a tehetség és a kemény munka arányát tekintve?

Valószínűleg találkoztunk már az elmélettel, amely szerint ahhoz, hogy valamiben jártasságot szerezzünk, 10 ezer óra gyakorlásra van szükség. Az elgondolást először K. Anders Ericsson svéd pszichológus vetette fel, de Malcolm Gladwell Kivételesek – A siker másik oldala című könyve tette népszerűvé.

A valóság ennél kicsit bonyolultabb

2012-ben Ericsson maga is kijelentette: nem tagadja, hogy a genetika is szerepet játszhat, mindenesetre ez még nem bizonyított. Azt is hangsúlyozta, hogy a 10 ezer óra csupán átlag, és hogy a gyakorlásnak célirányosnak, intenzívnek és szisztematikusnak kell lennie.

Időközben más tanulmányok megkérdőjelezték a megállapításait. Számos független tanulmány 2014-es elemzése megállapította, hogy a gyakorlás a készség elsajátításához és a későbbi sikerhez átlagosan csupán 12%-ban járul hozzá.

Miriam Mosey svéd ideggyógyász 2014-ben több mint 1000 egypetéjű iker zenei tehetségét vizsgálva úgy találta, hogy a gyakorlás meglepően keveset számít olyan alapvető képességekhez viszonyítva, mint a zenei hallás és a ritmusérzék. Az egyik iker például fivérénél 20 ezer óránál is többet gyakorolt, de játékuk között nem volt jelentős különbség. Szerinte a gyakorlás javíthatja ugyan az egyén technikáját, de az ikertanulmányok szerint az öröklés és a nevelés egyaránt hat a zenei érzékre.

Hogyan leszünk jók valamiben?

Önmagában sem a gének, sem a gyakorlat nem elegendő. Sokkal hasznosabb, ha rátalálunk a mentális térre, amelyben megtapasztalhatjuk a flow (áramlás) érzését.

Egy 2013-as amerikai tanulmány különbséget tett az „élvezet” és az „elmélyedés” között. Amikor az élvezetet keressük, egy vágyunkat akarjuk kielégíteni, míg amikor elmélyedünk valamiben, lényegében belefeledkezünk, mert átadjuk magunkat annak, amit csinálunk: ez a „flow”. Egyben a siker egyik kulcsa is: a tanulmány megállapította, hogy akik az élvezetet előnyben részesítették az elmélyedéssel szemben, nagyobb eséllyel engedték elkalandozni a figyelmüket. Míg akik elmélyülésre törekedtek, eltökéltebbek és kitartóbbak voltak.

Martin Seligman becslése szerint a tehetség és a gyakorlás nagyjából azonos mértékben felelős a képességeinkért, de közben különbséget tesz (velünk született és akaratlan) „tehetség” és „erősség” (a tanulási képességbe vetett hiten alapuló, egészséges gondolkodás eredménye) között. Gyakorlással talán soha nem leszünk tökéletesek olyasvalamiben, amire alkalmatlanok vagyunk. Amikor számunkra fontos eredmények elérésén dolgozunk, sokat számít, ha elmélyülhetünk a szenvedélyünkben, és rátalálhatunk a flow-ra, amely segít megtartani a lendületet.

A fenti cikk a Siker: a teljesítmény pszichológiája című könyv szerkesztett részlete. Miért érezzük úgy, hogy mindig másoknak sikerül minden a munkahelyen? Hogyan győzzük le a sikertől való félelmünket? Megteremthető-e az egyensúly karrier és magánélet között? A Siker... közérthetően magyarázza el a teljesítménnyel kapcsolatos pszichológiai kutatások eredményeit, és könnyen alkalmazható módszerekkel segíti a kitűzött célok elérését. A könyvet itt rendelheti meg kedvezménnyel.