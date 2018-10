Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon, északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. ","shortLead":"Északon, északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. ","id":"20181001_Ma_is_tobb_orara_kisut_a_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a34724b-8a90-4445-9b36-e67344d5abd2","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Ma_is_tobb_orara_kisut_a_nap","timestamp":"2018. október. 01. 05:13","title":"Ma is több órára kisüt a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más veszélyeztetett nagymacskák megmentésére is használható lehet. ","shortLead":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más...","id":"20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bda4583-6e48-46f0-905e-744f39f23df5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","timestamp":"2018. október. 01. 15:45","title":"Megszülettek a világ első lombikoroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57257b72-1bb1-473d-8b58-fe070cd8ded8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvos szerint ő csak bűnbak, az amerikai orvosok között ugyanis bevett szokás, hogy mindent kábítószerekkel akarnak elintézni.","shortLead":"Az orvos szerint ő csak bűnbak, az amerikai orvosok között ugyanis bevett szokás, hogy mindent kábítószerekkel akarnak...","id":"20181001_157_ev_bortont_kapott_az_orvos_aki_ugy_osztogatta_az_opiattartalmu_gyogyszereket_mint_a_cukorkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57257b72-1bb1-473d-8b58-fe070cd8ded8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c804137a-3bdf-4000-a964-40aa3b4e2a7f","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_157_ev_bortont_kapott_az_orvos_aki_ugy_osztogatta_az_opiattartalmu_gyogyszereket_mint_a_cukorkat","timestamp":"2018. október. 01. 07:20","title":"157 év börtönt kapott az orvos, aki úgy osztogatta az ópiáttartalmú gyógyszereket, mint a cukorkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Ingyenes parkolóbérleteket adtak az önkormányzattal kapcsolatban álló személyeknek, ezzel a vád szerint, negyvenmillió forintos vagyoni kárt okoztak a szegedi városvezetők. Botka László szerint koncepciós eljárást folyt munkatársai ellen.","shortLead":"Ingyenes parkolóbérleteket adtak az önkormányzattal kapcsolatban álló személyeknek, ezzel a vád szerint, negyvenmillió...","id":"20181002_Felfuggesztett_bortont_kaptak_elso_fokon_a_szegedi_varosvezetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb6eaba-84fe-458d-a3e0-adf335bfeecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Felfuggesztett_bortont_kaptak_elso_fokon_a_szegedi_varosvezetok","timestamp":"2018. október. 02. 11:29","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak első fokon a szegedi városvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A 22 évesnél idősebb, illetve alacsony környezetvédelmi besorolású dízelüzemű járművek ki lesznek tiltva.","shortLead":"A 22 évesnél idősebb, illetve alacsony környezetvédelmi besorolású dízelüzemű járművek ki lesznek tiltva.","id":"20180930_Brusszel_komolyan_gondolja_hetfotol_tilos_behajtani_szennyezo_dizelautokkal_a_fovaros_regiojaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bdf4a9-187a-49f3-ba11-78548bf4dd0f","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Brusszel_komolyan_gondolja_hetfotol_tilos_behajtani_szennyezo_dizelautokkal_a_fovaros_regiojaba","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:19","title":"Brüsszel komolyan gondolja: hétfőtől tilos behajtani szennyező dízelautókkal a főváros régiójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb0f8e-e284-422b-ab4f-7a4de0b1ba38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181001_Edvin_Marton_ugy_felporgette_a_giccset_hogy_egyenesen_a_Holdig_repult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9edb0f8e-e284-422b-ab4f-7a4de0b1ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32439c0-4f87-4c36-9a5d-101e961e8113","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Edvin_Marton_ugy_felporgette_a_giccset_hogy_egyenesen_a_Holdig_repult","timestamp":"2018. október. 01. 16:42","title":"Edvin Marton úgy felpörgette a giccset, hogy egyenesen a Holdig repült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra megbírságolta a Magyar Telekomot és a vállalat vezérigazgatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), ezúttal összesen 61,5 millió forintot kell fizetniük. Az NMHH szerint a szolgáltató jogsértő módon értesíti a számlatartozással rendelkező ügyfeleket, így a szolgáltatás korlátozása sem egészen jogszerű. A Telekom elismerte a bírság alapjául szolgáló vizsgálati eredményt. A vállalat közölte, igyekszik változtatni.","shortLead":"Újra megbírságolta a Magyar Telekomot és a vállalat vezérigazgatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH...","id":"20181001_magyar_telekom_nmhh_birsag_fizetesi_felszolitas_postai_level_szolgaltatas_korlatozsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cee9dfd-5ae6-4389-8fa8-b48f21b994c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_magyar_telekom_nmhh_birsag_fizetesi_felszolitas_postai_level_szolgaltatas_korlatozsa","timestamp":"2018. október. 01. 15:23","title":"61,5 milliós bírságot ért, hogy a Telekom időnként még mindig postai levelet küld, ha valaki nem fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amihez nyúl a felcsúti expolgármester, arannyá változik.","shortLead":"Amihez nyúl a felcsúti expolgármester, arannyá változik.","id":"20180930_Meszaros_Lorinc_ingatlanbefektetokent_is_nagyot_kaszalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09c7c6-427f-427e-ac9b-350533374631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Meszaros_Lorinc_ingatlanbefektetokent_is_nagyot_kaszalt","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:09","title":"Mészáros Lőrinc ingatlanbefektetőként is nagyot kaszált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]