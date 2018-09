Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64ede3a8-9b84-4e60-b215-0ee09389fd15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De nem azért, mert közös dalt készítettek - a Doors-frontembere a Beatles-lemezfelvételére ugrott be az Abbey Roadra.","shortLead":"De nem azért, mert közös dalt készítettek - a Doors-frontembere a Beatles-lemezfelvételére ugrott be az Abbey Roadra.","id":"20180923_Beatles_Jim_Morrison_Happiness_Is_A_Warm_Gun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64ede3a8-9b84-4e60-b215-0ee09389fd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8260cd2b-3d86-422c-b50b-8e750c67ac0d","keywords":null,"link":"/kultura/20180923_Beatles_Jim_Morrison_Happiness_Is_A_Warm_Gun","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:10","title":"50 éve ült együtt a Beatles és Jim Morrison a stúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9d0ac-9b28-4b7c-90db-35633c1c4da2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába írt a szokásos fenyegető hangnemben Twitter-üzenetet Donald Trump amerikai elnök, a címzett közölte: nem lesz nagyobb a kőolajtermelés.","shortLead":"Hiába írt a szokásos fenyegető hangnemben Twitter-üzenetet Donald Trump amerikai elnök, a címzett közölte: nem lesz...","id":"20180923_Sallert_kapott_Trump_az_OPECtol_es_Oroszorszagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69a9d0ac-9b28-4b7c-90db-35633c1c4da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aee4505-73ec-402d-b5a7-df0865a29342","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Sallert_kapott_Trump_az_OPECtol_es_Oroszorszagtol","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:29","title":"Sallert kapott Trump az OPEC-től és Oroszországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. Idén saját plakátunkkal a kormány magyarországi médiahelyzettel kapcsolatos állításaira reflektálunk.","shortLead":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. Idén saját plakátunkkal a kormány magyarországi...","id":"20180924_arc_plakatkiallitas_hvg_plakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88093af5-7ac1-4307-9475-d6fc54f6bccd","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_arc_plakatkiallitas_hvg_plakat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:00","title":"A HVG ezzel a plakáttal készült az ARC kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c55f38-ae6b-4652-b57e-3545f7522ace","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint már egyeztetnek a civil szervezetekkel, így az illegális hulladéklerakást a jövőben nem szabálysértésként, hanem bűncselekményként kezelhetik a hatóságok.","shortLead":"A Népszava szerint már egyeztetnek a civil szervezetekkel, így az illegális hulladéklerakást a jövőben nem...","id":"20180924_Az_eddiginel_szigorubban_lepne_fel_a_kormany_a_szemetelokkel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c55f38-ae6b-4652-b57e-3545f7522ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206b31b5-c184-4224-8332-079baacc936e","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Az_eddiginel_szigorubban_lepne_fel_a_kormany_a_szemetelokkel_szemben","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:15","title":"Szigorúbban lépne fel a kormány a szemetelőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0269791-08db-44f7-9b8f-9c19aeda0942","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A címbéli idézet az isteni Monica Belluccitól származik, aki ma, 54 évesen is a világ legszexibb asszonya. Vajon mi lehet a titka? Többek között a bölcsesség, ahogy a korát kezeli, és látja annak szépségeit. Ám nem csak ő, Coco Chanel, a Vaslady és Jane Fonda is megajándékozott bennünket jó pár örökérvényű idézettel, melyek erősen megkérdőjelezik a fiatal nők egyeduralkodó kultuszát.","shortLead":"A címbéli idézet az isteni Monica Belluccitól származik, aki ma, 54 évesen is a világ legszexibb asszonya. Vajon mi...","id":"remifeminplus_20171025_Sosem_keso_boldognak_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0269791-08db-44f7-9b8f-9c19aeda0942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0554d026-7ef9-4c48-bef2-2b05be55c369","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20171025_Sosem_keso_boldognak_lenni","timestamp":"2018. szeptember. 24. 07:12","title":"„Ha valaki nem bánja a korát, sokkal több az önbizalma, sokkal gyorsabban jut előre.”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"0b497997-f814-4ae1-853d-472967791f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A budapest repülőtéren rég nem látott vendég fogadja azokat az utasokat, akik ezekben a napokban utaznak a Budapest Airport 2B Termináljáról: egy Malév-festésű Tupoljev Tu-154-es.","shortLead":"A budapest repülőtéren rég nem látott vendég fogadja azokat az utasokat, akik ezekben a napokban utaznak a Budapest...","id":"20180924_budapest_airport_ferihegy_2b_terminal_kulonleges_repulogep_malev_tupoljev_tu_154_utasmolo_utashid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b497997-f814-4ae1-853d-472967791f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdcebb9-6472-4104-971f-15675d1d1365","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_budapest_airport_ferihegy_2b_terminal_kulonleges_repulogep_malev_tupoljev_tu_154_utasmolo_utashid","timestamp":"2018. szeptember. 24. 19:30","title":"Különleges Malév-repülőgép látható most Ferihegyen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae475cb-518c-4e56-b729-29239dd76998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akármilyen levelezését tette ki az internetre Alan Posener, a konzervatív Die Welt újságírója. Ahogy megjegyzi: még nem kapott külföldi diplomatától olvasói levelet olyan ügyben, amelyben az ország nem is érintett. Szalay-Bobrovniczky Vince épp ezt tette, és hosszú szóváltásba bonyolódott Posenerrel. A német újságíró azt mondja: a levelek nyilvánosságra hozatalának az oka, hogy megmutassa, hogyan gondolkodik a magyar kormány.","shortLead":"Nem akármilyen levelezését tette ki az internetre Alan Posener, a konzervatív Die Welt újságírója. Ahogy megjegyzi: még...","id":"20180925_Magyar_helyettes_allamtitkar_kotott_bele_a_nemet_ujsagiroba_jott_is_a_pofon_postafordultaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae475cb-518c-4e56-b729-29239dd76998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47dff56-b25c-4b09-84a2-cd5da78d24a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Magyar_helyettes_allamtitkar_kotott_bele_a_nemet_ujsagiroba_jott_is_a_pofon_postafordultaval","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:05","title":"Magyar helyettes államtitkár kötött bele a német újságíróba, jött is a pofon postafordultával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","shortLead":"Ellopta a két külföldi férfi pénzét, majd amikor azt visszakövetelték tőle, kést rántott.","id":"20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59b8e2a-b2e3-487d-8f05-7e10645d8af8","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Vadat_emeltek_a_ferfi_ellen_aki_kessel_tamadt_amerikai_turistakra_Budapesten__video","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:25","title":"Késsel támadt amerikai turistákra, most börtönbe mehet a budapesti férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]